Cyber Apps 30/05/22 : Window - Intermittent Fasting / AR Fitness Game: Candy Squats / Mr. Traffic / Albion Online  

เทรนด์การอดอาหารแบบ IF หรือ Intermittent Fasting เป็นวิธีการลดน้ำหนักอีกวิธีหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม โดยหลักสำคัญคือใช้การควบคุมแคลอรี และจำกัดเวลาในการทานอาหาร ดังนั้นการมีตัวช่วยในการจับเวลา และบันทึกความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการอดอาหาร เหมือนเป็นไดอารี่เล็กๆ เพื่อการเดินทางไปสู่รอบเอวที่เล็กลงและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจำเป็นแอปอย่าง Window - Intermittent Fasting ก็ถูกออกแบบมาให้ทุกเส้นทางของการทำ IF ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล เมื่อเปิดแอป Window - Intermittent Fasting มาก็จะพบกับเมนูต่างๆ เป็นภาษาไทย ทำให้ควบคุมการใช้งานได้ง่าย การระบุข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก ส่วนสูง และการให้แอปเข้าถึงแอปสุขภาพ (Apple Health) ก็จะช่วยให้แอปทำความรู้จักกับผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับมือใหม่ให้เริ่มต้นแผนการทำ IF โดยเลือกแผนที่ชื่อว่า “เริ่มต้นง่ายๆ” จากนั้นก็ระบุเวลาเริ่มรับประทานมื้อแรก และระบบจะคำนวณให้เองว่าเราควรทานมื้อต่อไปเมื่อไรดี อย่าลืมเปิดให้แอปแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาด้วยล่ะ สิ่งสำคัญมากๆ สำหรับกระบวนการทำ IF สำหรับผู้เริ่มต้นก็คือ การจดบันทึกประจำวันด้วย ในการบันทึกเราสามารถลงรายละเอียดได้มากมาย อาทิ อารมณ์ความรู้สึกหลังการอดอาหาร สภาพร่างกายเป็นยังไง เช่น อาหารไม่ย่อย หรือ รู้สึกวิงเวียน ระบุประเภทอาหาร และอัปโหลดรูปอาหารเก็บไว้อ้างอิงในภายหลังได้ด้วยในแต่ละวันที่คุณบันทึกข้อมูลลงไปในแอป สามารถติดตามข้อมูลย้อนหลังได้ที่เมนู “ไทม์ไลน์” และดูเมนู “สถิติ” เพื่อเห็นภาพรวมการพัฒนาการของเราในแต่ละเดือน และสำหรับใครที่อยากรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการทำ IF เพื่อผลลัพท์ที่ดีต่อสุขภาพ ในเมนู “เรียนรู้” ก็มีคลังข้อมูลมากมายที่จะบอกให้คุณรู้ว่า การอดอาหารในแต่ละช่วงเวลา ช่วยร่างกายของเราในด้านใดๆ บ้าง แอป Window - Intermittent Fasting เปิดทดลองใช้งานฟรีทุกฟีเจอร์นาน 7 วัน และหากสนใจใช้ต่อเนื่องก็สามารถสมัครสมาชิกปีละ 1,220 บาทดาวน์โหลดแอป แอป Window - Intermittent Fasting ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/window-intermittent-fasting/id1112765909 ใครๆ ก็อยากเป็นตัวละครในเกม เพราะมันทั้งน่าสนุก ตื่นเต้น และท้าทาย และรู้ไหมว่าตอนนี้ตัวคุณเองก็เป็นตัวละครในเกมออกกำลังกายสุดสนุกอย่าง AR Fitness Game: Candy Squats ได้แล้วด้วย!เกมนี้จะชวนคุณมาขยับร่างกายแทนการใช้จอยสติ๊กกัน เพราะทั้งต้องลุก นั่ง กระโดด ทำสควอช เพื่อเก็บแต้ม จนกว่าจะผ่านด่านต่างๆ ไปได้ เพราะเทคโนโลยี AR ทำให้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกายของเราได้ จะเล่นคนเดียว หรือจะชวนเจ้าตัวจิ๋วมาสนุกไปด้วยกันก็เป็นได้ ระหว่างเล่นเกมก็อย่าลืมเปิดเสียงดังๆ ด้วยล่ะเพลงประกอบในเกมในจังหวะมันส์ๆ จะยิ่งช่วยทำให้การออกกำลังกายในแต่ละด่านไม่น่าเบื่อเลยสักนิด ใครอยากขจัดความเครียด เพิ่มความฟิต ก็ลองเล่น AR Fitness Game: Candy Squats วันละนิต เหงื่อ และฮอร์โมนที่ออกมา จะช่วยให้คุณสดชื่นและผ่อนคลายได้อย่างดีเลยล่ะดาวน์โหลดแอป AR Fitness Game: Candy Squats ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/ar-fitness-game-candy-squats/id1540737780 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.betterme.argame จะใครหน้าไหน ตื่นเช้าแค่ไหนก็ถึงที่หมายสายได้ตลอดถ้าเจอรถติด มาจัดการกับปัญหารถติดกันดีกว่า! ใน Mr. Traffic มีสิ่งเดียวที่คั่นกลางระหว่างสี่แยกอันพลุกพล่านและความวุ่นวายขั้นสุดก็คือ Ted ผู้ควบคุมการจราจรที่จะมาช่วยคุณจัดการกับเหล่านักขับหัวร้อนให้อยู่หมัดใครจะไปรู้ล่ะว่าการควบคุมงานจราจรจะสนุกได้ขนาดนี้? โดยเมื่อรถแล่นผ่านไปยังแยกของ Ted คุณจะได้ตัดสินใจว่าใครจะหยุดหรือใครจะไป ยิ่งรถเฉี่ยวชนกันน้อยลงเท่าไร คุณก็จะได้แต้มมากขึ้นเท่านั้น รวมถึงยังมีรถซิ่งและการปรากฏตัวแบบสุ่มของไดโนเสาร์ ผี และ UFO ให้คุณจัดการกันด้วย ทว่า นอกจากหลีกเลี่ยงการชนที่เป็นงานหลักแล้ว การควบคุมการสัญจรให้ไหลลื่นก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะหากคุณปล่อยให้รถรอนานเกินไป พวกเขาอาจตัดสินใจขับฝ่าออกมาและชนเข้ากับรถคันอื่นได้ แค่คิดก็ปวดหัวแล้วล่ะมาจัดการจราจรกันได้แบบฮาๆ ได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/mr-traffic/id1524518584 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DumplingDesign.Mr.Traffic โลกสุดอัศจรรย์แห่ง Albion คือสถานที่ที่คุณจะได้ค้นพบ ยึดครอง และเพาะปลูก ซึ่งแน่นอนว่าคุณจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เพราะนั่นคงทำให้ Albion Online เป็นเกม MMORPG ที่แปลกแน่ๆ หรือจะพูดให้ชัดก็คือ โลกโอเพนเวิลด์อันกว้างใหญ่แห่งนี้กำลังรอใครก็ตามที่อยากจะออกผจญภัยและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองอยู่ ความสนุกของเกมนี้น่าจะเป็นความอิสระที่ Albion Online มอบให้กับผู้เล่นในขณะที่หัวใจของเกมคือเกมเพลย์แนว RPG สุดคลาสสิก ซึ่งแน่นอนว่าโลกที่ถูกสร้างขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนและถูกขับเคลื่อนโดยผู้เล่นแบบนี้ ย่อมมีสิ่งต่างๆ ให้คุณทำอีกมากมาย นอกเหนือจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ (หรือผู้เล่นคนอื่นๆ) เช่นเดียวกับโลกความจริงที่ไม่มีใครเก่งไปซะทุกด้าน ดังนั้นคุณควรเลือกสิ่งที่คุณอยากทำให้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น หากคุณอยากจะเป็นช่างตีดาบฝีมือดี ก็ไม่จำเป็นต้องไปฝึกทำธนูหรือขวานให้เสียเวลา ให้คุณโฟกัสไปที่การคราฟต์สิ่งใดสิ่งหนึ่งจนชำนาญจะดีกว่ามาเรียนรู้ชีวิตในโลกอีกใบที่คุณได้เป็นเจ้าของ ใน Albion Online ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/albion-online/id1202788573 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.albiononline