ฟังไม่ผิด! 'เนทันยาฮู' ประณามชาวยิวบุกล้อม-ปาหินใส่หมู่บ้านปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ ซัดทำลายชื่อเสียงอิสราเอลในเวทีโลก

ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลหลายสิบคนได้บุกโจมตีหมู่บ้านกุสรา (Qusra) ของชาวปาเลสไตน์ในดินแดนเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครองในวันเสาร์ (29 ส.ค.) หลังความตึงเครียดในพื้นที่ดำเนินมาเกือบ 3 สัปดาห์ โดยล่าสุดนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอลถึงกับทนไม่ไหว ออกมาประณามการกระทำของชาวยิวกลุ่มนี้
ก่อนหน้านี้ในเดือน ส.ค. กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานได้เริ่มปิดกั้นการส่งเสบียงเข้าไปยังบ้านเรือนชาวปาเลสไตน์ที่ชานหมู่บ้านใกล้เมืองนาบลัส (Nablus) ทำให้ชาวปาเลสไตน์อยู่ในสภาพถูกปิดล้อม ซึ่งเรื่องนี้แม้แต่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ก็ยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
เนทันยาฮู ระบุในถ้อยแถลงว่า "ผมขอประณามการก่ออาชญากรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกุสรา (Qusra) และจาลุด (Jalud) โดยกลุ่มผู้ก่อจลาจลเพียงไม่กี่คน ซึ่งละเมิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความอยุติธรรมอย่างร้ายแรงต่อชุมชนชาวยิวที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอิสราเอล และทำลายชื่อเสียงของอิสราเอลในเวทีโลก"
ยูเซฟ อับดุล การีม ฮัสซัน ชาวบ้านในหมู่บ้านกุสราคนหนึ่งเล่าให้ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีฟังว่า ชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ กำลังทำงานซ่อมแซมบ้านอยู่เมื่อวันเสาร์ (29) ตอนที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกลุ่มเล็กๆ บุกเข้ามา
ฮัสซัน กล่าวว่า ผู้ตั้งถิ่นฐานเหล่านั้นได้เรียกกำลังเสริมและกลับมาพร้อมกับคนอีกหลายสิบคน พวกเขาล้อมชาวปาเลสไตน์ไว้ในบ้านและเริ่มขว้างปาก้อนหินใส่
ภาพจากสำนักข่าวเอเอฟพีในกุสราเมื่อวันเสาร์ (29) แสดงให้เห็นกองกำลังอิสราเอลหลายสิบคนประจำการอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
กองทัพอิสราเอลระบุว่า ทหารและตำรวจชายแดนถูกส่งไป "หลังจากได้รับรายงานว่า ผู้ก่อจลาจลชาวอิสราเอลได้เดินทางมาถึงพื้นที่ และเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรง รวมถึงการขว้างปาหินใส่ชาวปาเลสไตน์และพลเรือนคนอื่นๆ"
"เมื่อเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบผู้ก่อจลาจลหลายสิบคนที่ปิดล้อมตัวเองอยู่ภายในบ้านของชาวปาเลสไตน์ ขณะที่ชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ภายในบ้าน" กองทัพระบุ พร้อมเสริมว่า "รับทราบรายงานเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บชาวปาเลสไตน์แล้ว"
คำแถลงระบุด้วยว่า เจ้าหน้าที่ได้ขับไล่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลออกจากบ้าน แยกกลุ่ม และยึดรถยนต์ "ที่ต้องสงสัยว่าใช้ในการเดินทางเข้าพื้นที่" โดยรถยนต์เหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในการสอบสวน
คำแถลงระบุเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ "เพื่อป้องกันความวุ่นวายเพิ่มเติม และฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย"
การก่อความรุนแรงโดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้ว โดยมักไม่มีผลทางกฎหมาย หรือมีผลเพียงเล็กน้อย ทว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ปัจจุบันมีชาวอิสราเอลกว่า 500,000 คนอาศัยอยู่ในนิคมที่ก่อตั้งขึ้นบนดินแดนของชาวปาเลสไตน์ที่มีอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายระหว่าไปงประเทศ
อิสราเอลยึดครองเวสต์แบงก์มาตั้งแต่ปี 1967
จากการสรุปข้อมูลโดยสำนักข่าวเอเอฟพีซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ กองกำลังหรือผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลได้สังหารชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ไปอย่างน้อย 1,103 คน รวมทั้งนักรบและพลเรือน นับตั้งแต่สงครามกาซาเริ่มปะทุขึ้นในเดือน ต.ค. ปี 2023
ตัวเลขจากอิสราเอลแสดงให้เห็นว่า มีชาวอิสราเอลอย่างน้อย 48 คน ซึ่งรวมถึงพลเรือนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เสียชีวิตจากการโจมตีของชาวปาเลสไตน์ หรือระหว่างปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา: เอเอฟพี