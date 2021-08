Review : Samsung Galaxy Tab S7 FE มาพร้อม S Pen รับเรียนออนไลน์-ทำงาน

ในตลาดแท็บเล็ตสำหรับผู้ที่ชื่นชอบระบบปฏิบัติการ Android ปัจจุบัน เริ่มมีตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มแท็บเล็ตประสิทธิภาพสูง ที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเข้าถึงความบันเทิง แต่ยังรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบSamsung Galaxy Tab S7 FE ถือเป็นอีกรุ่นน่าสนใจ ที่นำนิยามของ ‘Fan Edition’ มาตอบรับความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ต้องการแท็บเล็ตจอขนาดใหญ่ 12.4 นิ้ว รองรับการใช้งาน S Pen แบตเตอรีใชงานได้ต่อเนื่องTab S7 FE ยังมาพร้อมกับ Samsung DeX ให้ใช้งานแทนคอมพิวเตอร์ ด้วยการเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ด และเมาส์ไร้สาย เพื่อทำงานได้ทันที เมื่อรวมกับการเชื่อมต่อภายในอีโคซิสเตมส์กับสมาร์ทโฟน ช่วยให้ทั้งทำงาน และเรียนออนไลน์ผ่านแท็บเล็ตได้น่าสนใจ ในราคา 19,990 บาท- แท็บเล็ตจอใหญ่ 12.4 นิ้ว น้ำหนัก 608 กรัม- แบตเตอรี ใหญ่ 10,090 mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W- มาพร้อม S Pen ให้ใช้งาน- รองรับ Samsung DeX- เครื่องที่วางจำหน่ายในไทยมีเฉพาะรุ่น 4G LTE (ไม่นำรุ่น 5G เข้ามาขาย)- RAM 4 GB ROM 64 GB- Book Cover Keyboard ไม่สามารถปรับมุมมองได้กลายเป็นว่าช่องว่างในช่วงราคาต่ำกว่า 20,000 บาท ได้กลายเป็นอีกกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนต้อง Work from Home จนถึงกลุ่ม Learn from Home ทำให้หลายๆ แบรนด์เริ่มหันมาเจาะตลาดแท็บเล็ตที่มี iPad Air ครองอยู่Samsung Galaxy Tab S7 FE ถือเป็นรุ่นที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ลดสเปกบางส่วนลงมาจาก Tab S7+ ที่เป็นรุ่นท็อป ด้วยการตัดบางฟีเจอร์ออก เพื่อทำระดับราคาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงตอบโจทย์การใช้งานแท็บเล็ตในปัจจุบันนี้จุดเด่นหลักของ Galaxy Tab S7 FE คงหนีไม่พ้นขนาดตัวเครื่องที่แม้จะให้จอใหญ่ถึง 12.4 นิ้ว WQXGA (2560 x 1600 พิกเซล) ในขนาดตัวเครื่อง 185 x 284.8 x 6.3 มิลลิเมตร แต่ทำน้ำหนักมาได้น่าสนใจที่ประมาณ 608 กรัม เท่านั้น เมื่อเทียบกับ รุ่นที่ใกล้เคียงกันอย่าง Matepad Pro 12.6 จะอยู่ที่ 609 กรัม และ iPad Pro 12.9 อยู่ที่ 643 กรัมดีไซน์ตัวเครื่อง มีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น ด้วยดีไซน์แบบเรียบง่าย อย่างการนำตัวเครื่องขอบเหลี่ยมมาใช้งาน ทำให้ตัวเครื่องบาง จับถือได้สะดวก และมีสีสันให้เลือกถึง 4 สี คือ ดำ (Mystic Black), เงิน (Mystic Silver), เขียว (Mystic Green) และ ชมพู (Mystic Pink)รอบตัวเครื่องกรณีที่ถือใช้งานในแนวนอน จะมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ทางซ้ายบน ตามด้วยปุ่มปรับระดับเสียง ตรงกลางเป็นไมโครโฟนรับเสียงเพิ่มเติม และช่องใส่ถาดซิมการ์ด กับไมโครเอสดีการ์ดเพิ่มเติมทางซ้าย และขวา จะเป็นช่องลำโพงที่ปรับแต่งเสียงโดยน AKG ในรูปแบบสเตอริโอ มาตรฐาน Dolby Atmos ทำให้ได้เสียงรอบทิศทาง โดยทางขวาจะมีพอร์ต USB-C ที่เป็น USB 3.2 รองรับทั้งการชาร์จ เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆส่วนล่างเครื่องจะพินคอนเนคเตอร์ และแถบแม่เหล็กไว้ในกรณีที่วางเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ด Book Cover ให้สามารถใช้งานได้ทันที และเชื่อมต่อได้แข็งแรงด้วย โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับบลูทูธแยกออกไปกล้องที่ให้มาจะมีทั้งกล้องหน้า ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล จัดวางไว้ตรงกึ่งกลางจอเวลาในงานในแนวนอน ทำให้รองรับการประชุมสนทนาไปพร้อมๆ กับการถือใช้งานได้ทันที ไม่ต้องกังวลว่ามือจะไปบังเลนส์กล้อง ส่วนกล้องหลังความละเอียด 8 ล้านพิกเซล และมีไมโครโฟนรับเสียงเพิ่มเติมอยู่ข้างๆสำหรับปากกา S Pen ที่ให้มา จะมีขนาดที่พอดีกับการจับถือ รองรับแรงกด 4,096 ระดับ สามารถทำงานร่วมกับ Tab S7 FE ได้ทันที โดยไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี หัวปากกามีขนาด 0.7 และมีปุ่มให้สั่งงาน สลับปากการะหว่างใช้งานได้ทันที แลกกับไม่รองรับการสั่งงานอย่าง Air Commandการเก็บปากกา S Pen สามารถทำได้หลากหลาย โดยที่มาตรฐานคือการแปะด้านหลังเครื่องขนาดไปกับกล้อง หรือจะเลือกแปะเข้าไปที่ขอบเครื่องด้านบน และล่างในแนวนอน ก็ได้เช่นกัน ส่วนถ้าใช้คีย์บอร์ด Book Cover จะมีช่องเก็บพร้อมแถบแม่เหล็กให้ไม่ร่วงหล่นแน่นอนภายในแท็บเล็ตมากับแบตเตอรีขนาด 10,090 mAh โดยตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็ว 45W แต่อะเดปเตอร์ที่ให้มาภายในกล่องรองรับการชาร์จเร็วที่ 15W เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมี S Pen มาให้ใช้งานร่วมด้วยส่วนสเปกของ Samsung Galaxy Tab S7 FE จะมากับชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 750G Octa-Core 2.2 GHz RAM 4 GB พื้นที่เก็บข้อมูลในตัวเครื่อง 64 GB รองรับ MicroSD เพิ่มสูงสุด 1 TBการเชื่อมต่อรองรับ 4G LTE / WiFi 5 / บลูทูธ 5.0 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 11 ที่ครอบด้วย One UI 3.1 ที่น่าเสียดายอีกจุดคือไม่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาให้ใช้ปลดล็อก รองรับเพียงการใส่รหัส และปลดล็อกด้วยใบหน้าเท่านั้นการใช้งาน Samsung Galaxy Tab S7 FE นั้น จะแบ่งออกเป็นหลักๆ ด้วยกัน 2 โหมด คือใช้งานเป็นแท็บเล็ตในการแสดงผลแบบพื้นฐานของ One UI 3.1 ที่ครอบคลงบน Android 11 ซึ่งผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนซัมซุง ส่วนใหญ่จะคุ้นชินกันอยู่แล้วสิ่งที่เพิ่มเข้ามา และได้ใช้งานแน่ๆ ร่วมกับจอขนาดใหญ่ของ Tab S7 FE ก็คือการใช้งาน Multi-Active Windows หรือการเปิดใช้งานหลายหน้าต่างพร้อมกัน โดย Tab S7 FE นอกจากจับคู่แอปที่ใช้งานบ่อยๆ แล้วยังสามารถเพิ่มเป็น 3 หน้าต่างเพื่อใช้งานพร้อมกันได้ด้วยรูปแบบการใช้งานที่น่าสนใจก็จะมีทั้ง การที่ใช้งานวิดีโอคอลล์ ร่วมกับโปรแกรมจดบันทึกอย่าง Samsung Note หรือใช้งาน Note ร่วมกับหน้าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อหาข้อมูลไปด้วย จนถึงการเปิด Ref. วิดีโอจาก YouTube ก็สามารถทำพร้อมๆ กันได้ส่วนถ้าใครเป็นสายโซเชียล ก็สามารถเล่น Facebook Twitter Instagram ไปพร้อมๆ กับการเปิดหน้าเว็บไซต์ หรือชมวิดีโอสตรีมมิ่งได้ ซึ่งปัจจุบันแอปพลิเคชันส่วนใหญ่รองรับการทำงานแบบ Multi Windows อยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาในการแสดงผลอีกรูปแบบที่แนะนำให้ใช้งานกันบน Samsung Galaxy Tab S7 FE คือ DeX Mode ที่จะเปลี่ยนแท็บเล็ตที่คุ้นเคยให้มีความเป็นคอมพิวเตอร์มากขึ้น ในจุดนี้เราสามารถนำแท็บเล็ตไปต่อจอมอนิเตอร์ หรือเมาส์ เพื่อใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดได้ด้วยโดยเฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับ Book Cover Keyboard และเชื่อมต่อเมาส์บลูทูธ ทำให้แท็บเล็ตรุ่นนี้เหมือนใช้งานโน้ตบุ๊กเลยก็ว่าได้ การทำงานบน DeX Mode นั้น รองรับการใช้งาน Google Docs ทั้งหลายอยู่แล้ว หรือจะใช้แก้งานเอกสารจาก Microsoft 365 ก็ได้เช่นเดียวกันแบตเตอรีของ Tab S7 FE ที่ให้มาถึง 10,090 mAh นั้น ถือว่ารองรับการใช้งานต่อเนื่องได้สบายๆ โดยทางซัมซุง ระบุว่า สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องราว 13 ชั่วโมง ทีมงานทดสอบใช้งานจาก 100% เหลือประมาณ 20% สามารถใช้งานได้ถึง 11.40 ชั่วโมง นั่นแปลว่า ถ้าใช้จนแบตฯ หมดก็ไม่ต่ำกว่า 13 ชั่วโมงแน่นอนในแง่ของการใช้งานเพื่อความบันเทิง จากลำโพงที่รองรับ Dolby Atmos ทำให้ Samsung Galaxy Tab S7 FE สามารถใช้งานแอปสตรีมมิ่งได้เป็นอย่างดี ทั้ง Netflix DIsney+ hotstar เรียกได้ว่า ได้ทั้งความบันเทิง และทำงานในเครื่องเดียวส่วนการเล่นเกม Snapdragon 750G ที่ให้มา ก็รองรับการเล่นเกมอยู่ในระดับหนึ่ง เพียงแต่อาจจะไม่สามารถเปิดกราฟิกสุด และเล่นได้อย่างลื่นไหล แต่เชื่อว่าถ้าเป็นเกมทั่วๆ ไป Tab S7 FE รองรับแน่นอนความน่าสนใจเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟน Galaxy อยู่แล้ว ก็คือใน Tab S7 FE จะมีแอปพลิเคชัน Samsung Flow ที่เมื่อเชื่อมต่อมือถือเข้ากับแท็บเล็ตเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะสามารถโยนไฟล์ ข้อความต่างๆ ระหว่างกันผ่าน Flow ได้ทันทีรวมถึงการเรียกให้หน้าจอมือถือไปแสดงอยู่บนแท็บเล็ต ทำให้เวลาทำงาน ไม่จำเป็นต้องคอยหยิบมือถือขึ้นมาดูการแจ้งเตือน หรือแม้แต่เมื่อมีสายเรียกเข้าก็สามารถกดรับผ่านทางแท็บเล็ตได้ทันทีแน่นอนว่า ไม่ใช่เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อ Samsung Flow เท่านั้น ที่สามารถทำให้การใช้งานระหว่างอุปกรณ์ไร้รอยต่อ เพราะเมื่อล็อกอินด้วย Samsung ID เดียวกันทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต นาฬิกา และ IoT อื่นๆ ผู้ใช้งานจะสามารถเชื่อมต่อ และควบคุมอุปกรณ์ภายในอีโคซิสเตมส์ได้ด้วยโดยเฉพาะในเวลานี้ใช้งานหูฟังบลูทูธ​ กรณีที่เปิดใช้งานในสมาร์ทโฟนอยู่ แล้วต้องการสลับมาใช้งานร่วมกับแท็บเล็ต ในกรณีที่เคยเชื่อมต่อทั้ง 2 อุปกรณ์เข้ากับหูฟังแล้ว ตัวหูฟังจะทำการสลับการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติช่วยให้การใช้งานทำได้ลื่นไหลมากที่สุดในแง่ของการใช้งาน ต้องยอมรับว่า Galaxy Tab S7 FE ให้สเปกมาเพียงพอกับการใช้ทำงาน เรียนออนไลน์ และเพื่อความบันเทิงได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการที่รองรับ S Pen และแถมมาให้ในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ในอีกมุมการปรับลดสเปกจาก S7+ ที่ใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 865+ ลงมาเป็น Snapdragon 750G ก็ทำให้ประสิทธิภาพบางส่วนลดลง ซึ่งผิดกับซีรีส์ของ Fan Edition ที่ออกมาก่อนหน้านี้ จะเน้นเรื่องประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ให้คุ้มค่า ตรงกับความต้องการอีกจุดที่น่าเสียดายก็จะมีอย่างหน้าจอยังไม่รองรับ Refresh Rate ที่ 120 Hz ทำให้เวลาสลับใช้งานระหว่างสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ มาใช้ S7 FE ก็อาจจะรู้สึกถึงความต่าง เช่นเดียวกับการออกแบบคีย์บอร์ด Book Cover ที่ให้วางได้องศาเดียว ทำให้ไม่สะดวกเวลาใช้งานนอกสถานที่เท่าไหร่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบราคา 19,990 บาท ได้แท็บเล็ตที่สามารถใส่ซิมรองรับ 4G LTE ก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะถ้าไปมอง iPad Air รุ่น Cellular ราคาเริ่มต้นก็ไปอยู่ที่ 24,990 บาทแล้ว ถ้าต้องการใช้ Apple Pencil (2nd Gen) ก็ต้องซื้อเพิ่มอีก 4,490 บาท กลายเป็นราคารวมๆ เกือบ 30,000 บาท