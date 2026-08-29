สมคบคิดก่อการร้าย!อิหร่านร้องโลกอย่าร่วมมือUSโดดเดี่ยวเศรษฐกิจ ชี้เท่ากับก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาติ

อิหร่านในวันศุกร์(28ส.ค.) ประณามมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ว่าเป็น "การก่อการร้ายระดับรัฐ" และ "เป็นการก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาติ" ที่ทำให้วีถีชีวิตของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงรุนแรง พร้อมเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆอย่าได้ทำตามแรงกดดันในการปิดล้อมเศรษฐกิจอิหร่านและขอให้ยึดมั่นต่อหลักนิติรัฐ
ท่ามกลางสงครามที่ลากยาวมานาน 6 เดือนและการเจรจาเข้าสู่ทางตัน รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยกระดับความพยายามฉีกภาคการเงินของอิหร่านเป็นชิ้นๆ ด้วยสิ่งที่พวกเขาอวดอ้างว่าเป็น "วันดีเดย์ทางเศรษฐกิจ"
มาตรการคว่ำบาตรจะซ้ำเติมผลกระทบจากสงครามที่มีต่อเศรษฐกิจของอิหร่าน ซึ่งต้องเผชิญกับเงินเฟ้อรายปีที่ดีดตัวขึ้นถึง 66% เมื่อเดือนที่แล้ว ในขณะที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงเป็นทางตันหลักของความขัดแย้งที่ยังไม่สามารถหาทางออกกันได้
วอชิงตันเตือนประเทศต่างๆให้ตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอิหร่าน ไม่อย่างนั้นจะเสี่ยงเจอมาตรการคว่ำบาตรรอง อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯยังไม่ถึงขั้นกำหนดบทลงโทษอย่างจริงๆจังๆ
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันศุกร์(28ส.ค.) บอกว่าประเทศต่างๆมีพันธสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ให้ระงับไว้ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯที่กำหนดเล่นงานเตหะราน พร้อมบอกว่าการเข้าร่วมของพวกเขา จะเท่ากับเป็นการสมคบคิดบังคับเจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อรัฐเอกราชหนึ่งๆ
ถ้อยแถลงตราหน้าว่ามาตรการใหม่ของสหรัฐฯ "เป็นการก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาติ" ทำสุขภาพและวิถีชีวิตของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง และเรียกร้องประเทศอื่นๆและองค์กรต่างๆของสหประชาชาติให้ยึดมั่นหลักนิติรัฐ
อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ระบุในจดหมายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในวันศุกร์(28ส.ค.) ว่าเขาสั่งห้ามพวกเจ้าหน้าที่จากการก่อการใดที่บั่นทอนความสมานฉันท์ในสังคม ทั้งนี้ มอจตาบา คอเมเนอี ได้รับบาดเจ็บและไม่ถูกพบเห็นในที่สาธารณะมาตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งปลิดชีพบิดาของเขา
คอเมเนอี เรียกร้องเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงใช้ถ้อยคำที่บั่นทอนกำลังใจของคนในชาติและสาธารณชน ท่ามกลางความกังวลในหมู่ผู้นำอิหร่านว่าแรงกดดันทางการเงินเพิ่มเติม ที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจที่บอบช้ำจากสงครามอยู่ก่อนแล้ว อาจโหมกระพือการประท้วง เขาเร่งเร้าให้รัฐบาลจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตด้วยความจริงจัง ในนั้นรวมถึงเงินเฟ้อ คนว่างงาน ราคาสินค้าและการบริการจัดการตลาดสำหรับสินค้าและการบริการ
แม้สหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกันฝ่ายอื่นๆก็พยายามรื้อฟื้นความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงคราม โดยบรรดาคนกลางผลักดันให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ซึ่งสถานะของมันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่สุดที่ขัดขวางข้อตกลงสันติภาพ
นายกรัฐมนตรีกาตาร์ เน้นย้ำระหว่างพูดคุยกับพวกผู้นำอิหร่านในเตหะรานในวันพฤหัสบดี(27ส.ค.) ว่าสิ่งสำคัญคือการเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ให้กลับสู่สถานะเหมือนในช่วงก่อนเกิดสงคราม
อับบาส อารากชี รัฐมนตีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวในวันศุกร์(28ส.ค.) ให้คำจำกัดความการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ ว่าเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสียงเรียกร้องอีกครั้งไปยังสหรัฐฯ ให้หยุดถาโถมแรงกดดันทั้งทางทหารและเศรษฐกิจใส่ประเทศของเขา แล้วกลับสู่การเจรจา "การดึงการทูตกลับสู่เส้นทางไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐฯจะตระหนักถึงข้อเท็จจริงหนึ่งๆหรือไม่ นั่นคือ การกดดันไม่ได้ผล"
โมห์เซน เรซาอี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน กล่าวในวันพฤหัสบดี(27ส.ค.) อิหร่านกำลังจัดเตรียมรายการเงื่อนไขต่างๆสำหรับกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทั้งนี้เงื่อนไขทั้งหลายของอิหร่านในอดีตที่ผ่านมา ในนั้นรวมถึงการที่สหรัฐฯต้องหยุดปิดล้อมทางทะเลท่าเรืออิหร่าน จ่ายชดเชยและปลดมาตรการคว่ำบาตร
ทรัมป์ กล่าวอ้างซ้ำๆว่าช่องแคบเปิดแล้ว แต่เรือจำนวนมากเลือกที่จะไม่เดินทางผ่าน สืบเนื่องจากคำขู่ของอิหร่าน ขณะที่บริษัทผู้ให้บริการด้านการติดตามการเดินเรือ คาดหมายว่าเวลานี้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อยู่ที่แค่ราวๆ 5% ถึง 15% จากระดับปกติ
(ที่มา:รอยเตอร์ส)