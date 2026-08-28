เนปาลเร่งช่วย 100 ชีวิตติดคาอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ จีนระงับภารกิจกู้ภัยชั่วคราว หลังพบความเสี่ยงน้ำหลากท่วมซ้ำ

กองทัพเนปาลใช้ความพยายามอย่างหนักในวันนี้ (28 ส.ค.) เพื่อช่วยเหลือผู้คน 100 คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์แห่งหนึ่ง หลังจากเกิดอุทกภัยร้ายแรงเมื่อสองวันก่อน ขณะที่ความเสี่ยงจากน้ำท่วมครั้งใหม่ทำให้จีนต้องระงับปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในทิเบต
ทีมกู้ภัยได้กู้ร่างผู้เสียชีวิต 472 รายหลังจากมวลน้ำขนาดยักษ์ที่ประกอบด้วยน้ำและโคลนพัดถล่มเมื่อวันพุธ (26) ทำลายบ้านเรือน สะพาน และรถยนต์ในทั้งเนปาลและทิเบต
ยอดผู้สูญหายล่าสุดมากกว่า 1,400 คน รวมถึงนักเดินป่าในเทือกเขาหิมาลัยและผู้แสวงบุญชาวฮินดูจำนวนมากที่เดินทางไปยังภูเขาไกลาสอันศักดิ์สิทธิ์ในฝั่งทิเบต
สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US GS) ระบุว่า ภัยพิบัติครั้งนี้ซึ่งร้ายแรงที่สุดในเนปาลนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวในปี 2015 มีสาเหตุจากการถล่มของธารน้ำแข็งที่ทำให้เศษน้ำแข็ง น้ำ และดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลหลากลงสู่ชุมชนเบื้องล่าง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ธารน้ำแข็งทั่วโลกละลาย เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมจากทะเลสาบธารน้ำแข็งและการพังถล่มของธารน้ำแข็ง
ทีมกู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่ภัยคุกคามจากน้ำท่วมครั้งใหม่เพิ่มสูงขึ้น
ราชา ราม บาสเน็ต โฆษกกองทัพเนปาล กล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า กองทัพเนปาลกำลังพยายามเข้าถึงผู้คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีศูลี 3A (Trishuli 3A)
“เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำถูกส่งไปแล้ว แต่เป็นเรื่องยากลำบาก เพราะแม้แต่การหาทางเข้าอุโมงค์ก็ยังทำได้ยาก” เขากล่าว
เขาเสริมว่ามีคนงานและชาวบ้านประมาณ 350 คนได้รับการช่วยเหลือออกจากอุโมงค์อย่างปลอดภัยแล้ว แต่ความพยายามในการช่วยเหลือผู้คนอีกกว่า 100 คนที่ติดอยู่ในพื้นที่เดียวกันยังคงดำเนินต่อไป
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเสี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมครั้งใหม่ เนื่องจากน้ำที่กักเก็บไว้โดยกองเศษซากขนาดมหึมาที่ปิดกั้นหุบเขาอาจทะลักออกมาอีก
สื่อรัฐบาลจีนรายงานว่า จีนได้สั่งระงับปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของทิเบต เนื่องจากความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมซ้ำ
สถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานว่า ทะเลสาบที่เกิดจากเศษซากจำนวนมหาศาลหลังดินถล่มบริเวณชายแดนจีน-เนปาล เริ่มล้นทะลักไปยังพื้นที่ชายแดนจี๋หลง ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของทีมกู้ภัย
"ทีมกู้ภัยทั้งหมดได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมและรอคำสั่งเพิ่มเติม" CCTV ระบุ พร้อมเสริมว่าทีมฉุกเฉินที่เข้าไปในพื้นที่ก่อนหน้านี้ "ได้รับคำสั่งให้ถอนตัวออกมา 1 กิโลเมตร"
หน่วยงานพยากรณ์น้ำท่วมของกรุงกาฐมาณฑุได้ออก "ประกาศเตือนพิเศษ" เกี่ยวกับทะเลสาบที่กำลังขยายตัวหลังเศษซากที่เหลือจากดินถล่ม
ตำรวจเนปาลรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดที่ 469 คน ส่วนในอินเดีย ทางการพบศพ 7 ร่างในแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาล ซึ่งเชื่อว่าเป็นเหยื่อของอุทกภัย
มีผู้คน 910 คน รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ 517 คน ที่ขาดการติดต่อในเนปาล ชาวอินเดียเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่สูญหายมากที่สุด ขณะที่สหรัฐอเมริกามีพลเมืองสูญหาย 90 คน
ข้ามพรมแดนไปยังทิเบตซึ่งแหล่งข้อมูลเดียวคือทางการจีน เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีผู้คนหลายร้อยคนสูญหาย และยอดผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วยังอยู่ที่ 3 คน
ทางการระบุด้วยว่า พวกเขาได้อพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ 555 คน และชาวจีนที่อาศัยอยู่ในทิเบต 499 คน ออกมาแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีผู้แสวงบุญชาวฮินดูจำนวนมากจากทั่วโลกที่สูญหายบริเวณชายแดน เนื่องจากหลายคนกำลังเดินทางไปแสวงบุญที่ภูเขาไกลาสฝั่งจีน
ที่มา: เอเอฟพี