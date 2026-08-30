'ทรัมป์' ลงนามก่อตั้ง US Space Academy มุ่งผลิตบุคลากรด้านอวกาศสู้ 'จีน'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งเมื่อวันศุกร์ (28 ส.ค.) ที่ผ่านมาเพื่อจัดตั้งสถาบันอวกาศแห่งสหรัฐฯ (US Space Academy) โดยระบุว่าจะเป็นสถาบันทางทหารและพลเรือนแห่งใหม่ที่มีรูปแบบคล้ายกับโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยนต์ และสถาบันการทหารอื่นๆ
สถาบันที่เสนอจัดตั้งขึ้นนี้ถือเป็นการต่อยอดวาระด้านอวกาศของทรัมป์ ซึ่งเขาและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของมรดกที่รัฐบาล ทรัมป์ ได้สร้างไว้
ทรัมป์ ก่อตั้งกองทัพอวกาศสหรัฐฯ (US Space Force) ในฐานะเหล่าทัพที่ 6 ในช่วงเทอมแรกของเขา แถมยังเข้าร่วมการปล่อยจรวดขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (นาซา) หลายครั้ง และขณะนี้ก็ตั้งเป้าหมายที่จะส่งชาวอเมริกันกลับไปยังดวงจันทร์ และไปถึงดาวอังคารในที่สุด
คณะกรรมการ 8 คน นำโดย จาเร็ด ไอแซคแมน ผู้บริหารนาซา จะให้คำแนะนำแก่ประธานาธิบดีเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันนี้ ซึ่งคำประกาศของ ทรัมป์ ระบุว่า จะ "พัฒนาบุคลากรมืออาชีพที่มีพื้นฐานทางพลเรือน พร้อมที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ของอเมริกาในด้านอวกาศ"
ขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่ศูนย์อวกาศ ลินดอน บี. จอห์นสัน ในเมืองฮิวสตัน ทรัมป์ กล่าวว่าเขาจะเลือกสถานที่ตั้งของสถาบันแห่งนี้ "ในเร็วๆ นี้" และบอกเป็นนัยว่าคณะผู้แทนรัฐสภาจากรัฐเทกซัสที่เข้าร่วมงานต้องการให้สถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐเทกซัส
เขาให้คำมั่นว่า สหรัฐฯ จะส่งนักบินอวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์ภายในปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง
"ประเทศใดจะเป็นผู้นำบนโลกไม่ได้ หากเราจะเป็นอันดับ 2 ในอวกาศ" ทรัมป์ กล่าวในระหว่างพิธีมอบเหรียญเกียรติยศด้านอวกาศแห่งรัฐสภาให้กับลูกเรือทั้ง 4 คนของภารกิจ Artemis II
ลูกเรือชุดนั้น ได้แก่ ผู้บัญชาการ รีด ไวส์แมน, นักบิน วิคเตอร์ โกลเวอร์, ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ คริสตินา โคช และผู้เชี่ยวชาญภารกิจจากองค์การอวกาศแคนาดา เจเรมี แฮนเซน พวกเขาใช้เวลาอยู่ในอวกาศมากกว่า 9 วัน โคจรรอบดวงจันทร์และเดินทางลึกเข้าไปในอวกาศมากกว่าที่มนุษย์คนใดเคยทำมาก่อน
โครงการสำรวจดวงจันทร์ของสหรัฐฯ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ตั้งเป้าหมายที่จะส่งนักบินอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในปี 2028 โดยใช้ระบบจรวด Starship ขนาดใหญ่ของ SpaceX อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจรวดดังกล่าวล่าช้าออกไป ทำให้เสี่ยงต่อกำหนดการที่วางไว้ แต่ยานลงจอดบนดวงจันทร์อีกรุ่นหนึ่งจาก Blue Origin ของ เจฟฟ์ เบโซส ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเช่นกัน อาจทำให้ทันกำหนดเส้นตายปี 2028 แทน
โครงการ Artemis ของสหรัฐฯ แข่งขันกับความทะเยอทะยานด้านการสำรวจดวงจันทร์ของจีน ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ประมาณปี 2030 หลังจากส่งภารกิจหุ่นยนต์สำรวจดวงจันทร์ที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งสองประเทศต่างพยายามสร้างฐานปฏิบัติการระยะยาวบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ ซึ่งน้ำแข็งที่ฝังอยู่ในดินบนดวงจันทร์อาจเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับเชื้อเพลิงบนดวงจันทร์
ทรัมป์ กล่าวเสริมว่า สหรัฐฯ จะส่งยานอวกาศพลังงานนิวเคลียร์อีกลำหนึ่งไปยังดาวอังคารในปี 2028 ซึ่งจะเป็นประตูสู่การเดินทางระหว่างดาวเคราะห์ในวงกว้าง
ไอแซคแมน กล่าวว่า ภารกิจเหล่านี้จะ "สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปสานต่อเจตนารมณ์ในการสำรวจให้ไกลยิ่งขึ้น"
คำสั่งของ ทรัมป์ ระบุว่า การบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นจำเป็นต้องมีสถาบันใหม่เพื่อสรรหาและฝึกอบรมนักบินอวกาศ วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าการจัดการด้านโลจิสติกสำหรับสถาบันอวกาศจะเป็นอย่างไร รวมถึงการสร้างวิทยาเขต การสร้างหลักสูตร และการรับสมัครนักเรียน ยิ่งไปกว่านั้นการจัดหาเงินทุนก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรส ซึ่งมักจะติดขัดอยู่เสมอ
บริษัทด้านอวกาศของสหรัฐฯ หลายแห่งประสบปัญหาในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหม่ๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีความต้องการบริการยานอวกาศและการปล่อยจรวดเพิ่มสูงขึ้น นักวิเคราะห์กล่าวว่า บริษัทขนาดใหญ่ เช่น SpaceX ของ อีลอน มัสก์ และ Blue Origin ของ เจฟฟ์ เบโซส ได้เพิ่มการแข่งขันในภาคส่วนนี้ ทำให้ต้นทุนการจ้างงานใหม่สำหรับบริษัทขนาดเล็กบางแห่งสูงขึ้น
รายงานของหน่วยงานตรวจสอบปี 2025 ระบุว่า ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรยังส่งผลกระทบต่อกองทัพอวกาศสหรัฐฯ ซึ่งมีจำนวนบุคลากรน้อยกว่าที่รัฐสภากำหนดไว้ถึง 25%
ที่มา: รอยเตอร์