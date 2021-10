Cyber Apps 25/10/21 : Breathe In / Guitar Lessons / Tiny Island Survival / Design Masters

ถึงแม้ว่า “วันสุข” อาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ วันของชีวิต แต่คุณทราบหรือไม่ว่าการให้เวลากับตัวเองเพื่อ “หยุดนิ่ง” และ “หายใจเข้าออกลึกๆ” สามารถเพิ่มปริมาณความสุขให้กับชีวิตคุณในทุกๆ วันได้โดยง่ายเพราะการหายใจลึกๆ อย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นเคล็ดลับเล็กๆ ที่จะช่วยร่างกายของเราได้ผ่อนคลายอย่างน่าพิศวง และยังเป็นหลักการที่ถูกยืนยันโดยเหล่านักวิทยาศาสตร์ชั้นนำอีกด้วยว่าแล้วก็มาเริ่มเติมท็อปปิ้งความสุขให้กับตัวเองด้วยการฝึกหายใจกับแอปอย่าง “Breathe In: Meditation & Sleep” กันเลย!แอป “Breathe In: Meditation & Sleep” ถูกออกแบบมาด้วยสีสันสไตล์พาสเทล น่ารัก และชวนให้คุณสงบจิตใจได้เป็นอย่างดี เมื่อเปิดแอปเข้ามาก็จะพบกับหน้าเมนู “Calm” ชวนคุณหลบหลีกจากความวุ่นวายด้วยเสียงเพลงบรรเลงช้าๆ พาสมองและใจให้กลับสู่ภาวะสมดุล แค่หลับตาและปล่อยใจให้โล่งๆ ก็ถือเป็นการพักผ่อนชั้นดีนอกจากนี้แล้ว หากใครต้องการเข้าสู่วงการ “หายใจถูกวิธีเพื่อชีวิตที่ยืนยาว” แล้วล่ะก็ ต้องไปต่อที่เมนูถัดไปที่ชื่อว่า “Stress” ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นการฝึกหายใจเพื่อลดระดับความตึงเครียด เข้ามาแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลย ระบบก็จะเริ่มบรรเลงเสียงครูฝึกที่คอยให้จังหวะการหายใจเข้า ค้างสักพัก และค่อยหายใจออก ทำต่อเนื่องสัก 5 นาที ทั้งสมองและร่างกายของคุณจะรู้สึกโล่งอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวแอปนี้ยังมาพร้อมกับการฝึกหายใจหลากรูปแบบเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เช่น ฝึกเพื่อเตรียมพร้อมก่อนโยคะในตอนเช้า หรือ การฝึกหายใจเพื่อการนอนหลับที่ลึกขึ้น เป็นต้นสามารถดาวน์โหลดแอป “Breathe In: Meditation & Sleep” ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/breathe-in-meditation-sleep/id1242508538 Guitar Lessons by Fretello ฝึกเรียนกีตาร์กับครูผู้มากประสบการณ์การที่เรามีงานอดิเรกใหม่ๆ นอกจากจะเป็นเสมือนที่พักใจในวันวุ่นๆ แล้ว มันยังทำให้เราเป็นคนมีเสน่ห์และน่าค้นหาขึ้นอีกด้วย และหากคุณตั้งท่าว่าจะเอาดีด้านดนตรีให้ได้สักทีในปีนี้ แอปอย่าง Guitar Lessons by Fretello ก็พร้อมจะเป็นคุณครูคนใหม่ที่จะฟูมฟักให้คุณได้ชื่อว่าเป็นศิลปินอินดี้คนใหม่ได้อย่างแน่นอนแอป Guitar Lessons by Fretello ใช้ชื่อ Fretello ที่มีรากฐานมาจากคำว่า Fret ที่หมายถึงเหล็กเส้นๆ บนคอกีตาร์ (เส้นขวางแนวตั้งที่วางอยู่บนส่วนคอกีตาร์ยาวๆ นั่นเอง) แอปนี้จะเลือกครูผู้มากประสบการณ์มาสอนคุณทีละขั้นๆ ผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆ หนึ่งหัวข้อ หนึ่งเรื่อง และแอปก็ยังแนะนำคำศัพท์และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับกีตาร์ จุดเด่นคือ ระบบการเทียบเสียงระหว่างการฝึกโดยแอปจะทำการเทียบเสียงเล่นกีตาร์ของคุณในขณะที่คุณฝึกฝน เพื่อเช็กความถูกต้องกับเสียงในระบบ ซึ่งก็ทำให้สามารถที่จะให้คำติชมได้ทันที เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานบางอย่างแล้ว คลังเพลงของ Fretello ซึ่งขับเคลื่อนโดย Apple Music จะช่วยนำทักษะใหม่ทั้งหมดของคุณมารวมกันเพื่อให้คุณสามารถเล่นเพลงใหม่ๆ ที่อินเทรนด์และเพิ่มระดับความสุขในเสียงเพลงของคุณให้สูงขึ้นอีกหลายเท่าตัว!ดาวน์โหลดแอป Guitar Lessons by Fretello ได้ฟรีทั้งบน iPhone, iPad และ Macผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/fretello-guitar-lessons/id1107957482 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fretello.lead&hl=th&gl=US เมื่อเรืออับปางและคุณได้ถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งบนเกาะที่เต็มไปด้วยต้นไม้ มันดูไร้ผู้อยู่อาศัยแต่ทำไมถึงมีควันลอยมาจากอีกฟากของเกาะกันล่ะ? ในเกมผจญภัยสไตล์พิกเซล “เอาชีวิตรอดบนเกาะจิ๋ว” หรือ Tiny Island Survival คุณจะได้ใช้พลั่วคู่ใจไปสร้างอนาคตของคุณเองบนเกาะแห่งนี้ในการเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างแห่งนี้ คุณจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคมากมาย ใช้พลั่วเพื่อขุดหินและทรัพยากรอื่นๆ ขึ้นมา เพราะว่าคุณต้องใช้มันในการคราฟต์เป็นขวานแล้วเอาไปตัดต้นไม้ใหญ่ๆ เพื่อเคลียร์เส้นทาง ยิ่งตัดได้มาก คุณก็จะออกสำรวจเกาะได้ลึกขึ้นเรื่อยๆ ในป่าลึกนี้ คุณจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ไปจนถึงผู้คน แต่ก็ใช่ว่าทั้งหมดจะเป็นมิตรกับคุณเสมอไปนะ บางครั้งคุณจะต้องรวบรวมความกล้าและเดินหน้าต่อสู้ และเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไป ก็อย่าลืมกลับไปพักฟื้นฟูพลังในที่พักที่คุณสร้างไว้ล่ะเริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/tiny-island-survival/id1569917324 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gamestart.pixesurvival&hl=th&gl=US บ้านในฝันสำหรับลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือการออกแบบของคุณใน Design Masters แต่ว่าการรีโนเวทห้องน้ำและห้องครัวเก่าๆ ให้ออกมาดูดีมีสไตล์ไม่ได้ใช้แค่ค้อนกับตะปูหรอกนะ คุณต้องมีไหวพริบในการไขพัซเซิลด้วย ในฐานะนักออกแบบภายในมือใหม่ไฟแรง คุณจะเป็นผู้เลือกของตกแต่งเพื่อทำให้ทุกอย่างลงตัวคุณจะเลือกเก้าอี้นวมสีเขียวตัดกับสีไม้โอ๊คหรือเปล่า? หรือเลือกเก้าอี้นอนโทนสีกลางๆ พร้อมหมอนอิงสีสันสดใส? แต่บอกไว้ก่อนว่า เฟอร์นิเจอร์ไม่ฟรีนะ คุณจะต้องเริ่มไขพัซเซิลจับคู่ 3 เพื่อหาทุนมาตกแต่ง ในเกมนี้มีตัวเลือกที่สมจริงและสวยงามในหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่สไตล์คันทรีฝรั่งเศสไปจนถึงสไตล์ลอฟท์สุดหรูหราแถมเกมยังมีเนื้อเรื่องและตัวละครที่น่าติดตาม เช่น เพื่อนร่วมงานที่มีสีสันและคุณแม่จอมบงการ ตั้งใจดูเป้าหมายของพัซเซิลให้ดีล่ะ คุณจะได้ไม่สูญเสียจำนวนครั้งในการเล่นไปเปล่าๆ เช่น คุณไม่จำเป็นต้องจัดการกับโซ่ ถ้าเป้าหมายคือการตามหาตุ๊กตาหมีเป็นต้น ไปสนุกกับการแต่งบ้านในฝันกันเลยเริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/design-masters-house-makeover/id1495346254 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playgendary.homes&hl=th&gl=US