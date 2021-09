Cyber Apps 13/09/21 : Earth 3D - World Atlas / Zones: Organize your life / Cat in Time / Ultimate Golf!

ทุกคนคิดถึงอากาศหนาวๆ อาหารท้องถิ่นที่ไม่คุ้นลิ้น พูดรวมๆ ก็คือ เราอยากออกไปแตะขอบฟ้ากันอีกครั้ง แต่เพราะสถานการณ์ยังไม่อำนวยเท่าไหร่ แต่ฟีลลิ่งเหงาๆ นี้จะหมดไป หากคุณได้ลองเล่นแอปอย่าง Earth 3D - World Atlas แอปเดียวที่จะพาคุณท่องโลกทั้งใบได้จากห้องนอน!แอปนี้เป็นการทำภาพกราฟิก 3 มิติของสถานที่สำคัญต่างๆ ทั่วโลกเอาไว้ พร้อมข้อมูลพื้นฐาน ทำให้เราสามารถเรียนรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านได้ในหลากมิติ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทาง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้เรายังใช้แผนที่โลกเราในการเรียนรู้จักสัตว์โลก พันธุ์พืช ที่มีถิ่นกำเนิดตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย โลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์มากมาย และวันนี้แค่ปลายนิ้วก็ทำให้คุณสามารถดำดิ่งลงไปสัมผัสเรื่องราวสนุกๆ จากทุกมุมโลกได้ดาวน์โหลดแอป Earth 3D - World Atlas ได้ทั้งบน iPhone และ iPad ในราคาเพียง 89 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/earth-3d-world-atlas/id581911397 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a3planesoft.earth101&hl=th&gl=US ว่ากันว่า “ชีวิตที่มีบาลานซ์” คือ การที่ปิดจ็อบแต่ละวันด้วยความสบายใจ และมีเวลาอื่นๆ เพียงพอกับการทำสิ่งที่จรรโลงใจ ฟังดูรื่นรมย์แต่หลายคนกลับบ่นขรมเพราะทำได้แสนยาก! ถ้างั้นเราลองมา “จัดโซน” ให้ชีวิตกันดูไหม?แอปอย่าง Zones: Organize your life ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาในแต่ละวันได้อย่างลงตัว โดยที่คุณเองเป็นผู้เลือกเองว่า เวลาไหน ฉันจะโฟกัสกับเรื่องอะไร? ผ่านการจดเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งแยกชัดเจนว่า กล่องไหนเป็นรายการเรื่องงาน และกล่องไหนเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เมื่อคุณกำหนดรายการที่ต้องทำและเวลาลงไปแล้ว ระบบจะช่วยคุณคำนวนเวลาที่ใช้ไปในแต่ละเรื่องรวมถึงเตือนสิ่งที่คุณต้องทำแต่ละวัน และเมื่องานไหนเสร็จก็ติ๊กถูก พอจบวันคุณก็จะพบว่าหลากภารกิจที่ดูเหมือนเยอะแยะ แต่คุณก็ทำมันจนเสร็จทั้งหมดได้ และยิ่งใช้แอปนี้ต่อเนื่องเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถดูสถิติงานทั้งหมดที่คุณพิชิตได้แต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน เพื่อเพิ่มความภูมิใจให้กับตัวเองได้อีกด้วย หากคุณพร้อมจะก้าวเข้าสู่การสร้างโซนใหม่ๆ เพื่อทำให้ชีวิตมีบาลานซ์ยิ่งขึ้น ก็ลองหาผู้ช่วยอย่างแอป Zones: Organize your life มาช่วยจัดการภารกิจแต่ละวันให้กับคุณแอปนี้ซิงก์ข้อมูลพร้อมกันได้กับหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch ในราคา 149 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/zones-organize-your-life/id1575087856 แมวสามารถอยู่ได้ทุกที่ แม้แต่ในที่ที่แปลกที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในกล่องกระดาษ บนต้นไม้ และในอดีต... ใช่แล้ว! เจ้าเหมียวตัวแสบใน Cats in Time ได้หลงเข้าไปในไทม์แมชชีน ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะพาพวกมันกลับมาอย่างปลอดภัย เจ้าขนฟูได้ไปโผล่บนเรื่องราวในประวัติศาสตร์รวมถึงในอนาคตด้วย!ตั้งแต่เมืองอียิปต์โบราณ ยุคคาวบอยตะวันตก ไปจนถึงโลกอนาคตของกรุงโตเกียวเลยล่ะ หน้าที่ของคุณคือการแตะไปรอบๆ แบบจำลอง 3D สุดน่ารักเพื่อสำรวจและค้นหาแมวน้อยที่หลบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ แมวบางตัวก็หาเจอได้ง่ายๆ แต่บางตัวก็ซ่อนอยู่ในหลุมสุดลึกลับ เพื่อที่จะตามหาพวกมันได้ครบ คุณจะต้องไขมินิพัซเซิลง่ายๆ เช่น ต่อจิ๊กซอว์ เลื่อนคันโยก หรือใส่รหัสที่ซ่อนอยู่ในด่าน ซึ่งแต่ละมินิเกมก็สนุกเพลิดเพลินแถมยังท้าทายสมองได้ดีสุดๆนอกจากน้องแมวขนปุกปุยแล้ว แต่ละด่านจะมีชิ้นส่วนแผนที่ให้เก็บสะสมด้วย มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ต้องทำ แต่สำหรับคนที่ชื่นชอบความสมบูรณ์แบบแล้ว บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาด มันอาจจะอยู่ใต้ก้อนหิน หรือมุมตึกก็ได้ สังเกตให้ดีล่ะเริ่มเล่นฟรีได้บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/cats-in-time/id1530210409 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinestudio.buildings&hl=th&gl=US เกมนี้ได้ผสานรายละเอียดที่สมจริงขั้นสุด พร้อมการควบคุมที่เข้าถึงได้ง่ายๆ และแมตช์ตัวต่อตัวสุดรวดเร็ว นี่คือคลับกอล์ฟที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ในโหมดปกติแบบตัวต่อตัวของ Ultimate Golf! คุณจะได้เข้าแข่งขันกับผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆ โดยการเล็งทิศทางการตีในแผนที่มุมสูง ซึ่งจะโชว์ทิศทางที่คาดหมายและจุดที่ลูกจะตกลงพื้น ถ้าคุณสามารถหวดได้อย่างแม่นยำนะ ลากลูกกอล์ฟไปข้างหลังเพื่อเซ็ตความแรงในการตี จากนั้นก็ปล่อยมือตอนที่ลูกศรชี้ขึ้นไปตรงๆ เพื่อหวดลูกสุดเฟอร์เฟกต์จนคนดูต้องปรบมือให้ถ้าคุณและคู่แข่งฝีมือสูสีจนเสมอกัน ผลแพ้ชนะจะวัดจากคนที่ตีได้ใกล้พินมากที่สุด ถ้าคุณสามารถเอาชนะได้ คุณจะได้รับเงินและถุงกอล์ฟเพื่อนำไปปลดล็อกไม้กอล์ฟหลากหลายแบบสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาการเล่นของคุณ แข่งขันไปเรื่อยๆ เพื่อไต่อันดับในลีกประจำสัปดาห์ หรือลองทดสอบชาเลนจ์พิเศษในโหมด Golf Royale ก็ท้าทายไม่แพ้กัน มาดูกันว่าคุณจะสามารถคว้าชัยมาครองได้หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ คุณจะได้สนุกไปกับการออกรอบใน Ultimate Golf! อย่างแน่นอนเริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/ultimate-golf/id1475163222 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hypgames.ultimategolf&hl=th&gl=US