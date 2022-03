Cyber Apps 21/03/21 : Pillow / EF Hello / Pocket Love! / FINAL FANTASY V

คุณทราบหรือไม่ว่าโลกแห่งการนอนหลับ ต้องอาศัยเรื่องพื้นฐาน 2 อย่างที่สำคัญ นั่นก็คือ ความจริงใจ และความสม่ำเสมอ เมื่อคุณมีสองส่วนนี้ประกอบกับใช้งานแอป Pillow: Auto Sleep Tracker ควบคู่ไปด้วย คุณก็จะสามารถเป็นเจ้าของเวลา 8 ชั่วโมงในการนอนหลับที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพอย่างแน่นอนแอป Pillow: Auto Sleep Tracker เป็นผู้ช่วยในการดูแลการนอนหลับของคุณในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การคำนวนระยะเวลาการนอนหลับ การตรวจเช็กว่าเราหลับสนิทหรือไม่ (ดูได้จากการเคลื่อนไหวของร่างกาย อัตราการหายใจขณะหลับ และการกรน) เพื่อช่วยแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเข้าและตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นเมื่อคุณใช้งานแอปไปสักระยะ และทำตามคำแนะนำการแจ้งเตือนการนอนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตื่นนอนมาก็บันทึกความรู้สึกที่คุณได้รับจากการนอนเมื่อคืนอย่างจริงใจ เทียบกับสถิติที่แอปตรวจจับได้ เมื่อทำแบบนี้จนเป็นนิสัย คุณก็จะพบว่าการนอนเป็นเรื่องที่สนุกและให้ผลดีกับทั้งสภาพกายและสภาพจิตใจอย่างแท้จริงดาวน์โหลดแอป Pillow: Auto Sleep Tracker ได้ฟรีบน iPhone, iPad, และ Apple Watchผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/pillow-sleep-cycle-tracker/id878691772?l=th การเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นไวและได้ผล ก็คือ การเรียนที่สนุกและมีเนื้อหาที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ ถ้าเป็นแบบนั้น บทเรียนต่างๆ ที่ แอป EF Hello มอบให้กับคุณ ก็พร้อมที่จะเป็นเส้นทางให้คุณพิชิตภาษาอังกฤษในทุกระดับที่ต้องการจุดเด่นของแอป นี้นอกเหนือจากเมนูทุกอย่างเป็นภาษาไทย ใช้งานง่ายแล้ว ภายในแอปยังอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเหมาะกับผู้เรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปถึงการสนทนาเพื่อธุรกิจ และรูปแบบการเรียนยังดึงเอาเนื้อหาแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทุกทักษะที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น การฟังเพื่อความเข้าใจ การอ่านเพื่อเทียบความหมายใกล้เคียง การทายคำศัพท์เฉพาะที่มีหลากความหมายในต่างสถานการณ์ เป็นต้นโดยแต่ละบทเรียนจะอยู่ในหน้าต่างแชตที่ทำให้เราติดตามเนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และในทุกบทเรียนจะมีหัวข้อย่อย เช่น แผนการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสนทนาธุรกิจ ภายในก็จะมีเนื้อหาโดยละเอียดได้แก่ การแสดงออก การพูด การทดสอบท้ายบทเรียน อาทิ หากคุณเลือกเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับการสื่อสารในโลกธุรกิจ ก็จะเริ่มจากการให้ดูคลิปวิดีโอสั้นๆ เพียง 1 นาทีที่แสดงโดยนักแสดงมืออาชีพ จากนั้นก็ฝึกฝนประโยคสำคัญๆ ที่มีอยู่ในคลิป เช่น “What we need to take into consideration..., We have to take into account that...” ต่อด้วยการฟังคลิปเสียงและเรื่องประโยคที่มีความหมายคล้ายคลึงกันที่สุดเริ่มฝึกฝนภาษาอังกฤษในหลากทักษะที่คุณต้องการกับแอป EF Hello ได้ฟรีบน iPhone, iPad ทั้งยังสามารถทดลองใช้ทุกฟีเจอร์ฟรี 7 วัน จากนั้น ปีละ 2,400 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/ef-hello-learn-english/id1324622665 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ef.efhello&hl=th&gl=US บ้านคือที่พักพิงของหัวใจ และ Pocket Love! ก็ได้พิสูจน์แล้วโดยการสร้างบ้านแสนสุขให้กับคู่รักสุดแฮปปี้ จะวางชั้นหนังสือสูงๆ และปลูกต้นไม้เยอะๆ ดีไหมนะ? หรือติดโปสเตอร์หนังและมีโซฟานุ่มๆ ด้วยดี? ไม่ว่าคุณจะตกแต่งมันออกมาเป็นแบบไหน คุณจะตกหลุมรักกับผลลัพธ์ที่ได้อย่างแน่นอนความเพลิดเพลินอยู่ที่การเปลี่ยนห้องว่างให้กลายเป็นพื้นที่ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม ในขณะที่คุณเพิ่มรายการสินค้าที่ต้องการ (เช่น อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่) คุณจะได้ถ่ายภาพเพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเลือก ยังจำตอนที่แสงไฟ พรม และเครื่องเกมอาร์เคดมีสีชมพูสีสันสดใสได้หรือเปล่า? เจ๋งสุดๆ เลยใช่ไหมล่ะ!และอย่าพลาดบทสนทนาอันแสนอบอุ่นใจไปซะล่ะ แตะที่คู่รักเป็นครั้งคราวเพื่อดูพวกเขาพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ความสุขที่ได้กอดกัน ไปจนถึงเรื่องราวตลกของน้องหมาสไตล์นินจาของพวกเขาด้วยไปเริ่มต้นสนุกกับ Pocket Love! ได้ฟรี บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/pocket-love/id1575412509 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyperbeard.pocketlove&hl=th&gl=US ผสมทุกเหตุผลที่คุณรัก ผสานทุกรายละเอียดที่คุณรู้จักดี แล้วใส่ลุคสไตล์พิกเซิลที่สดใหม่ บวกกับการควบคุมที่ดียิ่งกว่าเดิม ลงไปในหนึ่งในเกมยอดนิยมตลอดกาล ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ FINAL FANTASY V โดยฝีมือของค่าย Square Enix เจ้าเก่าคงจะดีไม่น้อยถ้าได้ดื่มด่ำกับเรื่องราวสไตล์พิกเซิลสองมิติเหนือกาลเวลานี้อีกครั้ง ตัวเกมนำระบบการต่อสู้ที่หลายๆ คนคงคุ้นมือจากซีรีส์ Final Fantasy มาใช้ ดังนั้นตัวละครจะโจมตีโดยอิงจากเวลาการรอส่วนที่เจ๋งมากๆ ของเกมก็คือการที่คุณสามารถปรับแต่งสิ่งต่างๆ ได้เอง อย่างการผสมผสานสไตล์การต่อสู้และการเปลี่ยนทักษะให้กับตัวละครผ่านการเลือกอาชีพ ซึ่งก็มีตั้งแต่ Knight, Berserker, Ninja, Dragon Knight และอีกมากมาย และอย่าลืมมัวแต่ต่อสู้ ลองพักเบรกแวะไปชมอาร์ตแกลเลอรีดูสิ คุณจะได้พบกับภาพตัวละครและมอนสเตอร์ต่างๆ จากฝีมือศิลปินญี่ปุ่นระดับตำนานอย่าง Yoshitaka Amano บอกเลยว่าสวยจนลืมหายใจเกมนี้ราคา 649 บาท เล่นได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/final-fantasy-v/id1492041611 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.FFPR5&hl=th&gl=US