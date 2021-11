Cyber Apps 31/10/21 : แอปโดนและเกมดัง รับเทศกาลฮาโลวีน

เทศกาลฮาโลวีนมาถึงแล้ว! App Store ขนแอปโดนและเกมดังมาให้คุณได้อินไปกับเทศกาลสุดสยองที่เราร่วมสนุกกันในหลากหลายรูปแบบ จะแต่งหน้าให้เข้าธีมผีๆ สนุกกับไปกับเจ้าตัวน้อย หรือขอมันไปกับเกมที่มากับอีเวนต์เฉพาะกิจที่พลาดแล้วจะต้องเสียดายไปหลายวัน!จะแช๊ะมุมไหนๆ ช่วงฮาโลวีนนี้ ก็ทำให้ทุกภาพของคุณมีทั้งมุมหลอนๆ ในสไตล์สุดกุ๊กกิ๊กได้จากแอปถ่ายรูปเด่นๆ อย่าง BeautyPlus ที่มาพร้อมกับเซ็ทสติกเกอร์ชุดใหม่สไตล์แสงไฟนีออน ที่ยิ่งถ่ายก็ยิ่งเพิ่มความคิวท์! ดาวน์โหลด BeautyPlus ได้ฟรี บน iPhoneส่วน Camera360 ก็มาพร้อมกับเอฟเฟกต์ AR ที่ทำให้คุณพร้อมสำหรับคืนวันปล่อยผี เลือกได้เลยว่าจะเป็นผีสไตล์สวยสพรึง หรือผีสาวสุดเซ็กซี่ ดาวน์โหลด Camera360 ได้ฟรี บน iPhoneแอปสำหรับๆ เด็กๆ อายุไม่เกิน 5 ขวบ ก็พร้อมใจกันอัปเดทเนื้อหามากมายเพื่อต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน ว่าแล้วก็มาโหลดและเล่นได้อย่างจุใจไม่ต้องกลัวฟันกันได้เลย! LEGO® DUPLO® WORLD เข้าแอปมาก็จะมีโคมไฟฟักทองให้เลือกเก็บเป็นที่ระลึกได้ฟรี ทั้งยังเพิ่มโซนใหม่ให้เด็กๆ เข้าแคมป์ผิงไฟกับเพื่อนๆ และคนในครอบครัวได้อีกด้วย ดาวน์โหลด LEGO® DUPLO® WORLD ได้ฟรีทั้งบน iPhone, iPad PAW Patrol Rescue World ในที่สุดเจ้า Rubble ก็มาเยือนเหล่าเดอะแก๊งค์แบบครบๆ กันสักที พร้อมแล้วเราก็ไปฉลองฮาโลวีนกันในฟาร์มดีกว่า ดาวน์โหลด PAW Patrol Rescue World ได้ฟรีทั้งบน iPhone, iPadRise of Kingdoms: Lost Crusade กำลังฉลองฮาโลวีนด้วยอีเวนต์พิเศษที่จะช่วยให้คุณคว้ารางวัลใหญ่ๆ ในเกมมาครอง คุณจะได้สนุกไปกับการสะสมไอเทมต่างๆ ประจำอีเวนต์ฮาโลวีน ทั้งที่เก็บเกี่ยวได้จากในเมือง เก็บได้จากป่า และแน่นอนว่ารวมทั้งที่ได้จากการจัดการพวกคนเถื่อนด้วย คุณสามารถแลกไอเทมประจำอีเวนต์เป็นรางวัลเจ๋งๆ ได้ เพื่อให้แม่ทัพมีทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้พัฒนาอาณาจักรให้รุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิม อีเวนต์ฮาโลวีนจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadเวลาที่ขนหัวลุกที่สุดแห่งปีมาถึงโลกหลังหายนะวันสิ้นโลกใน State of Survival Walking Dead แล้ว คุณคือผู้พาเหล่าผู้รอดชีวิตเดินทางไปในดินแดนรกร้างที่เต็มไปด้วยซอมบี้ มาลุยด่านพิเศษในอีเวนต์ธีมฮาโลวีนเพื่อคว้าทรัพยากรที่จะช่วยคุณต่อสู้กับกองทัพผีดิบบ้าคลั่งกันเถอะ กิจกรรมและสินค้าลิมิเต็ดจะมีตั้งแต่วันนี้ จนถึง 2 พฤศจิกายนนี้นะ เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadปิดท้ายด้วยความหลอนสุดขนหัวลุกจากภาพยนตร์ดัง ในแอป Apple TV บน iPhone, iPad หรือสมาร์ททีวี เพียงเข้าไปที่หมวดของ “ภาพยนตร์สยองขวัญ” ก็ปิดตาลุ้นกันได้ทั้งคืนกับเรื่องราว แอคชั่นชวนระทึกของเหล่าวัยรุ่นที่พลาดท่าไปกับอุบัติเหตุ แม้จะพยายามปกปิดความผิด แต่ก็หนีมันไม่พ้นใน หนังชวนหวีดในตำนานอย่าง “I Know What You Did Last Summer” ในราคาโปรโมชัน 299 บาทหากป็อปคอร์นยังไม่หมดและคุณพร้อมจะระทึกต่อ ก็ต้องจับตาการต่อสู้ระหว่างตุ๊กตาและนักปราบผีอย่าง “Annabelle Comes Home” ในราคาโปรโมชัน 349 บาทและอย่าลืมว่า ความสยองจากหนังเหล่านี้มีวันหมดอายุถึง 4 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น! เริ่มดูได้ที่ แอป Apple TV หรือ ที่ https://apple.co/3pQ1n82