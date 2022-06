Review : Amazfit BIP 3 Pro สมาร์ทวอทช์ 1,650 บาท ครบ คุ้มตามราคา

Amazfit ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์สมาร์ทวอทช์ยอดนิยมที่ทำตลาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยชูจุดเด่นในแง่ของความคุ้มค่า สามารถเก็บข้อมูลสุขภาพได้ครบถ้วน รองรับการใช้งานร่วมกับทั้ง iOS และ Android ทำให้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดยรุ่นล่าสุดในซีรีส์ BIP 3 อย่าง Amazfit BIP 3 Pro ที่มากับหน้าจอใหญ่ 1.69 นิ้ว น้ำหนักเบา 32 กรัม แบตเตอรีใช้งานได้ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ กันน้ำระดับ 5 ATM ทำให้สามารถใส่ว่ายน้ำได้ วางจำหน่ายในราคา 1,650 บาทเท่านั้นสมาร์ทวอทช์ราคาเข้าถึงได้รองรับการเก็บข้อมูลสุขภาพสำคัญๆ ครบมีหน้าปัดให้เลือกเปลี่ยนหลากหลายไม่สามารถติดตั้งแอปฯ เพิ่มเติมได้ตัวเรือนทำจากพลาสติกอาจจะดูไม่แข็งแรงนักด้วยการวางระดับราคาในช่วงพันกว่าบาทของ Amazfit BIP 3 ซีรีส์ โดยเฉพาะในรุ่น BIP 3 Pro ที่ 1,650 บาท ทำให้นาฬิกาอัจฉริยะเรือนนี้ จะเน้นไปที่ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก จากความสามารถพื้นฐานที่ให้มาครบถ้วนเริ่มตั้งแต่การเป็นสมาร์ทวอทช์ที่คอยรับการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า หรือข้อความต่างๆ จนใช้ในการควบคุมเพลง กดเป็นชัตเตอร์ถ่ายภาพ นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา ดูพยากรณ์อากาศ หรือใช้ในการค้นหาสมาร์ทโฟนแต่สิ่งที่ Amazfit BIP 3 Pro ทำได้ดีเพิ่มขึ้นมาคือในเรื่องของหน้าจอแสดงผลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 1.69 นิ้ว รองรับการสัมผัสสั่งงาน ร่วมกับปุ่มข้างเครื่องที่ทำหน้าที่ในการเป็นปุ่มย้อนกลับ และกดค้างเพื่อเข้าโหมดออกกำลัง (ปรับเปลี่ยนได้) ให้เรียกใช้งานได้สะดวกขึ้นตัวเครื่องจะรองรับการทำกิจกรรมทั่วไปอย่าง การเดิน การออกกำลัง การวัดการนอนหลับ ร่วมกับเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ และวัดค่าออกซิเจนในเลือดที่เพิ่มเข้ามา รวมถึงการวัดระดับความเครียดด้วยเพียงแต่ด้วยการที่เป็นสมาร์ทวอทช์ระดับเริ่มต้น การวัดค่าต่างๆ อาจจะไม่รวดเร็วเหมือนสมาร์ทวอทช์ระดับราคาเกือบหมื่นบาท รวมถึงจะขาดฟีเจอร์อัตโนมัติอย่างเช่น การตรวจจับการออกกำลังกาย หรือการที่จะคอยมอนิเตอร์อัตราการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์ส่วนหนึ่งเพราะ Amazfit BIP 3 Pro จะเน้นในเรื่องของระยะเวลาใช้งานที่นานได้ถึง 14 วัน หรือถ้าใช้งานหนักๆ มีการบันทึกข้อมูลออกกำลังกายร่วมกับ GPS ต่อเนื่องอาจจะใช้งานได้นาน 7 วัน ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างนานแล้วสำหรับสมาร์ทวอทช์เมื่อเป็นเช่นนั้น การที่จะทำให้นาฬิกาที่มีน้ำหนักเบา 32 กรัมเรือนนี้ ที่ใส่แบตเตอรี่มา 280 mAh สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ก็คือการจัดการซอฟต์แวร์ให้ทำงานเบื้องหลังน้อยที่สุด โดยค่าเริ่มต้นที่ตัวเครื่องตั้งมาจะไม่มีการมอนิเตอร์อัตราการเต้นของหัวใจแบบต่อเนื่อง ทำให้ถ้าอยากให้มีการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ก็สามารถเข้าไปเปิดไว้ได้ พร้อมกับมีข้อความแจ้งเตือนเพิ่มว่าอาจจะทำให้แบตเตอรีใช้งานได้สั้นลงนะถ้าต้องการให้มีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจต่อเนื่อง ก็จะต้องเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกได้ต่ำสุดคือทุกๆ 1 นาที 5 นาที 10 นาที 30 นาที หรือจะเลือกกดวัดตามที่ต้องการก็ได้ ซึ่งแปลว่าสมาร์ทวอทช์เรือนนี้ อาจจะไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการข้อมูลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บข้อมูลไว้ภายในแอปฯ ให้ดูเฉยๆ ไม่ได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อเนื่องแต่อย่างใดสิ่งเหล่านี้ก็คือข้อจำกัดในการใช้งานของ Amazfit BIP 3 Pro ที่มากับราคา 1,650 บาท แน่นอนว่าถ้าไม่ได้มองว่าฟีเจอร์เหล่านี้มีความจำเป็นนาฬิกาเรือนนี้ก็ตอบโจทย์ในแง่ของการใช้งานทั่วไปแน่ๆ แต่ถ้าอยากได้สมาร์ทวอทช์ที่เก็บข้อมูลได้ละเอียดขึ้น มีความสามารถหลากหลายขึ้น ลองมองระดับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นสักหน่อย แล้วใช้งานได้ยาวๆ ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่านอกจากการใช้งานทั่วไปแล้ว Amazfit BIP 3 Pro รุ่นนี้ ยังมีตัวเลือกสีนาฬิกาให้เลือกทั้งสีดำ ชมพู และครีม โดยเมื่อเชื่อมต่อนาฬิกากับแอปพลิเคชัน ZEPP จะสามารถเลือกดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกามาใช้งานเพิ่มเติมได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันก็มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายน่าสนใจขณะเดียวกัน เมื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแล้ว ยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบละเอียด (กรณีที่ตั้งให้วัดแบบต่อเนื่อง) เพื่อดูว่าในแต่ละวันหัวใจเต้นเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ ใช้งานในโซนใดเป็นหลักในส่วนของการบันทึกการออกกำลังกาย ด้วยการที่ BIP 3 Pro มากับเซ็นเซอร์ GPS ภายในตัว และกันน้ำ 5 ATM ทำให้รองรับการใช้งานเพื่อออกกำลังกายได้หลากหลาย ทั้งวิ่ง จักรยาน กิจกรรมในร่ม กิจกรรมกลางแจ้ง ว่ายน้ำ หรือแม้แต่การตีเทนนิส ต่อยมวย เต้น กระโดดเชือก หรือแม้แต่ยิงธนูให้เลือกโดยในแต่ละกิจกรรมก็จะเน้นการบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกันไปอย่างถ้าวิ่ง หรือปั่นจักรยาน นอกจากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเป็นพื้นฐาน ก็จะมีการนำ GPS มาคำนวนระยะทาง ความเร็ว ในแต่ละโซนของการออกกำลังกายด้วย ซึ่งถือว่าทำได้ครบถ้วนในการใช้งานเริ่มต้นอยู่แล้วAmazfit BIP 3 Pro วางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางจำหน่ายของ Amazfit Official Store http://bit.ly/3wsp1KI & Zepp Official Store http://bit.ly/37XNCxE รวมถึงร้านค้าไอทีอย่าง Com7 / Banana / Pando Selection/ / Btrend/ IT City / B2S / Powerbuy / TGFone / JIB /Officemate / iBiz / Mercular