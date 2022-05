Cyber Apps 02/05/22 : Rapchat / Tappity / Tiny Room Story / Comix Breaker

เพราะจังหวะดนตรีเจ๋งๆ มันสามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับใครก็ได้ที่อยากลุกขึ้นมาแต่งเพลงแทนความรู้สึกของตัวเอง และแอปสุดคูลอย่าง Rapchat: Autotune Song Studio ก็ได้สร้างมาให้ทุกๆ คนที่แม้จะไม่รู้จักโน้ตดนตรีสักตัว สามารถเป็นนักดนตรี แต่งทั้งเนื้อร้อง ทำนอง และปล่อยเพลงสู่สายตาชาวโลกได้ง่ายๆ ในเวลาไม่เกิน 10 นาทีไม่มีการเดินทางไปเข้าห้องอัด จองตัวนักดนตรี แค่เปิดแอป เลือกทำนองเพลงที่คุณหลงใหล (ซึ่งมีให้เลือกเป็นนับพันหมื่นเพลง) จากนั้นก็อัดเสียงตัวคุณเองเป็นเนื้อร้อง สุดท้ายก็แค่ตั้งชื่อเพลงและเลือกปกอัลบั้มสวยๆ (จะเป็นรูปที่มียอดไลค์ในอินสตาแกรมสูงสุดของคุณก็เป็นได้) ก็จะได้ลิ้งค์ส่งแชร์ให้กับคนทั้งโลกได้ รวมถึงชวนเพื่อนมีฝีมือด้านดนตรีมาช่วยร้องคู่ก็ยังได้นอกจากจะเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเพลงแล้ว ที่นี่ยังเป็นชุมชนของคอดนตรีทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ เพราะคุณจะมีตัวตนให้คนมาติดตาม รวมถึงไปติดตามวงไอดอลอื่นๆ ที่ชื่นชอบก็ได้ ทั้งยังมีเวทีประกวด เพื่อลับฝีมืออยู่ตลอดเวลาอีกด้วยากคุณรอไม่ไหวที่จะคลอดอัลบั้มแรปที่จะเป็นอัลบั้มแรกของชีวิตแล้วล่ะก็ เชิญตรงดิ่งไปดาวน์โหลดแอป Rapchat: Autotune Song Studio ได้ฟรี ใช้งานได้ทั้งบน iPhone และ iPad โดยสามารถทดลองใช้ทุกฟีเจอร์ฟรี 1 สัปดาห์ หากติดใจก็สมัครสมาชิกต่อเดือนละ 150 บาทเท่านั้นผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/rapchat-autotune-song-studio/id804913240 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=me.rapchat.rapchat&hl=th&gl=US จะดีแค่ไหนที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุดสนุกมาหยุดอยู่ตรงหน้า กดปุ่มก็เข้าคลาสที่มีคุณครูใจดี พร้อมสื่อการสอนสนุกๆ พาเด็กๆ ไปสู่การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อย่างไม่รู้จบ และตอนนี้ประตูบานนี้ก็เปิดต้อนรับทั้งเด็กๆ คุณครู และผู้ปกครองอยู่แล้วในแอปเพื่อการศึกษาน้องใหม่อย่าง Tappity: K-5 Science for KidsTappity: K-5 Science for Kids เป็นห้องเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟกับเด็กๆ หลากวัย ตั้งแต่เด็กเล็กถึงอายุ 9 ปีขึ้นไป ในแอปนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นคลิปวิดีโอ เกม ภาพ เรื่องราว จากหมวดความรู้อาทิ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา วิศวกรรม ไดโนเสาร์ ฯลฯ แล้ว ยังมีช่วงเวลาสอนสดให้เด็กๆ เรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆ ได้อย่างไม่รู้เบื่อ แอปนี้เหมาะกับทั้งเด็กๆ ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษ (เน้นฟังเสียงจากเจ้าของภาษาและให้ผู้ใหญ่แปลให้ฟังคร่าวๆ) รวมถึงเด็กๆ ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ที่เหลือก็แค่ทำความเข้าใจ และสนุกไปกับบทเรียนต่างๆTappity: K-5 Science for Kids ใช้งานได้ฟรี 2 สัปดาห์ จากนั้นสามารถเลือกจากหลายแพคเกจที่เหมาะสมกับบุตรของคุณ เริ่มต้นที่เดือนละ 192 บาท เพื่อเรียนได้มากกว่า 500 บทเรียน และมีบทเรียนใหม่ๆ เพิ่มทุกสัปดาห์ ไม่มีโฆษณาคั่น ไม่ต้องต่อเน็ต และไม่ว่าจะใช้กับอุปกรณ์กี่เครื่องก็ไม่จำกัด ดาวน์โหลดแอปได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/tappity-k-5-science-for-kids/id1265019371 พ่อที่หายตัวไปได้ส่งจดหมายขอความช่วยเหลือมาหาคุณ ด้วยความสงสัยว่าทำไมเนื้อความในจดหมายถึงดูร้อนรนขนาดนี้ คุณจึงตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้าน Redcliff เพื่อตามหาตัวเขาให้เจอ แต่เมื่อไปถึง คุณก็พบว่าสถานที่แห่งนั้นว่างเปล่าขอต้อนรับสู่โลกอันลึกลับของ Tiny Room Story การไปให้ถึงก้นบึ้งของปริศนาจะต้องอาศัยสายตาที่เฉียบคม แต่ละพื้นที่นั้นถูกออกแบบมาให้เป็นฉากที่มากด้วยรายละเอียด คุณจะต้องสำรวจโดยการซูมและหมุน หาไอเทมและเบาะแสให้ถูกเพื่อปลดล็อกประตู ห้อง และเส้นทางอื่นๆ ในเมืองร้างแห่งนี้ แล้วเผยความลับที่ซ่อนอยู่ให้จงได้ความเพลิดเพลินอยู่ที่การสำรวจฉากจำลองแนวไอโซเมทริกไปเป็นบล็อกๆ จะทำให้คุณทั้งตื่นเต้นและเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน จนรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในบ้านตุ๊กตาที่สร้างขึ้นมาอย่างละเอียดสุดๆ ส่วนพัซเซิลก็มีความท้าทายในแบบที่ไม่ได้ยากเกินไปจนทำให้รู้สึกไม่อยากเล่นต่อ อีกอย่างคือเนื้อเรื่องที่หักมุมจะทำให้เรื่องราวสืบสวนสอบสวนนี้น่าติดตามสุดๆเริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/tiny-room-story-town-mystery/id1459520173 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiarygames.tinyroom&hl=th&gl=US หากการรวมการ์ตูนคอมมิคเข้ากับระบบการ์ดเกมในสไตล์ roguelike (สุ่มด่านและศัตรูทุกครั้งที่เริ่มเกมใหม่) ฟังดูดีจนน่าเหลือเชื่อล่ะก็ งั้นแสดงว่าคุณคงยังไม่เคยมาลองสัมผัสกับความสนุกใน Comix Breaker น่ะสิตั้งแต่ตัวละคร มอนสเตอร์ ไปจนถึงกล่องคำพูดและคำเลียนเสียง ทุกๆ อย่างให้ความรู้สึกเหมือนได้หลุดเข้าไปในหนังสือการ์ตูนเลยทีเดียว และเช่นเดียวกับหนังสือการ์ตูนเล่มโปรดในวัยเด็กของคุณ ทุกๆ ส่วนของเกมก็คุ้มค่าที่จะไปสำรวจเพื่อค้นหารายละเอียดต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ โปรดคำนึงนิดหนึ่งว่าทรัพยากรของคุณนั้นมีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นเลือกให้ดีว่าจะใช้พลังงานและการ์ดของคุณอย่างไร จะเพิ่มพลังโจมตีอย่างเดียวหรือจะรอตั้งรับด้วยท่าป้องกันดีล่ะ? ทุกๆ เหตุการณ์จะมีตัวเลือกให้คุณได้ตัดสินใจ แต่โชคยังดีที่มีจุดให้คุณได้พักเบรกและสามารถอัปเลเวลการ์ดและเติมพลังงานได้เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/comix-breaker/id1575170654 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojitogames.cb&hl=th&gl=US