รวมภาพปรากฏการณ์ 'จันทรุปราคาบางส่วน' จากทั่วโลกในช่วงวันที่ 27-28 ส.ค.

ผู้คนในบางภูมิภาคของโลกมีโอกาสได้รับชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด (Almost Blood Moon) ซึ่งแม้ว่าในทางดาราศาสตร์จะจัดว่าเป็น "จันทรุปราคาบางส่วน" แต่เงามืดของโลก (Umbra) ก็บดบังผิวดวงจันทร์ไปมากถึง 96.2% - 96.3%
การที่ดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดง หรือสีทองแดงเข้ม (Coppery Red) เกือบทั้งดวง โดยเหลือเพียงขอบขอบส่วนเล็กๆ ด้านหนึ่งเท่านั้นที่เป็นเสี้ยวสีสว่าง ทำให้จันทรุปราคาบางส่งนครั้งนี้ดูคล้ายกับจันทรุปราคาเต็มดวงอย่างมาก
พื้นที่ที่เห็นชัดที่สุดครบทุกช่วงเวลา ได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดยสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก, บราซิล, อาร์เจนตินา, ชิลี, เปรู และประเทศแถบแคริบเบียน เป็นกลุ่มประเทศที่เห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้ได้ชัดเจนที่สุด เนื่องจากทั่วทั้งทวีปอเมริกาเป็นช่วงเวลาดึกกลางคืน (ตั้งแต่คืนวันที่ 27 ข้ามไปเช้ามืดวันที่ 28 ส.ค.) ทำให้ดวงจันทร์อยู่สูงบนท้องฟ้า และเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปรากฏการณ์
พื้นที่ที่เห็นได้บางช่วง (เห็นช่วงดวงจันทร์กำลังตกลับขอบฟ้า) ได้แก่ ภูมิภาคยุโรปตะวันตกและแอฟริกาตะวันตก เช่น สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกส, โมร็อกโก, ไนจีเรีย
ในส่วนของพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้คือทวีปเอเชีย (รวมถึงประเทศไทย), ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื่องจากปรากฏการณ์เกิดขึ้นในฝั่งตรงข้ามของโลก ซึ่งตรงกับช่วงเวลาเช้าและกลางวันของภูมิภาคนี้
ระยะเวลาการเกิดปรากฏการณ์รวมประมาณ 5 ชั่วโมง 38 นาที (รวมช่วงเงามัว) โดยจุดบังลึกที่สุด (Maximum Eclipse) ตรงกับเวลา 04:13 UTC ของวันที่ 28 ส.ค. (ตรงกับเวลาประมาณ 11:13 น. ในช่วงเช้าของประเทศไทย)