สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคต ด้วยพระชนมายุ 89 พรรษา

สำนักพระราชวังนอร์เวย์แถลงเมื่อวันศุกร์ (28 ส.ค.) ว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตด้วยพระชนมายุ 89 พรรษา ส่งผลให้เจ้าฟ้าชายโฮกุน พระราชโอรสพระชนมายุ 53 พรรษา เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์พระองค์ใหม่โดยอัตโนมัติ
แถลงการณ์สำนักพระราชวังนอร์เวย์ระบุว่า "ด้วยความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้ง เราขอประกาศว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ได้เสด็จสวรรคตในวันนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์เสด็จสวรรคตอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโล เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม เวลา 6:35 น."
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ธงที่พระราชวังในกรุงออสโลถูกลดลงครึ่งเสา
สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในยุโรป ทรงเข้ารักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลในกรุงออสโล ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. เนื่องจากทรงมีพระอาการโลหิตจางชนิดฮีโมไลติก ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการทำลายเม็ดเลือดแดงอย่างรวดเร็วผิดปกติ ส่งผลให้ทรงมีพระอาการอ่อนเพลียและหายใจลำบาก
พระบรมวงศานุวงศ์ได้รีบเสด็จไปประทับที่พระแท่นบรรทมในวันพฤหัสบดี (27) ขณะที่สำนักพระราชวังประกาศว่า พระอาการของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ "อยู่ในขั้นวิกฤตอย่างยิ่ง"
สมเด็จพระราชินีซอนยา เจ้าฟ้าชายโฮกุน และเจ้าหญิงเมตเต-มาริต พระชายา พร้อมด้วยพระโอรส-ธิดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันพฤหัสบดี (27) อยู่เคียงข้างพระองค์ โดยสื่อรายงานว่า สมเด็จพระราชินีทรงเฝ้าดูพระอาการตลอดทั้งคืน
ประชาชนต่างหลั่งไหลไปยังพระราชวังใจกลางกรุงออสโลเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในวันศุกร์ (28) โดยวางดอกไม้บนพื้นและรวมกลุ่มกัน แต่หลังจากที่มีการลดธงลงครึ่งเสา ผู้คนหลายร้อยคนก็เริ่มทยอยเข้าไปในลานพระราชวัง
“แน่นอนว่ามันน่าเศร้า พระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเศร้าเมื่อสิ่งสวยงามเช่นนี้ต้องจบลง” มายา ออตวิก วัย 36 ปี กล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีที่หน้าพระราชวัง
คาสปารา โบลสตัด วัย 24 ปี กล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ทรงเป็น "กษัตริย์ที่มั่นคงและอบอุ่นมาก"
“ฉันคิดว่าชาวนอร์เวย์ทั้งประเทศมองพระองค์เป็นแบบอย่าง และเป็นบุคคลที่หลอมรวมผู้คนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือต่อต้านสถาบันกษัตริย์ ฉันคิดว่าพระองค์เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน” เธอกล่าว
สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ในปี 1991 ทรงมีปัญหาสุขภาพหลายประการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องทรงผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ และลดพระราชภารกิจลง
อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงปฏิเสธการสละราชสมบัติเสมอมา โดยทรงให้เหตุผลว่าทรงสาบานตนต่อหน้ารัฐสภานอร์เวย์ว่า จะทรงครองราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ
นายกรัฐมนตรี โจนาส กาห์ร สโตร์ แห่งนอร์เวย์ ได้ยกเลิกการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เยอรมนีเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี (27) เนื่องจากพระอาการประชวรของพระมหากษัตริย์เริ่มทรุดลง
ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่วุ่นวายสำหรับราชวงศ์นอร์เวย์
ในเดือน ก.พ. สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อและขาดน้ำ ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังเกาะเตเนริเฟกับสมเด็จพระราชินีซอนยา
พระมเหสีของพระองค์ซึ่งมีพระชนมายุ 89 พรรษาเช่นกัน ทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลช่วงสั้นๆ ในเดือน พ.ค. เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับพระหทัย
เมตเต-มาริต พระมเหสีของเจ้าชายโฮกุน กำลังถูกตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีนักค้ากามชาวอเมริกันผู้ล่วงลับ โดยเอกสารที่สหรัฐฯ เผยแพร่ในเดือน ม.ค. เปิดเผยถึงการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และบางครั้งก็ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระองค์กับ เอปสตีน ระหว่างปี 2011-2014 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักการเงินชาวอเมริกันผู้นี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้ว
มาริอุส บอร์ก ฮอยบี บุตรชายของ เมตเต-มาริต จากการสมรสครั้งก่อน ก็ตกเป็นเป้าสายตาเช่นกัน เขาถูกตัดสินจำคุก 4 ปีในเดือน มิ.ย. ข้อหาข่มขืน 2 กระทงและข้อหาอื่นๆ อีก 32 กระทง รวมถึงการทำร้ายร่างกายอดีตคู่รัก ซึ่งเขาได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินแล้ว
เมตเต-มาริต วัย 53 พรรษา ซึ่งป่วยเป็นโรคปอดร้ายแรง ต้องเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดในเดือน ก.ค.
การที่ราชวงศ์ยังคงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวนอร์เวย์นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานะความเป็นศูนย์รวมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่โอ้อวดของพระองค์
ที่มา: เอเอฟพี