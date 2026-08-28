พนักงานสนามบินเยอรมนี 2 คนป่วย 'มาลาเรีย' เสียชีวิต คาดเกิดจาก 'ยุง' ที่ติดมากับเครื่องบิน

พนักงาน 2 คนประจำสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีเสียชีวิตหลังจากติดเชื้อมาลาเรีย ซึ่งเชื่อว่าถูกแพร่กระจายโดยยุงที่เข้ามาในประเทศผ่านทางเครื่องบิน
บริษัท Fraport ซึ่งเป็นผู้บริหารสนามบิน เปิดเผยกับ CNN ว่า พนักงานทั้งหมด 6 คนติดเชื้อมาลาเรียชนิดนี้ และต่อมา 2 คนได้เสียชีวิตลง
"เรารู้สึกตกใจและเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียเพื่อนร่วมงานของเรา และขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดไปยังครอบครัวและเพื่อนๆ ของพวกเขา" Fraport ระบุ
พนักงานอีก 4 คนได้รับการรักษาจนหายป่วยแล้ว ตามรายงานของนิตยสาร Der Spiegel
โรคมาลาเรียที่สนามบินเป็นรูปแบบการแพร่เชื้อที่พบได้ยากมาก และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อยุงรอดชีวิตจากการเดินทางทางอากาศจากประเทศที่มีโรคมาลาเรียระบาด และทำการแพร่เชื้อที่สนามบินหรือใกล้ๆ สนามบิน
ในช่วงกลางเดือน ก.ค. สถาบันโรเบิร์ต โคช (RKI) ซึ่งเป็นสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของเยอรมนี ระบุว่า มีการระบาดของโรคมาลาเรียในหมู่พนักงานที่สนามบิน โดยพบผู้ป่วยหลายรายระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.
RKI ระบุว่า เชื่อกันว่าโรคนี้แพร่กระจายโดยยุงก้นปล่องที่ถูกนำเข้ามาในเยอรมนีโดยเครื่องบิน
หน่วยงานสาธารณสุขของแฟรงก์เฟิร์ตกำลังสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว
RKI ระบุด้วยว่า ในกลุ่มชาวเยอรมัน โรคมาลาเรียมักพบในผู้เดินทางระยะไกลที่ติดเชื้อจากยุงที่มีเชื้อโรคในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยการติดเชื้อที่สนามบินนั้นพบได้ยาก และอาจทำให้การวินิจฉัยล่าช้า เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มักไม่สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นมาลาเรียในระยะแรก
การวินิจฉัยและรักษาโรคมาลาเรียในระยะเริ่มต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต
Fraport ระบุว่า บริษัทได้แนะนำให้พนักงานแจ้งแพทย์ว่าตนทำงานที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต และมีรายงานผู้ป่วยโรคมาลาเรียที่สนามบิน “เพื่อช่วยให้มั่นใจว่า พวกเขาได้รับการตรวจและรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม”
Fraport แถลงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มีการติดตั้งกับดักยุงที่สนามบินแล้ว และยุงที่จับได้จะถูกส่งไปวิเคราะห์ทางพันธุกรรมโดยสถาบันเวชศาสตร์เขตร้อนในเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม เพื่อระบุสายพันธุ์และแหล่งที่มา
กรณีการติดเชื้อมาลาเรียครั้งสุดท้ายที่สนามบินในเยอรมนีเกิดขึ้นในปี 2023 ซึ่งก็เกิดขึ้นที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเช่นกัน ตามข้อมูลของ RKI
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตถือเป็นสนามบินที่คับคั่งที่สุดของเยอรมนีในแง่ของปริมาณผู้โดยสาร และยังเป็นศูนย์กลางหลักของสายการบินลุฟท์ฮันซาซึ่งเป็นสายการบินหลักของประเทศอีกด้วย
ที่มา: CNN