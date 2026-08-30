เอาแล้ว! “ปูติน” สั่งซ้อมรบมิสไซล์ ICBM ศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยยิงไกลถึง “สหรัฐฯ” ไม่กี่วันหลังผู้นำ CIA บินลับเข้ามอสโก

เอเจนซีส์/รอยเตอร์/MGRออนไลน์ – กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศวันศุกร์(28 ส.ค)ว่า ประสบความสำเร็จในการซ้อมรบระบบการยิงเคลื่อนที่ของมิสไซล์เชื้อเพลิงแข็ง ICBM ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ที่ศูนย์อวกาศ Plesetsk Cosmodrone ไม่กี่วันหลังหัวหน้า CIA ของสหรัฐฯบุกเข้ากรุงมอสโก
หนังสือพิมพ์มอสโกไทม์สรายงานวันศุกร์(28 ส.ค)ว่า การทสอบเกิดขึ้นที่ศูนย์อวกาศ Plesetsk Cosmodrome ในภูมิภาค Arkhangelsk ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
กองกำลังมิสไซล์ทางยุทธวิธีส่งเครื่องยิงมิสไซล์เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลก่อนยิงข้ามประเทศไปยังไซต์ทดสอบคูรา(Kura) บนคาบสมุทรคัมชัตกา (Kamchatka) ตั้งห่างออกไปกว่า 6,700 ก.ม ทางทิศตะวันออก
วิดีโอคลิปเผยแพร่ออกมาโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียแสดงให้เห็นมิสไซล์ ICBM ถูกยิงออกมาจากป่า
กองทัพรัสเซียแถลงว่า เป้าหมายของการซ้อมรบเพื่อยืนยันยุทธวิธี เทคนิก และการบินของระบบมิสไซล์
“ทุกภารกิจที่มอบหมายนั้นเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์” กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวผ่านแถลงการณ์ พร้อมเสริมว่า มิสไซล์ ICBM พิสัยข้ามทวีปของรัสเซียนั้นมีพิสัยการยิงที่ไร้ข้อบกพร่อง
หนังสือพิมพ์รัสเซียกล่าวว่า ตามข่าวไม่ได้มีการเปิดเผยประเภทของมิสไซล์ที่ใช้ในการซ้อมรบ ซึ่งก่อนหน้ากระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่า ได้ทำการทดสอบระบบมิสไซล์ RS-24 Yars จาก Plesetsk ไปยังคูรา ในส่วนหนึ่งของการซ้อมรบกองกำลังมิสไซล์ในวงกว้างเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมก่อนหน้า
อ้างอิงจาก AI ของกูเกิลพบว่า RS-24 Yars (รหัสนาโต: SS-29 หรือ SS-27 Mod 2) คือ RS-24 Yars ขีปนาวุธข้ามทวีปติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ (ICBM) เชิงยุทธศาสตร์แบบเคลื่อนย้ายได้ของประเทศรัสเซีย
ประมาณ 10,500 – 12,000 กิโลเมตรความเร็ว: สูงสุดประมาณ 25 มัคประเภทหัวรบ: ติดตั้งหัวรบแบบ MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle) สามารถแยกหัวรบนิวเคลียร์อิสระได้หลายหัวต่อหนึ่งลูก (ประมาณ 3-6 หัวรบ หรือมีระบบลวงตา)ระบบขับเคลื่อน: เชื้อเพลิงแข็ง 3การติดตั้ง: รองรับทั้งแบบเคลื่อนที่บนรถบรรทุกทหารขนาดใหญ่ (Road-mobile) และแบบอยู่ในไซโลใต้ดิน (Silo-based)
จุดเด่นทางยุทธศาสตร์ออกแบบมาเพื่อทดแทนขีปนาวุธรุ่นเก่าอย่าง Topol-Mมีความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐฯใช้เวลาเตรียมการย่อยและยิงค่อนข้างสั้น เพิ่มความอยู่รอดให้แก่กองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซีย
United24Media ของยูเครนรายงานว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ทดสอบมิสไซล์ศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ที่มีพิสัยทำการถึงแผ่นดินใหญ่อเมริกาไม่กี่วันหลังผู้อำนวยการสำนักงานหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ CIA จอห์น แรตคลิฟฟ์ บินแบบเป็นความลับเข้ากรุงมอสโก
สื่อยูเครนรายงานว่า แรตคลิฟฟ์บินด้วยเครื่องบินทหารถึงกรุงมอสโกวันอังคารที่ 25 ส.ค และรัสเซียเปิดฉากซ้อมรบนิวเคลียร์เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค)
United24Media อ้างการรายงานของมอสโกไทม์สว่า การซ้อมรบเกิดขึ้น 3 วันหลังหัวหน้า CIA เสร็จสิ้นการเยือน
รัสเซีย
รายงานระบุว่า หัวหน้า CIA พบ อเล็กซานเดอร์ บอร์ตนิคอฟ (Alexander Bortnikov) ผู้นำสำนักงาน FSB หรือ KGB เก่าสมัยอดีตสหภาพโซเวียตเพื่อนำการประเมินทางเศรษฐกิจและความสามารถทางการทหารของรัสเซียระหว่างการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
หัวหน้า CIA ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อทำให้มั่นใจว่าการสื่อสารถึงผู้นำพวกรัสเซียนอกช่องทางการทูตตามธรรมเนียม
เป้าหมายของสารเพื่อเตือนมอสโกไม่ให้ทำการยกระดับต่อ NATO โดยเฉพาะการแสดงความก้าวร้าวต่อ เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย อ้างอิงจากแหล่งข่าวของวอลสตรีทเจอร์นัล
รอยเตอร์รายงานวันศุกร์(28)ว่า อย่างไรก็ตาม ในการเปิดเผยของผู้นำสหรัฐฯต่อนักข่าวในวันพฤหัสบดี(27) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงว่า ปูตินจะไม่โจมตีนาโต พร้อมกับพยายามไม่ให้ความสนใจต่อการเดินทางเข้ารัสเซียของหัวหน้า CIA
“เขาจะไม่โจมตีดินแดนนาโต” ทรัมป์แถลง