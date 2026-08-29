รัสเซียส่งโดรนถล่ม 'คลังกระสุน' ในกรุงเคียฟ เกิดระเบิด-ไฟไหม้รุนแรง ดับไม่ต่ำกว่า 37 คน

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน กล่าวเมื่อวันเสาร์ (29 ส.ค.) ว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 ราย หลังจากโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บกระสุนในเขตกรุงเคียฟจนส่งผลให้เกิดการระเบิดขึ้น พร้อมให้คำมั่นว่าจะลงโทษผู้ที่ประมาทเลินเล่อในเหตุการณ์ลักษณะนี้ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในรอบสองเดือน
เหตุโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดของรัสเซียในเขตเคียฟปีนี้ เกิดขึ้นขณะที่มอสโกเดินหน้าโจมตีทางอากาศต่อเมืองหลวงยูเครนและภูมิภาคโดยรอบต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต บ้านเรือนพังเสียหาย และชีวิตประจำวันของประชาชนต้องหยุดชะงัก
เซเลนสกี กล่าวว่า มีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคน และประชาชนหลายร้อยคนถูกอพยพออกจากพื้นที่ที่ถูกโจมตีเมื่อคืนวันศุกร์ (28) ในหมู่บ้านไมลา ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานใกล้เคียง รวมถึงอาคารที่พักอาศัยและสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่า การโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดไฟไหม้เป็นวงกว้าง ในบรรดาผู้เสียชีวิตมีผู้นำหมู่บ้านใกล้เคียงที่รีบไปช่วยเหลือด้วย
“สถานการณ์เลวร้าย และเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ที่เก็บวัตถุระเบิดไว้ใกล้กับชุมชน” เซเลนสกี แถลงผ่านวิดีโอ
ผู้นำยูเครนชี้ว่า สถานที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อวันศุกร์ (28) เป็นฐานทัพทหารที่เก็บกระสุนปืนใหญ่ ทุ่นระเบิด และโดรน รวมถึงกระสุนอื่นๆ
ก่อนหน้านี้ เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆ กันในเมืองวิชเนฟ (Vyshneve) เขตเคียฟเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 10 คน และบ้านเรือนหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายตามหลังการโจมตีทางอากาศซึ่งเป็นชนวนไปสู่การระเบิดของคลังอาวุธ
“อาชญากรรมลักษณะนี้– หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวิชเนฟ– เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง” เซเลนสกีกล่าว “ผมคาดหวังว่ารายละเอียดจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเร็ว”
เซเลนสกี เสริมว่าได้มีการเปิดสอบสวนความผิดอาญาฐานประมาทเลินเล่อต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยูเครนมักไม่ค่อยยอมเปิดเผยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินทางทหารจากการโจมตีของรัสเซีย
กระทรวงกลาโหมยูเครนแถลงเมื่อวันเสาร์ (29) ว่า บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บอาวุธทั้งหมดควรทำการตรวจสอบสถานที่จัดเก็บอย่างละเอียด
เซเลนสกี กล่าวเสริมว่า รัสเซียได้โจมตีอีก 9 ภูมิภาคในช่วงข้ามคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเคียฟที่ "ตกเป็นเป้าโจมตีอย่างต่อเนื่อง" จากโดรนติดเครื่องยนต์ไอพ่น
รัสเซียได้ยกระดับสงครามทางอากาศต่อยูเครนด้วยขีปนาวุธนำวิถีที่หลบหลีกได้ยากจำนวนมากขึ้น และโดรนความเร็วสูงรุ่นใหม่ ซึ่งเคียฟขาดระบบป้องกันภัยทางอากาศที่จะยิงสกัดได้
เมื่อวันเสาร์ (29) เสียงไซเรนดังสนั่นตลอดทั้งเช้าและบ่ายเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่กองทัพอากาศของยูเครนเตือนถึงฝูงโดรนชุดใหม่ที่กำลังเข้าใกล้เมืองหลวง
ทิมูร์ ทคาเชนโก ผู้ว่าการภูมิภาคเคียฟ กล่าวว่าเด็กหญิงอายุ 14 ปีรายหนึ่งเสียชีวิตจากโดรนในช่วงเช้าที่เขตบอริสปิล ส่วน วิทาลี คลิตช์โก นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ เผยว่ามีเด็กหญิงวัย 2 ขวบอีกคนเสียชีวิตจากโดรนที่ถูกยิงตก
การโจมตีทั้งในและรอบๆ เมืองเมื่อวันพฤหัสบดี (27) และวันศุกร์ (28) ได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารที่พักอาศัยและโกดังเก็บสินค้าของร้านค้าปลีกรายใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยูเครนบางคนเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่รัสเซียมุ่งเป้า "ทำให้เมืองที่มีประชากรหลายล้านคนแห่งนี้กลายเป็นอัมพาต"
ที่มา: รอยเตอร์