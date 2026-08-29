ค่อยๆยึด!ทรัมป์เผยUSเตรียมคุมแหล่งน้ำมันดิบเวเนฯ แบ่งผลประโยชน์เอกชนหลังโค่นล้มระบอบมาดูโร

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันศุกร์(28ส.ค.) แถลงถึงความพยายามครั้งสำคัญและไม่เคยมีมาก่อนของอเมริกา ในการผลักดันเข้าควบคุมแหล่งสำรองน้ำมันดิบอันมหาศาลของเวเนซุเอลาราวๆ 1 ใน 5 ความเคลื่อนไหวที่เป็นการวางเดิมพันว่าบริษัทสหรัฐฯจะสามารถฟื้นฟูอุตสาหกรรมพลังงานที่บอบช้ำของประเทศสมาชิกกลุ่มโอเปกแห่งนี้ ขณะเดียวกันก็จะเป็นการป้อนแหล่งน้ำมันดิบแห่งใหม่ ที่จะช่วยฉุดให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในอเมริกาลดต่ำลง
ทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับข้อตกลง โดยบอกเพียงว่าสหรัฐฯ ได้สิทธิ์ควบคุมสัดส่วนข้างมากในแหล่งน้ำมันสำรองที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลา มากกว่า 65,000 ล้านบาร์เรล ผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจเอกชน
""ตามคำสั่งของผม มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ และ พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีสงคราม กำลังทำงานใกล้ชิดกับ เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีที่ได้รับความเคารพอย่างสูง และผ่านความเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน ให้สิทธิ์สหรัฐฯควบคุมสัดส่วนข้างมากในแหล่งน้ำมันสำรองที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว 65,000 ล้านบาร์เรลในเวเนุเอลา โดยไม่ต้องใช้เงินใดๆของผู้เสียภาษีอเมริกา" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล
คำแถลงมีขึ้นหลังจากสหรัฐฯและเวเนซุเอลาใช้เวลาเจรจากันนานหลายสัปดาห์ เกี่ยวกับข้อตกลงหนึ่งๆที่จะเปิดทางให้บรรดาบริษัทอเมริกาเข้าถึงกลุ่มก้อนบ่อน้ำมันของเวเนซุเอลาในระยะยาวและรับประกันว่าอุปทานน้ำมันดิบเหล่านั้นจะถูกป้อนสู่อเมริกา
เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากำลังเตรียมการลงนามในข้อตกลงต่างๆในสัปดาห์หน้า ที่จะอนุมติให้มีการสำรวจแหล่งน้ำมันใหม่และมอบสิทธิการผลิตแก่บรรดาบริษัทจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ
แหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์สก่อนหน้านี้ว่า กำลังมีการพิจารณารูปแบบการเช่าหนึ่งๆ ซึ่งบ่อน้ำมันที่มีศักยภาพจะถูกประมูลโดยบรรดาผู้ผลิตสัญชาติสหรัฐฯ แต่ข้อตกลงนี้อาจเผชิญกับประเด็นท้าทายทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญในเวเนซุเอลา เนื่องจากประเทศแห่งนี้ทางรัฐยังคงไว้ซึ่งการควบคุมกิจกรรมอุตสาหกรรมน้ำมันที่เป็นเสาหลักของชาติ
ข้อตกลงนี้ถือเป็นการขยายบทบาทของสหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์พยายามจะฟื้นฟูกำลังการผลิตของเวเนซุเอลาและจัดหาน้ำมันดิบป้อนโรงกลั่นในสหรัฐฯ ให้ได้มากขึ้น ทั้งนี้เวเนซุเอลาครอบครองแหล่งสำรองน้ำมันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมากที่สุดในโลก แต่ผลิตน้ำมันได้แค่ราวๆ 1.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต่ำกว่าศักยภาพเป็นอย่างมาก อันเนื่องจากไม่มีการลงทุน บริการจัดการผิดพลาดและถูกคว่ำบาตรมานานหลายปี
ทรัมป์ ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดโครงสร้างข้อตกลง บ่อน้ำมันใดหรือบริษัทไหนที่จะเกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการที่สหรัฐฯ จะใช้อำนาจควบคุมสัดส่วนข้างมากเหนือปริมาณสำรองดังกล่าว
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ให้คำจำกัดความข้อตกลงนี้ว่าเป็นชัยชนะสำหรับทั้ง 2 ประเทศ และเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่ามันจะช่วยรับประกันเสถียรภาพและราคาน้ำมันราคาถูกสำหรับสหรัฐฯ รวมไปถึงฉุดราคาเบนซินให้ลดต่ำลง
สำหรับเวเนซุเลา รูบิโอ บอกว่าข้อตกลงนี้จะนำมาซึ่งการลงทุนของภาคเอกชนเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ สนับสนุนการจ้างงานรายได้สูงหลายพันอัตราและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามแนวโน้มยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงนี้จะช่วยฉุดราคาน้ำมันให้ปรับลดในระยะสั้นได้หรือไม่ ในขณะเดียวกันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการผลิต ขนส่งและกลั่นน้ำมันดิบหนักของเวเนซุเอลา ก็อาจต้องใช้เวลานานหลายปี
นับตั้งแต่สหรัฐฯบุกจับกุมและโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ลงจากอำนาจในเดือนมกราคม ทางวอชิงตันพยายามที่จะสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดหาน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงให้แก่บรรดาโรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการลงทุนของอเมริกาในอุตสาหกรรมของประเทศแห่งนี้
ความเคลื่อนไหวล่าสุดมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลทรัมป์กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางความกังวลของผู้บริโภคต่อราคาเบนซินที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอุปทานน้ำมันที่ถูกลงและการยกระดับการผลิตอาจช่วยได้
เวเนซุเอลาโอนกิจการอุตสาหกรรมน้ำมันมาเป็นของรัฐในช่วงทศวรรษ 1970 ภายใต้อดีตประธานาธิบดีฮูโก ชาเบซ ทางรัฐบาลได้ยกระดับคุมเข้ม บีบให้บรรดาผู้ผลิตต่างชาติเข้าร่วมในกิจการร่วมค้าที่นำโดยภาครัฐ และต่อมาก็ยึดทรัพย์สินเหล่านั้นไปเป็นของรัฐ
ภายใต้ มาดูโร การขาดการลงทุนนานหลายปี การบริหารจัดการผิดพลาด ความยุ่งเหยิงทางการเมืองและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ฉุดให้กำลังผลิตของเวเนซุเอลาลดลงอย่างมาก
(ที่มา:รอยเตอร์ส)