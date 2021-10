Cyber Apps 04/10/21 : KAKAO WEBTOON / OffScreen - Less Screen Time / Phase 10: World Tour / Spin Rhythm

เบื่ออยู่บ้านกันแล้วใช่ไหม? เราไปเดินทางทะลุมิติด้วยกันเถอะ! แค่เปิดแอปอ่านการ์ตูนออนไลน์น้องใหม่อย่าง KAKAO WEBTOON คุณก็จะได้เดินทางข้ามภพไปกับหลากตัวละครในเว็บคอมมิคที่อัดแน่นนับร้อยเรื่อง พร้อมเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยและลายเส้นสุดสวยงามเริ่มที่ “เซเนียน่า เฟรนซิฟ” จากการ์ตูนเรื่อง “เลดี้ยอดเชฟราชสำนัก” ที่ครั้งหนึ่งเธอเป็นเพียงเด็กสาวเจ้าของร้านอาหารที่ต้องเดินทางทะลุมิติมาเป็นเชฟในตระกูลเฟรนซิฟ ที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้น หรือหากคนที่ชอบสไตล์แอคชันก็ต้องไม่พลาดกับเรื่อง “การกลับมาของวีรบุรุษเวลตัน” ที่ “เดวี่ อัล ราวน์” ใช้เวลานับพันปี เปลี่ยนจากเจ้าชายผู้อ่อนแอ เป็นจอมฝีมือขั้นเทพ พร้อมปราบเหล่ามารที่เต็มไปด้วยความโลภ!ชอบเรื่องไหนก็กดปุ่มรูปหัวใจ ระบบก็จะแนะนำเว็บคอมมิคในสไตล์เดียวกันมาให้กับคุณ วันหยุดนี้หากไม่ได้วาร์ปไปไหน ก็ลองเปิดแอป KAKAO WEBTOON แล้วเอนจอยกับโลกแห่งเว็บคอมมิคไปด้วยกันดาวน์โหลดแอปฯ KAKAO WEBTOON ได้ฟรีทั้งบน iPhone, iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/kakao-webtoon/id1567193116 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kakaoent.kakaowebtoon&hl=th&gl=US ต้องยอมรับว่า หลายคนยกตำแหน่ง “คนสนิท” ที่สุดคนหนึ่งของเราคือ สมาร์ทโฟนเครื่องโปรด แต่คุณเองอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้ว่าเรา “ใช้เวลา” กับเพื่อนสนิทเครื่องนี้ไปมากแค่ไหน? หรือบางครั้งก็มากเกินหรือเปล่า? ดังนั้นแอปฯ อย่าง OffScreen - Less Screen Time จึงรวบรวมสถิติมากมายที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของเรา เพื่อเป้าหมายสำคัญก็คือ ชวนให้เราเอาเวลาที่ทุ่มให้กับมือถือ ไปใช้กับเรื่องอะไรสนุกๆ นอกจอบ้างนั่นเอง!แอปฯ OffScreen - Less Screen Time จะช่วยเราให้เข้าถึงข้อมูลเด็ดๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้มือถือของเราเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ เช่น วันนึงหยิบมือถือมาเล่นกี่ครั้ง เฉลี่ยครั้งละกี่นาที เปิดและปิดมือถือตอนไหนของวัน และหากคุณสัญญากับตัวเองว่ามีจ๊อบต้องปิด ต้องนั่งสมาธิทุกๆ วัน ต้องเรียนภาษาใหม่ๆ พูดง่ายๆ ก็คือ ยังมีกิจกรรมมากมายที่คุณยังอยากทำเพื่อชีวิตที่สุขยิ่งขึ้น ฉะนั้นแอปนี้ก็จะช่วยคุณได้ทำสิ่งเหล่านั้นได้ เพียงกดปุ่มเมนูตรงกลาง ที่ชื่อว่า Focus จากนั้นก็เลือกช่วงเวลาที่คุณสัญญาว่าจะไม่จับมือถือ เช่น ต่อจากนี้ไปอีก 1-3 ชม. เป็นต้นยิ่งใช้แอปนี้มากเท่าไหร่ คุณก็จะเห็นสถิติการตั้งใจโฟกัสของตัวเองในแต่ละวัน/เดือน/ปี แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ เรามั่นใจว่าคุณจะได้ตระหนักแน่ๆ ว่าเวลาที่มีค่าของคุณได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าแล้วนั่นเอง ในแอปฯ ระบุว่าคนทั่วไปใช้งานโทรศัพท์มือถือวันละ 6.5 ชั่วโมง/วันหากอยากรู้ว่าคุณเองใช้มากหรือน้อยกว่านี้ ก็ต้องดาวน์โหลดแอปฯ OffScreen - Less Screen Time มาใช้งานบน iPhone, iPad, Apple Watch กันได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสำหรับผู้ที่ใช้ iPad และอัปเกรดเป็น iPadOS 15 แล้ว คุณจะยิ่งสนุกกับ XL Widget ที่ช่วยดูสถิติของกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสบายตาอีกด้วยดาวน์โหลด แอปฯ OffScreen - Less Screen Time ฟรีผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/offscreen-less-screen-time/id1474340105 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.miidii.offscreen_android&hl=th&gl=US นี่คือผลงานสร้างสรรค์จากผู้สร้าง UNO! ใน Phase 10: World Tour คุณจะได้สัมผัสกับเกมไพ่สุดคลาสสิกที่ถูกนำมาอัปเกรดใหม่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เริ่มด้วยการจั่วไพ่จากสำรับ 4 สี และตั้งเป้าในการจัดเซ็ตไพ่เพื่อมุ่งหน้าสู่ Phase ต่อไป เป้าหมายของคุณคือการสร้างเซ็ตไพ่ที่เหมือนกัน เช่น การจับคู่ไพ่ตามสีหรือตัวเลข หรือการนำตัวเลขมาเรียงต่อกันเรื่อยๆในเกมไม่ได้มีแค่การทำ Phase Objectives ให้สำเร็จเท่านั้นนะ ถึงแม้ว่าคุณจะทำเงื่อนไขต่างๆ ได้ครบหมดแล้ว แต่คุณก็ยังจำเป็นต้องใช้กองไพ่ Discard และ Draw เพื่อเคลียร์ไพ่ในมือให้หมดก่อนคู่แข่ง เพราะเมื่อจบตาคะแนนรวมของคุณจะถูกหักออกตามจำนวนไพ่ที่เหลืออยู่ในมือนอกจากนั้นแล้ว ในเกมยังมีพาวเวอร์อัปอย่าง wild cards ซึ่งสามารถใช้แทนไพ่อื่นๆ ได้ด้วยนะ นี่แหละคือตัวช่วยชั้นเยี่ยมเลยล่ะ หากคุณเคยเล่นเกมในเวอร์ชันออริจินัลมาก่อน คุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับ Phase 10: World Tour ได้ไม่ยาก มาทัวร์รอบโลกและสัมผัสกับความสดใหม่ของการเล่น ซึ่งได้สร้างสีสันใหม่ๆ ให้กับเกมไพ่สุดคลาสสิกนี้กันได้เลยเริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/phase-10-world-tour/id1463509237 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattel163.phase10&hl=th&gl=US สีสันละลานตาจะพุ่งเข้าหาคุณในการท่องผ่าน Rhythm Dimension โดยใช้วงล้อ Funkadelic เพื่อหมุน แตะ และสไลด์ให้ตรงจังหวะ มาดูกันว่าคุณจะสามารถตามบีทในซาวด์อิเล็กทรอนิกสุดเร้าใจนี้ได้ทันหรือเปล่า? การออกแบบ Tutorial อันยอดเยี่ยมและการควบคุมที่ไหลลื่นจะทำให้คุณคุ้นเคยกับการเล่นใน Spin Rhythm ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับบีทมันๆ จากศิลปินอย่าง Tokyo Machine และ Rogue ที่จะทำให้เกมได้ฟีลเหมือนงานปาร์ตี้เลยล่ะหากคุณตอบสนองได้ไวและแตะได้ตรงจังหวะ คุณก็จะโลดแล่นไปพร้อมกับบีทได้แบบฟินๆ เคล็ดลับอยู่ที่บางครั้งคุณก็ต้องปล่อยไหลไปตามจังหวะของเพลง พยายามอย่าหยุดวงล้อหลังจากที่มันหมุนไปแล้ว เพราะถึงยังไงมันก็จะเรียงอย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติสำหรับโน้ตถัดไปที่ใกล้เข้ามาถึงเสมอ ดังนั้นคุณแค่ปล่อยให้จังหวะนำทางคุณไปเท่านั้นเองเริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/spin-rhythm/id1560618669 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssdgame.spinrhythm&hl=th&gl=US