Cyber Apps 13/05/22 : LEGO DUPLO MARVEL / Kala Ukulele Tuner / Vikingard / Resortopia

เจ้าตัวน้อยที่บ้านชอบ Spider-Man? แถมเป็นแฟนตัวยงของ Captain America ด้วย? ใน LEGO DUPLO MARVEL เด็กๆ สามารถมาเรียนรู้ไปกับฮีโร่ที่พวกเขาชื่นชอบจาก Marvel ผ่านการเล่นเกม แก้ปัญหา และสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยตัวต่อ Lego และ Duplo แบบดิจิทัลได้ เอาล่ะ ถึงเวลาไปกอบกู้โลกกันแล้ว!รู้ไหมว่า LEGO DUPLO MARVEL มีตัวตนที่เป็นความลับอยู่นะ นี่คือแอปเพื่อการเรียนรู้ที่ปลอมตัวมาล่ะ ตัวต่อ 3 มิติเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการผ่านการเล่นสวมบทบาทกับเหล่าฮีโร่จาก Marvel ด้วยนอกจากนี้ แอปยังให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกกับเด็กๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในตัวเอง และทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่มีปัญหาไหนจะซับซ้อนเกินกว่าที่นิ้วเล็กๆ ของพวกเขาจะจัดการได้ การเล่นสนุกในแอปนี้ไม่มีฉากการต่อสู้ที่รุนแรง แต่กลับเป็นการใช้ตัวละครฮีโร่เป็นตัวแทนของเด็กๆ ในการเป็นฮีโร่ในโลกแห่งความจริง ไม่ว่าจะเป็นการกระโดดขึ้นต้นไม้ไปช่วยเหลือแมวน้อย การช่วยแยกขยะตามถังสีต่างๆ และการช่วยทำความสะอาดรถและชาร์จไฟให้รถยนต์ไฟฟ้าของเพื่อนบ้านเป็นต้นแม้ว่าเกมต่างๆ จะเหมาะกับทุกวัย แต่ LEGO DUPLO MARVEL นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กวัยต่ำกว่า 5 ปีเป็นหลัก ซึ่งก็ถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนดาวน์โหลดแอป LEGO DUPLO MARVEL มาเอาใจเจ้าตัวน้อยได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/lego-duplo-marvel/id1573101225 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storytoys.lego.duplo.marvel.spiderman.avengers.kids.preschool.free.googleplay ถ้าคุณกำลังอินกับเครื่องดนตรีชิ้นใหม่อย่าง “อูคูเลเล (Ukulele)” แล้วล่ะก็ ต้องไปพลาดที่จะเข้าร่วมวงเรียนจับคอร์ด พร้อมเล่นเพลงฮิตผ่านแอป Kala Ukulele Tuner & Lessonsแอปนี้มีและเป็นทุกอย่างที่นักเรียนต้องการ เพื่อให้ตัวเองสนุกกับการดีดเครื่องดนตรีชิ้นนี้ เริ่มตั้งแต่การจูนสาย ที่เมนู Tune (แอปจะเทียบเสียงที่เราดีดกับโทนเสียงที่ถูกต้องให้) เมื่อมั่นใจว่าตั้งค่าแล้ว ก็ไปที่เมนูถัดไปอย่าง Learn กันเลย ในแอปมีการเตรียมคอร์สเรียน 7 วัน เพื่อสนุกกับแต่ละคอร์ดอย่างเป็นระบบ ทุกคอร์ดจะเริ่มจากการฟังคุณครูพูดผ่านคลิปวิดีโอจากนั้นก็ลงมือฝึกซึ่งก็จะมีภาพกราฟฟิกบอกให้เราดีดเส้นต่างๆ ขึ้นลงตามจังหวะ เมื่อเรียนครบทุกคอร์ดแล้วก็จะมีบทเรียนอื่นๆ มากมายสำหรับผู้เริ่มต้น และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การไปที่เมนู Play เพื่อฝึกมือกับ 20 เพลงฮิตที่ใช้เล่นกับอูกูเลเลอย่างสุขสันต์ ซึ่งก็มีตั้งแต่เพลงคลาสสิกอย่าง Over the rainbow, I’m Yours รวมไปถึงเพลงจังหวะสนุกๆ อย่าง Despacito ด้วยใครที่อยากเรียนสนุก เป็นไว เพื่อจะโชว์ฝีมือให้คนพิเศษได้เพลิดเพลิน ก็สามารถดาวน์โหลดแอป Kala Ukulele Tuner & Lessons ไปฝึกปรือกันได้เลย ใช้ฟรีทุกฟีเจอร์ 7 วัน จากนั้น เดือนละ 269 บาท หากสมัครรายปีจะได้ส่วนลด 32% เหลือปีละ 2,200 บาทดาวน์โหลดแอป Kala Ukulele Tuner & Lessons ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/kala-ukulele-tuner-lessons/id1064893690 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.musopia.kalatuner&hl=en_US&gl=US เลือกนักรบไวกิงของคุณ และออกเดินทางสร้างชีวิตใหม่ในเกมแนวเก็บทรัพยากรและสร้างกองทัพเกมนี้ได้เลย คุณจะได้สนุกไปกับการอัปเลเวลใน Vikingard ซึ่งก็มีวิธีมากมายในการทำเช่นนั้นบอกเลยว่าการเก็บเกี่ยวพืชผลจากฟาร์มของคุณและการต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น คุณสามารถออกสำรวจทะเล เข้าร่วมชาเลนจ์การต่อสู้ในแนวพัซเซิล หรือร่วมตอบคำถามในควิซสนุกๆ ได้ด้วยความสนุกอยู่ที่การได้จู่โจมกองทัพศัตรูแล้วดูพวกมันกลายเป็นเหรียญโทเคน XP สีเขียวและชิ้นเนื้อกองเท่าภูเขา ใช่แล้ว! นี่แหละคือการต่อสู้ของเกมนี้ โดยการออกรบในแต่ละครั้ง คุณจะได้สนุกไปกับการพากองทัพวิ่งบุกทะลวงกองทัพของศัตรู และจะผ่านไปได้ถ้ากองกำลังของคุณแข็งแกร่งกว่า หรือหยุดลงหากคุณมีเลเวลไม่เพียงพอมาบุกตะลุยดินแดนยุโรปเหนือในยุคอดีตกันกับ Vikingard ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/vikingard/id1551308635 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.vikingard ตกแต่งห้องใหม่สักนิด ปลูกต้นไม้ในสวนสักหน่อย การเปลี่ยนอะไรเก่าๆ ให้เป็นสิ่งใหม่สามารถสร้างประสบการณ์สุดฟินได้เหมือนกันนะ ซึ่งใน Resortopia คุณจะได้เป็นเจ้าของโรงแรมเก่าและทำให้แต่ละห้องกลับมาใหม่เอี่ยมด้วยไอเทมน่ารักๆ หลากหลายสไตล์ จากนั้นก็รอชมแขกที่เข้ามาพักเพลิดเพลินไปกับพื้นที่ที่คุณตกแต่งได้เลยยิ่งคุณเล่น Resortopia มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งปลดล็อกพื้นที่เพื่อนำไปตกแต่งได้มากเท่านั้น เลือกเฟอร์นิเจอร์สักตัว ตกแต่งห้องให้ดูมีชีวิตชีวาด้วยต้นไม้ และสร้างพื้นที่สำหรับความบันเทิงเพื่อเติมเต็มความปังให้กับโรงแรมของคุณ และเมื่อห้องต่างๆ ได้รับการตกแต่งเรียบร้อยแล้ว คุณก็จะสามารถเปิดธุรกิจและพบปะกับบรรดาแขกที่น่าสนใจที่เข้ามาพักในโรงแรมของคุณได้คุณจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดึงดูดลูกค้าหลากหลายประเภทให้เข้ามาพัก แตะที่คุกกี้ที่เดินผ่านไปมาเพื่อเรียกแขก แล้วก็อย่าพลาดรถทัวร์เชียวล่ะ เพราะจะมีลูกค้าเดินลงจากรถมาด้วย นี่แหละคือวิธีหาเงินอย่างรวดเร็วเริ่มเล่น Resortopia ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/resortopia/id1580026385 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=global.hotel.twgame