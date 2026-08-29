พสกนิกรนับหมื่นน้อมอาลัย'กษัตริย์นอร์เวย์' มกุฎราชกุมารตั้งปณิธาน'ทำเพื่อชาติ'หลังขึ้นครองราชย์แทน

ชาวนอร์เวย์กำลังโศกเศร้าต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์แห่งนอร์เวย์ พสกนิกรหลั่งไหลกันไปยังพระราชวัง แสดงความอาลัย ในขณะที่จ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 8
ตามหลังคำแถลงเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ ในวันศุกร์(28ส.ค.) พสกนิกรจำนวนมากไหลบ่ามารวมตัวกันที่พระราชวังในกรุงออสโล วางดอกไม้และธงชาติแสดงความอาลัย บางส่วนถึงกับมีน้ำตาไหลออกมา
เจ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 53 พรรษา เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 8 แห่งนอร์เวย์ ได้เรียกประชุมสภาแห่งรัฐวาระพิเศษร่วมกับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล และทรงตรัสว่าเขาจะยึดถือคติพจน์ประจำราชวงศ์ที่ว่า "ทุกสิ่งเพื่อประเทศนอร์เวย์"
สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ ซึ่งครองราชย์มานานกว่า 35 ปี เสด็จสวรรคตในโรงพยายาล ณ เวลา 6.35น.(ตรงกับเมืองไทย 11.35น.) ของวันศุกร์ ด้วยพระชนมายุ 89 พรรษา หลังเข้ารับการรักษาภาวะความผิดปกติของเลือดที่พบได้ยาก ต่อมาได้มีพิธีเคลื่อนพระบรมศพไปประดิษฐานภายในโบสถ์หลวง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสักการะและถวายความอาลัย
สถานนีโทรทัศน์แห่งรัฐรายงาน ประมาณการว่ามีพสกนิกรราวๆ 10,000 คน ต่อแถวยาวเหยียดในเมืองหลวง เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่กษัตริย์ผู้ล่วงลับ
กษัตริย์ผู้ล่วงลับได้รับการกล่าวขานว่าทรงเป็นผู้ที่เปิดกว้าง โปร่งใส และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นกษัตริย์ของประชาชน ผู้ปรับปรุงสถาบันกษัตริย์นอร์เวย์ให้ทันสมัย
บรรดาราชวงศ์ต่างๆในยุโรป ในนั้นรวมถึงกษัตริย์ชาร์ลส์แห่งสราชอาณาจักร ซึ่งมีพระมารดา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นพระญาติชั้นที่สองของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ เช่นเดียวกับเหล่าผู้นำทางการเมืองและประชาชนคนธรรมดา ได้แสดงความยกย่องเชิดชูต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ รวมถึงเสถียรภาพที่พระองค์นำมาสู่ประเทศชาติ
โจนาส กาห์ร สโตร์ นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ กล่าวว่า "ทั้งประเทศกำลังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ และประชาชนชาวนอร์เวย์ต่างรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงรับใช้ประเทศตลอดพระชนม์ชีพอันยาวนาน ระยะเวลากว่าสามทศวรรษในฐานะพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ ทรงแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอันแน่วแน่ต่อประชาชนชาวนอร์เวย์ พระองค์ทรงช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราเอง และในกันและกัน"
ในส่วนของเจ้าชายโฮกุน กษัตริย์องค์ใหม่ พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 1973 ที่กรุงออสโล เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายฮารัลด์และเจ้าหญิงซอนยา มีเจ้าหญิงมาร์ธา ลุยส์ เป็นพระเชษฐภคินี ทรงเติบโตที่พระตำหนักสเคากุม เมืองอัสเคอร์ ภายในครอบครัวที่พยายามให้พระโอรสและพระธิดาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับเด็กนอร์เวย์ทั่วไป ทั้งการเรียนในระบบปกติ เล่นกีฬา และทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ชีวิตเปลี่ยนเข้าสู่บทบาทรัชทายาทอย่างเต็มตัวเมื่อวันที่ 17 มกราคม 1991 หลังสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 เสด็จสวรรคต เจ้าชายฮารัลด์ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 ส่วนเจ้าชายโฮกุนในพระชนมายุเพียง 17 พรรษา ขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์
สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ในปี 1991 ทรงมีปัญหาสุขภาพหลายประการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องทรงผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ และลดพระราชภารกิจลง
อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงปฏิเสธการสละราชสมบัติเสมอมา โดยทรงให้เหตุผลว่าทรงสาบานตนต่อหน้ารัฐสภานอร์เวย์ว่า จะทรงครองราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ
(ที่มา:บีบีซี/mgronline)