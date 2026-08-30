เนปาลคาดต้องใช้เงิน $4,000-5,000 ล้านฟื้นฟูประเทศหลังอุทกภัย เทียบเท่า 1 ใน 10 ของขนาดเศรษฐกิจ

เนปาลเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยกับรอยเตอร์ว่า ประเทศจะต้องใช้เงินประมาณ 4,000-5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 132,000-165,000 ล้านบาท) เพื่อฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่
เนปาลเริ่มปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอีกครั้งในวันเสาร์ (29) หลังจากระงับไปชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายอีกเกือบ 3,000 คน หลังเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ชายแดนติดกับทิเบต
ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้เกิดจากการพังถล่มของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาสูง ส่งผลให้กระแสน้ำซึ่งเต็มไปด้วยหิน น้ำแข็ง โคลน และเศษซากต่างๆ ไหลทะลักลงมาตามระบบแม่น้ำเข้าท่วมชุมชนเมื่อวันพุธ (26) ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 669 คนในเนปาล และ 7 คนในทิเบตของจีน อีกทั้งยังพัดทำลายอาคาร สะพาน และสถานีไฟฟ้าในพื้นที่
เวลานี่ยังมีผู้คนเกือบ 3,000 คนที่สูญหาย รวมถึงประมาณ 2,426 คนในเนปาล และ 554 คนในเขตจี๋หลงของทิเบต ในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติอย่างน้อย 540 คน ซึ่งหลายคนเป็นผู้แสวงบุญชาวฮินดูจากอินเดีย
ตำรวจในเขตราสุวาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเผยว่า ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากฝนและหมอก แต่ได้กลับมาดำเนินการต่อในช่วงบ่าย
ก่แนหน้านั้น ทางการยังได้ระงับภารกิจกู้ภัยในวันศุกร์ (28) เมื่อทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นบริเวณชายแดนเนปาล-จีนหลังน้ำท่วมเริ่มล้นทะลักเข้าสู่แม่น้ำเลนเดโคลา และแม่น้ำตรีศุลีของเนปาล
สถสนีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่า ความเสี่ยงดังกล่าวลดลงในวันเสาร์ (29) และสามารถมองเห็นพื้นทะเลสาบได้บางส่วน ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่า น้ำกำลังระบายออกจากทะเลสาบอย่างช้าๆ ทำให้ขนาดของทะเลสาบลดลงเรื่อยๆ
ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในสองทะเลสาบต้นน้ำของพื้นที่น้ำท่วมที่เนปาลกำลังเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเตือนว่า ความเสี่ยงจากน้ำท่วมจะยังคงอยู่จนกว่าทั้งสองทะเลสาบนี้จะแห้งสนิท
สามวันหลังเกิดภัยพิบัติ เจ้าหน้าที่ระบุว่าศพบางส่วนที่พบนั้นเน่าเปื่อยจนจำไม่ได้แล้ว จะมีการฝังศพหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทางกฎหมาย เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และเกรงว่าจะเกิดโรคระบาดตามมา
“จะมีการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ และศพจะถูกฝังในที่โล่ง” ฝ่ายบริหารเขตจิตวัน ระบุในคำประกาศ
ชิซีร์ คานาล รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลกล่าวว่า เนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการค้นหาและกู้ภัย แต่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ ฟื้นฟูเส้นทางการคมนาคมและการสื่อสารในพื้นที่ที่สะพานถูกทำลาย ระบุตัวตนศพ ตรวจสอบดีเอ็นเอ และการเก็บรักษาศพไว้เป็นเวลานาน
“เราได้ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและด้านเทคนิคในพื้นที่ที่เราขาดความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ทางเทคนิคแล้ว” เขากล่าวกับรอยเตอร์เมื่อคืนวันศุกร์ (28)
สวาร์นิม วาเกิล รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนปาล ประเมินว่า เนปาลอาจต้องการเงิน 4,000-5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นจำนวนเงินเกือบ 1 ใน 10 ของขนาดเศรษฐกิจ
"การประเมินเบื้องต้นอยู่ที่ระหว่าง 4,000-5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเพียงการประเมินเท่านั้น" วาเกิล บอกกับรอยเตอร์ในวันเสาร์ (29)
"เราจะต้องการเงินน้อยกว่าที่จำเป็นสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 2015 มาก ความเสียหายกำลังอยู่ระหว่างการประเมิน"
ที่มา: รอยเตอร์