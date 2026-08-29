น้ำมันลง-ทองคำปรับลดแรง หุ้นสหรัฐฯปิดลบหลังปธ.เฟดแย้มอาจขึ้นดอกเบี้ย

ราคาน้ำมันขยับลงเล็กน้อยในวันศุกร์(28ส.ค.) นักลงทุนประเมินข่าวลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบและทองคำปรับลดหนัก หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อสู้กับเงินเฟ้อ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 13 เซนต์ ปิดที่ 83.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 39 เซนต์ ปิดที่ 89.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สัปดาห์นี้ สหรัฐฯแถลงถึงสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "มาตรการคว่ำบาตรที่หนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์" เล่นงานอิหร่าน กระตุ้นให้เตหะรานออกมาตอบโต้ว่า มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าว "เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและเป็นปรปักษ์" ที่เสื่อมประสิทธิภาพลงไปแล้ว
อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันพวกคนกลางกำลังยกระดับความพยายามเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางรายงานวาอิหร่านตกลงร่างเงื่อนไขต่างๆนานาสำหรับเปิดทางการสัญจรตามปกติผ่านน่านน้ำแห่งนี้ หลังจากผู้แทนพิเศษรายหนึ่งของกาตาร์กดดันอิหร่านให้เคารพเสรีภาพการเดินเรือ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันศุกร์(28ส.ค.) นักลงทุนเปลี่ยนเข้าสู่โหมดระมัดระวัง หลัง เควิน วอร์ช ประธานเฟด เน้นย้ำว่าธนาคารกลางแห่งนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับเงินเฟ้อ เพิ่มความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ดาวโจนส์ ลดลง 9.45 จุด (0.02 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 53,559.99 เอสแอนด์พี ลดลง 19.23 จุด (0.25 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,711.76 จุด แนสแดค ลดลง 138.93 จุด (0.52 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,402.42 จุด
"ด้วยที่ยังคงไม่มั่นใจว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะมุ่งหน้าอย่างชัดเจนและด้วยความรวดเร็วเพียงพอในการลดลงสู่ระดับเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางธนาคารกลางแห่งนี้จึงมีงานทำให้อีกมาก" จากคำกล่าวของ วอร์ช ณ ที่ประชุมประจำปีครั้งแรกของเขา ในเมืองแจ็คสันโฮล
พวกนักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาสมากขึ้นที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลัง วอร์ช บอกด้วยว่าเขารู้สึกว่าตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อเร็วๆนี้ ไม่ได้บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป
ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมแรงกดดันจากเงินเฟ้อ ฉุดให้ราคาทองคำแกว่งตัวปิดในแดนลบในวันศุกร์(28ส.ค.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 2.9% ปิดที่ 4,529.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)