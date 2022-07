Cyber Apps 11/09/22 : Manchester United Official App / Focus Traveller / Diablo Immortal / Jump Jerboa

“ฟุตบอลจะไร้ค่าหากไร้แฟนบอลคอยเชียร์” ท่านเซอร์ อเล็กซานเดอร์ มัทธิว บัสบี อดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผู้พาทีมคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพ เป็นทีมแรกของอังกฤษเมื่อปี พ.ศ.2511 ได้กล่าวคำคมนี้เอาไว้ และเพื่อการเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลในดวงใจของเราแอปที่แฟนๆ แมนฯ ยูจะพลาดไม่ได้เลยก็คือ แอป Manchester United Official App ที่ได้รวมข้อมูลทุกอย่างที่แฟนๆ แมนฯ ยูสนใจ ไม่ว่าจะเป็นตารางการแข่งขันของทุกทีม การอ่านประวัติผู้เล่นครบทุกเบอร์ ไปจนถึงหัวข้อฮิตล่าสุดอย่างเสื้อบอลรุ่นใหม่ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด และที่พลาดไม่ได้คือ การชมคลิปวิดีโอการซ้อมแบบเกาะติดขอบสนามทันทีที่คุณสมัครสมาชิกแบบฟรีๆ เซอร์ไพรส์แรกที่คุณจะได้คือ การเห็นชื่อของคุณอยู่บนหลังเสื้อสีแดง และเมื่อเลื่อนลงมาตรงหมวด Signed Date คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลขหลังเสื้อเป็นเลขนำโชคของคุณได้ เซอร์ไพรส์ต่อมาคือ การย้อนอดีตไปดูแมตช์ตำนานที่มีตั้งแต่ยุค 90’s ถึงปัจจุบัน เลือกดูได้ที่เมนู MUTVดาวน์โหลด Manchester United Official App ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/manchester-united-official-app/id785339538 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mu.muclubapp&hl=th&gl=US เมื่อต้องการสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน ครอบครัว และหน้าที่อื่นๆ การรักษาโฟกัสให้ไม่วอกแวกนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่รู้สึกว่ามีงานล้นมือแอป Focus Traveller ได้ผสมผสานเสียงต่างๆ รอบๆ ตัวเข้ากับนาฬิกาจับเวลาแบบเป็นช่วงๆ (Pomodoro) เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการปีนเขา ที่จะช่วยให้คุณก้าวไปคว้าความสำเร็จใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยภาพประกอบอบอุ่น ดนตรีสุดผ่อนคลาย และการสั่นที่นุ่มนวลทั้งหมดนี้รวมกันเป็นประสบการณ์สุดดื่มด่ำที่จะช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อได้ดียิ่งขึ้น เลือกคู่หูนักเดินทางเสมือนจริงของคุณ จะเป็นคน (มีหลากหลายสีผิวและเพศให้เลือก) หมี จิ้งจอก หรือครอบครัวเป็ดก็มีให้นะ และยิ่งคุณมีสมาธิได้นานเท่าไหร่ ก็เท่ากับว่าคุณจะได้พาพวกเขาเข้าใกล้ยอดเขาได้มากขึ้นเท่านั้นเคล็ดลับการใช้งาน คือ การลองใช้โหมดโฟกัส ที่มี 2 โหมดให้เลือก ในโหมดโฟกัสปกติ คุณสามารถปิดหน้าจอหรือใช้แอปอื่นๆ ขณะที่คู่หูเดินทางได้ ส่วนในโหมดดีปโฟกัส คุณจะต้องเปิดหน้าจอแอปไว้ตลอดทั้งเซสชัน ไม่อย่างนั้นคู่หูของคุณจะหยุดเดิน เพิ่มวิดเจ็ตไปบนหน้าจอโฮมของคุณเพื่อดูความคืบหน้าของคู่หู หรือเริ่มเซสชันโฟกัสได้ง่ายๆ จากวิดเจ็ตก็ได้เลยพร้อมจะตั้งสมาธิและออกเดินทางไปด้วยกันหรือยัง? ถ้าพร้อมแล้วก็ดาวน์โหลดแอป Focus Traveller ได้ทั้งบน iPhone และ iPad ในราคา 99 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/focus-traveller-flow-timer/id1559730367 อัครปีศาจกลับมาอีกครั้ง! มาร่วมรบใน Diablo Immortal เกมมือถือแอ็กชัน RPG เกมแรกจากแฟรนไชส์ระดับตำนานที่ผู้คนมากมายตั้งตารอ! ด้วยกราฟิกอันน่าตื่นตาและฟีเจอร์ที่เป็นมิตรกับมือถือ (เช่น แชตเสียงในเกม) นี่แหละคือเกม Diablo ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเป็นเกมที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงความสนุกอยู่ที่การได้คว้าไอเทมเจ๋งๆ มากมาย ไม่ว่าคุณจะเสกอุกกาบาตลงมาโจมตีศัตรูในฐานะพ่อมด หรือสาดฝนธนูในบทนักล่าปีศาจ การจัดการกองทัพมอนสเตอร์เพื่อค้นหาไอเทมอันทรงพลังชิ้นใหม่ๆ เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอส่วนโหมดออนไลน์แบบร่วมมือกันหรือแบบแข่งขัน รวมถึงแคมเปญขนาดใหญ่สำหรับเล่นคนเดียว ก็เพียงพอให้คุณได้มีโอกาสอวดชุดเกราะเนโครแมนเซอร์สุดคูลของคุณกันแล้ว และเมื่อคุณไปถึงเมืองของ Westmarch ได้แล้ว (ประมาณเลเวล 20) โลกจะเปิดกว้างขึ้นหลายเท่าตัวเลยล่ะ คุณจะสามารถเข้าถึงกิจกรรมใหม่ๆ มากมาย ซึ่งก็รวมถึง Bounties ด้วย นี่คือภารกิจที่รวดเร็วและเป็นวิธีอัปเลเวลที่ไวมากๆ โดยคุณสามารถรับภารกิจเสริมเหล่านี้ได้ที่ Bounty Board ใน Palace Courtyard ของ WestmarchDiablo Immortal คือผลงานการร่วมมือกันระหว่างค่าย Blizzard และผู้พัฒนาอย่าง NetEase ซึ่ง Blizzard เองก็เป็นค่ายที่มีแฟรนไชส์เกมดังๆ อยู่ในวงการ โดยหนึ่งในแคตตาล็อกเกมมือถือของพวกเขาก็คือ Hearthstone เกมดวลการ์ดภาคเสริมของ World of Warcraft นั่นเองเริ่มเล่น Diablo Immortal ได้ฟรี บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/diablo-immortal/id1492005122 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blizzard.diablo.immortal&hl=th&gl=US บอกไว้เผื่อคุณสงสัย เจอร์บัว (Jerboa) คือหนูทะเลทรายชนิดหนึ่ง พวกมันมีแรงกระโดดที่น่าทึ่งเอามากๆ เปรียบเทียบง่ายๆ ก็คือถ้ามนุษย์สามารถกระโดดได้เหมือนเจอร์บัว เราคงจะกระโดดได้สูงเท่ากับความสูงของตึกหลายชั้นแบบสบายๆ เลยในเกมแพลตฟอร์มอย่าง Jump Jerboa การกระโดดถือเป็นหัวใจสำคัญเลยล่ะ ได้เวลาให้เจ้าหนูเจอร์บัวจอมกระโดดออกไปเฉิดฉายแล้ว! Jump Jeboa เป็นเกมที่ควบคุมได้ง่ายมากๆ แถมกราฟิกยังสวยคลาสสิกสไตล์ 8 บิต ซึ่งตรงกันข้ามกับด่านที่โหดหินสุดๆ เลย เพราะแต่ละด่านจะอัดแน่นไปด้วยหนามแหลม ศัตรูที่วิ่งได้เร็วมากๆ และกลไกอันซับซ้อนคุณอาจจะตกแล้วตกอีก แต่ว่าทุกครั้งที่เริ่มใหม่ คุณก็จะได้เข้าใกล้การกระโดดที่แสนสมบูรณ์แบบไปอีกขั้นเพื่อที่จะผ่านสู่ด่านต่อไปยังไงล่ะ Jump Jerboa เป็นผลงานรุ่นถัดมาของเกมแพลตฟอร์มที่ยากพอๆ กันอย่าง Serious Scramblers ทั้ง 2 เกมนี้เป็นผลงานของ Chin Yong Kian นักพัฒนาอินดี้ชาวสิงคโปร์เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/jump-jerboa/id1562903036 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chinykian.jumpjerboa&hl=th&gl=US