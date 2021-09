Cyber Apps 6/9/21 : Intellect: Create a Better You / Kids UP / Tsuki’s Odyssey / Beatstar

ทุกคนต่างเข้าใจดีว่าสุขภาพจิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่บางครั้ง การดูแลสุขภาพจิตก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ายังไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนพอ ดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพจิตแบบง่ายๆ ลองให้ Intellect: Create a Better You รับหน้าที่นั้นดูสิคุณจะได้พบกับวิธีดูแลสุขภาพจิตที่ไม่ยุ่งยาก ซึ่งจะกระตุ้นให้คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ เพื่อจัดการอารมณ์ให้ดีขึ้น และรู้จักตัวเองให้มากกว่าเดิม Intellect มาพร้อมวิธีที่กระชับและทำได้จริง คุณจึงสามารถดูแลสุขภาพจิตได้ตรงจุดและเห็นพัฒนาการของตนเอง Learning Paths ที่อยู่ในแอปมีหัวข้อปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ เช่น การผัดวันประกันพรุ่ง ความมั่นใจ การตัดสินใจ และอีกหลากหลายหัวข้อโปรแกรมต่างๆ จะกินระยะเวลา 4 - 6 สัปดาห์ โดยจำลองการเข้าพบนักจิตวิทยาบำบัดและอิงกับวิธีบำบัดทางพฤติกรรมและความคิด เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตนเองได้มากขึ้น และฝึกเปลี่ยนวิธีการคิดผ่านกิจกรรมง่ายๆ ถ้ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องราวที่พบเจอมา คุณสามารถเข้าร่วม Rescue Session ได้ ช่วงเวลาสั้นๆ นี้จะช่วยจัดการกับความรู้สึกหรือปัญหาต่างๆ เช่น การขาดแรงจูงใจ ความไม่มั่นใจ และอื่นๆIntellect จะพาคุณไปทำความเข้าใจว่าทำไมคุณจึงรู้สึกเช่นกัน และเสนอวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ให้คุณพร้อมรับมือกับอารณ์ที่รับมือได้ยากหากคุณกำลังหาทางเอาชนะความท้าทายใหม่ๆ ของชีวิต และรู้ว่ามันไม่ได้ง่าย ก็ลองหยุดพักสักนิดกับแอป Intellect เพื่อนคนใหม่ที่เข้าใจตัวคุณดาวน์โหลดแอปนี้ฟรีบน iPhoneผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/intellect-create-a-better-you/id1483308512 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=co.intellect.app&hl=th&gl=US คำถามใหญ่สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนในวันนี้ก็คือ การเรียนออนไลน์แบบไหนที่ผู้ปกครองจะมั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่เรียนจะเหมาะสมกับวัยของลูกๆ เราจึงอยากแนะนำแอปอย่าง Kids UP - Montessori Online ที่เหมาะสำหรับเด็กๆ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับประถมต้นเมื่อเปิดแอปมา อาจจะถามหารหัส ถ้าคุณไม่มี ก็เพียงกดตรงส่วนอื่นๆ ของจอก็เริ่มเข้าใช้งานได้ทันที ขั้นแรกก็เพียงเลือกภาษาที่อยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เช่น ภาษาไทย อังกฤษ จีน จากนั้นก็เลือกช่วงอายุของเด็ก เท่านี้ระบบก็พร้อมที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟให้กับเด็กๆ ได้ทันทีเนื้อหาในแอปจะมาพร้อมกับภาพการ์ตูน พร้อมเสียงคุณครูที่พูดภาษาต่างๆ (ถ้าตั้งค่าตอนแรกว่าจะเรียนภาษาไทย คุณครูก็จะพูดเป็นภาษาไทยทั้งหมด) ช่วยฝึกให้เด็กๆ รู้จักสิ่งของรอบๆ ตัวพร้อมการออกเสียง และการจดจำตัวอักษรและการสะกดในคราวเดียว ในแอปเน้นไปที่การเรียนรู้ในแบบของเกม เช่น เกมจับคู่ การซ้อนรูป การคำนวน ฝึกดูนาฬิกาแบบเข็ม เป็นต้น หากคุณกำลังมองหาคุณครูผู้ช่วยให้เด็กๆ เรียนออนไลน์ได้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้ไปพร้อมๆ กันสามารถดาวน์โหลดแอป Kids UP - Montessori Online ได้ฟรี ทั้งบน iPhone, iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/kids-up-montessori-online/id1301203445 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perfectthumb.kidsup&hl=en_US&gl=US โอ้ ไม่นะ! เจ้ากระต่ายทาซูกิได้พบว่าบ้านของเขาถูกเคลียร์จนว่างเปล่าโดยฝีมือเจ้าแร็กคูนจอมย่องเบา ขนาดฝากบ้านไว้กับเจ้ายีราฟก่อนออกไปเที่ยวพักร้อนแล้วนะเนี่ย เขาจะทำยังไงดีล่ะทีนี้?ในเกมภาคใหม่อย่าง Tsuki’s Odyssey นั้นเผยถึงการมองโลกในแง่ดีของเจ้ากระต่ายน้อยทาซูกิที่ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อจัดบ้านใหม่ซะเลย และเขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการตกแต่งบ้านหลังนี้ด้วยนะ ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์สวยๆ ไปจนถึงของแปลกๆ และกระถางต้นไม้ที่จะทำให้บ้านโล่งๆ ดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์ขึ้นมา การเปลี่ยนบ้านต้นไม้ให้กลายเป็นที่อยู่อันแสนอบอุ่นอีกครั้งอยู่ในกำมือของคุณแล้วคุณจะต้องใช้แคร์รอตจำนวนมากเพื่อนำไปซื้อของจากร้านค้าต่างๆ ซึ่งก็มากกว่าที่คุณสามารถปลูกเองได้ซะด้วย ดังนั้นกระโดดไปที่ท่าเรือและตกปลาเพื่อหาเงินเพิ่มได้เลย ที่นี่จะมีบอร์ดที่คนในหมู่บ้านจะมาติดป้ายประกาศเพื่อตามหาปลาที่พวกเขาต้องการในแต่ละวัน ซึ่งถ้าคุณสามารถทำตามคำขอของพวกเขาได้สำเร็จ คุณก็จะได้รับรางวัลอย่างงามเลยล่ะมาผ่อนคลายเพลินใจสร้างบ้านใหม่ให้ทาซูกิได้บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/tsukis-odyssey/id1564146071 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyperbeard.odyssey&hl=th&gl=US เพลงฮิตระดับโลกยกโขยงกันมาอยู่ใน Beatstar แล้ว นี่คือเกมที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ขึ้นเวทีไปกับศิลปินคนโปรดเลยล่ะ เปิดเกมขึ้นมา แล้วคุณจะพบว่าการเล่นไปกับเพลงดังติดหูอย่าง “Say So” ของ Doja Cat เพลง “Starving” ของ Hailee Steinfeld หรือ “Hey Ya!” ของ Outkast คือที่สุดของความเพลิน และอย่าปล่อยให้เพลงสะดุดล่ะ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือแตะบล็อกให้ตรงจังหวะเวลามันเลื่อนลงมาถึงเส้น Perfect เท่านั้นเองบล็อกจะเลื่อนลงมาโดยซิงก์กับจังหวะดนตรีแบบตรงเป๊ะ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงฮิปฮอป ร็อก อิเล็กทรอนิก ป๊อป หรือแนวเพลงไหนๆ จังหวะในหัวใจคุณแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกับเพลงได้เหมือนกันหมดเลย ลองซิงก์ Beatstar กับบัญชี Apple Music ดู แล้วไปสนุกกับเพลงที่เกมเลือกมาให้จากคลังส่วนตัวของคุณได้เลยยิ่งไปกว่านั้น ใน Apple Music ยังมีเพลย์ลิสต์ Beatstar Favorites เพียงแค่ซิงก์กันเท่านั้น เพลงในเกมที่คุณชอบก็จะไปอยู่ใน Apple Music ให้คุณฟังซ้ำได้ตามใจทันที เมื่อคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งเสียงเพลงใน Beatstar เราก็ขอรับประกันความสุดเหวี่ยงไปเลย มาพบมิติใหม่ในการสัมผัสเพลงดังระดับโลก ตั้งแต่ดนตรีคลาสสิกไปจนถึงเพลงฮิตท็อปชาร์ตกันดีกว่า เอาล่ะ สวมหูฟังแล้วไปมันกัน!เล่นฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/beatstar/id1521483641 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beatstars.mobile&hl=th&gl=US