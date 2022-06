Cyber Apps 21/06/22 : Odio / Pin Drop / PUBG Mobile / Ragnarok X

เพราะ ณ ชั่วโมงนี้ โลกภายนอกนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวาย และหากคุณต้องการปิดกั้นเสียงเซ็งแซ่เหล่านั้น เพื่อเข้าสู่โหมดโฟกัส พักผ่อน หรืองีบสักตื่น ก็มีเพียงไม่กี่แอปที่พร้อมจะสร้างประสบการณ์เสียงสุดดื่มด่ำได้เท่ากับซาวด์สเคป 3D แบบไดนามิกของแอป Odioแอปนี้เป็นแหล่งรวมสรรพเสียงในระบบ 3 มิติ ที่ไม่ว่าเสียงของน้ำตก เสียงอวกาศอันไกลโพ้น หรือจะเป็นเสียงติ๊ดหรือซาวด์ชวนฝันแบบซินธ์ก็มีให้คุณได้สัมผัส ทั้งคุณยังสามารถผสมผสานแต่ละองค์ประกอบ (ซึ่งเรนเดอร์มาในรูปแบบ Spatial Audio) ด้วยแถบสไลด์ของแอป ที่แม้หน้าตาแอปจะดูล้ำไปสักนิดแต่บอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆนอกจากนี้ คุณยังจะได้สนับสนุนนักดนตรีและศิลปินจากทั่วโลก เพราะพวกเขาคือผู้สร้างสรรค์ซาวด์และแอนิเมชันสไตล์แอ็บสแตร็กต์ที่มาคู่กันเหล่านี้ และคุณทราบหรือไม่ว่าแอป Odio ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในแอปที่มีการออกแบบยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัล Apple Design Award ในปี 2022 นี้ไปครองอีกด้วย สำหรับใครที่ชินกับการฟังเพลง Lo-Fi สบายๆ ขณะทำงาน เราอยากให้คุณลองมามิกซ์ซาวน์ใหม่ของตัวเองดูที่แอป Odio แล้วคุณจะพบว่าการโฟกัสมันเกิดขึ้นได้จริงๆดาวน์โหลดแอป Odio – AR Soundscapes ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/odio-ar-soundscapes/id1556016869 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.odiosingle.calls&hl=th&gl=US ไม่ว่าหมุดหมายการเดินทางแรกของครึ่งปีหลังของคุณกับเพื่อนๆ และครอบครัวจะเป็นที่ใดในโลก แต่การระดมสมองวางแผนปักหมุดร้านต้องชิม สถานที่ต้องช้อป คาเฟ่ที่ต้องไปฮอป ก็ต้องเตรียมการล่วงหน้า และเพื่อการวางแผนเที่ยวอย่างเป็นระบบกับชาวแก๊งแอปอย่าง Pin Drop ก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้คุณสนุกกับทุกการเดินทางอย่างแท้จริง Pin Drop คือ แอปที่ทำให้คุณจัดการปักหมุดทุกสถานที่ที่คุณและเพื่อนต้องการไปในแต่ละทริป โดยเมื่อเชิญเพื่อนมาร่วมทีมผ่านเมนู Create crew ก็จะทำให้ทุกๆ คนในทีมเสนอสถานที่ที่อยากไปได้ทันที โดยแต่ละหมุด (Pin) ที่ปักลงไป เราสามารถใส่ข้อมูลอื่นๆ ที่หามาจากเว็บบล็อกรีวิวต่างๆ ได้ด้วย เช่น เมนูที่ต้องสั่ง โซนที่ต้องไปถ่ายเซลฟี่ เมื่อพร้อมจะออกเดินทางก็แค่กดปุ่ม Direction ระบบก็จะเลือกแผนที่จาก Apple Maps มาให้ทันทีจุดเด่นของแอป Pin Drop คือ การทำแผนที่ท่องเที่ยวได้หลายๆ ทริป และชวนเพื่อนหลายๆ คนมาร่วมแจมกันได้ โดยทุกแผนจะเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัว แต่ในขณะเดียวกันหากคุณอยากจะแชร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ เที่ยวตามรอยของคุณก็ทำได้เช่นกัน หากตั๋วพร้อม กระเป๋าพร้อม ก็อย่าลืมโหลดแอป Pin Drop ติด iPhone เพื่อเป็นทั้งไกด์และเพื่อนเดินทางคู่ใจคนใหม่ของคุณด้วยล่ะผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/pin-drop/id425356789 คนดังสายเกมอย่าง Heartrocker (รู้จักกันในชื่อ HRK) ได้มาร่วมงานกับเกมแบทเทิลรอแยลยักษ์ใหญ่อย่าง PUBG Mobile และคุณคงไม่อยากพลาดใช่ไหมล่ะ ด้วยผู้ติดตามกว่า 7 ล้านคนจากการสตรีมเกมบน YouTube ตอนนี้เขาก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม Unmasking the Mask แล้ว เริ่มตั้งแต่ 20 มิถุนายนถึง 10 กรกฎาคมคุณจะต้องเปิดหน้ากากเพื่อไปให้ถึง Heartrocker Mystery Mask ระดับสุดยอด จะมีแพ็กเสียงสุดฮาที่เลียนแบบแชทเสียงจากวิดีโอการเล่นเกมจริงๆ ของ HRK และไอเทมในธีม HRK ให้คว้าไปครองอีกเพียบ ทั้งอวตาร์ หน้ากากเช่า และร่มชูชีพทั้งหมดที่บอกมาข้างบนนั้นมีให้ฟรีๆ เลย แต่เพื่อโอกาสในการชนะของรางวัล ผู้เล่นจะต้องทำภารกิจประจำวันในอีเวนต์ Unmasking the Mask ให้สำเร็จ และถ้าคุณพลาดไปก็ไม่ต้องห่วงนะ เพราะคุณสามารถใช้คริสตัลซื้อหน้ากาก Heartrocker ได้ด้วยเริ่มเล่น PUBG Mobile ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/pubg-mobile/id1330123889 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig&hl=th&gl=US อะไรเอ่ย? เดิน 2 ขา ตัวสูงมาก อึดถึกทนสุดๆ และชอบกำแพงสูงใหญ่? ถูกต้อง! พวกไททันสุดอันตรายจาก Attack on Titan ได้มาเยือน Midgard ของ Ragnarok X แล้ว และกองกำลังสำรวจก็ตามล่าพวกมันอยู่ คุณพร้อมจะช่วยอาร์มิน มิคาสะ และเพื่อนๆ จัดการพวกมันหรือยัง? เอ๊ะ หรือคุณคือไททันที่ปลอมตัวมาซะเอง? ไฮไลต์ของอีเวนต์นี้คือการต่อสู้สุดยิ่งใหญ่ระหว่างไททันและมนุษย์ โดยผู้เล่นจะได้เลือกฝั่ง สำหรับผู้เล่นที่เป็นไททัน จะมีไททัน 3 ประเภทให้เลือก ได้แก่ ไททันเกราะที่มีความสมดุล ไททันมหึมาที่แข็งแกร่งสุดๆ แต่ว่าเคลื่อนไหวช้า และไททันสัตว์ป่าที่อ่อนแอแต่ฉลาดเป็นกรดในขณะเดียวกัน ทางฝั่งมนุษย์ ผู้เล่นจะต้องใช้อาวุธทรงพลังโจมตีใส่จุดอ่อนของไททันให้ได้ถ้าต้องการเป็นฝ่ายชนะ และเพื่อให้การต่อสู้นี้น่าทึ่งขึ้นไปอีก คุณสามารถคว้าชุดครอสโอเวอร์สุดพิเศษเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกหน่วยทหารฝึกหัดหรือไม่ก็กองกำลังสำรวจ หรือถ้าอยากขี่ไททันเกวียน ก็ได้เหมือนกัน! พบไททันใน Ragnarok X กันได้เลยเริ่มเล่นฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/ragnarok-x-next-generation/id1545808948 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.play.rosea&hl=th&gl=US