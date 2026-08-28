ผงะ! มาเลเซียพบศพชายติดอยู่ใน 'ช่องเก็บล้อเครื่องบิน' ที่สนามบิน KLIA2 หลังจนท.ได้กลิ่นเหม็นเน่าคลุ้ง

เจ้าหน้าที่สนามบินมาเลเซียพบศพชายไม่ทราบชื่อติดอยู่ภายในช่องเก็บล้อของเครื่องบินลำหนึ่งที่มาจากญี่ปุ่น บริเวณสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ KLIA2 เมื่อวันพฤหัสบดี (27 ส.ค.)
ศพดังกล่าวถูกพบเมื่อเวลา 6.55 น. ภายในช่องเก็บล้อของเครื่องบินที่เดินทางมาจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งลงจอดเมื่อเวลา 6.30 น.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมที่ได้ทำการเปิดช่องล้อ และพบศพที่สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงยีนส์ หลังได้กลิ่นเหม็นผิดปกติออกมาจากช่องดังกล่าว ก่อนที่จะแจ้งไปยังห้องปฏิบัติการของสถานีตำรวจ KLIA2
ทีมพิสูจน์หลักฐานของตำรวจถูกเรียกไปยังที่เกิดเหตุ ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีอายุราว 17-25 ปี และเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า 72 ชั่วโมง ไม่พบเอกสารระบุตัวตนใดๆ บนศพ
เอ็ม ราวี ผู้บัญชาการตำรวจ KLIA ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศพรายนี้สวมเสื้อฮู้ดสีขาวที่มีคำว่า "Oakley" อยู่ด้านหน้าและมีรูปมังกรอยู่ด้านหลัง กางเกงยีนส์สีน้ำเงิน เข็มขัดหนังสีน้ำตาล และรองเท้ากีฬาสีดำ
ทางการมาเลเซียกำลังดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและสาเหตุการเสียชีวิตของบุคคลดังกล่าว
ที่มา: New Straits Times