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ยังไม่รู้ตัวอีก!กัมพูชาไม่แคร์แต่โอดโอย'รพ.สุรินทร์'รื้อป้ายภาษาเขมร บอกกระแสตีกลับรพ.ไทยอ่วมแน่โดนเขมรบอยคอตต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สื่อกัมพูชาตีข่าวกรณีโรงพยาบาลสุรินทร์ในประเทศไทย ตัดสินใจรื้อทิ้งป้ายตัวอักษรภาษากัมพูชา ระบุการกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่ไม่ได้ทำให้ประชาชนชาวกัมพูชารู้สึกขุ่นเคือง แต่กลับกันมันยังถูกเยาะเย้ยถางถางจากคนเขมร ที่พากันล้อเลียนว่า "ต่อให้หมอโกรธ คนเขมรก็ไม่แคร์" และโหมกระพือเสียงเรียกร้องบนสื่อสังคมออนไลน์ ให้เลิกใช้บริการโรงพยาบาลของไทย

เคบีเอ็นนิวส์อ้างหนังสือพิมพ์ข่าวสด รายงานเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ว่าทางโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ทำการปรับปรุงป้ายด้านหน้าใหม่ นำเอาข้อความภาษาเขมรออก เหลือเพียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความเคลื่อนไหวที่ทางเคบีเอ็นนิวส์ สื่อมวลชนกัมพูชา ระบุว่านอกจากไม่ได้ทำให้ชาวกัมพูชาโกรธหรือรู้สึกขุ่นเคืองแล้ว มันยังโหมกระพือเสียงวิพากษ์วิจารณ์และกระแสตีกลับบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยชาวกัมพูชาจำนวนมากร่วมพลังกันแสดงความเห็นบนโลกดิจิทัล ประกาศบอยคอตต์อย่างเป็นทางการไม่เข้าไปใช้บริการและไม่ใช้จ่ายเงินแม้แต่เหรียญเดียวกับโรงพยาบาลต่างๆของไทย

รายงานของเคบีเอ็นนิวส์ ระบุว่าชาวโซเชียลกัมพูชาโต้แย้งว่ากัมพูชาไม่เคยขอให้ไทยใส่ภาษาเขมรบนป้าย แต่เป็นไทยที่ทำมันขึ้นมาเองเพื่อดึงดูดคนไข้กัมพูชา และเมื่อชาวกัมพูชาหยุดมารักษาตัว การรื้อป้ายดังกล่าวเป็นเพียงสัญลักษณ์ของความไร้ความสามารถและความใจแคบของฝ่ายไทย

สื่อมวลชนแห่งนี้อ้างว่าก่อนหน้ามีประเด็นพิพาทด้านชายแดนกับกัมพูชา โรงพยาบาลแห่งนี้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลหลักๆอื่นๆของไทย ได้รับคนไข้กัมพูชาและโกยรายได้จากชาวกัมพูชาหลายล้านดอลลาร์ในแต่ละปี ผ่านการบริการด้านสาธารณสุขข้ามชายแดน แต่หลังจากเหตุกระทบกระทั่งตามแนวชายแดน และการคุกคามโรงเรียนกัมพูชาโดยกองทัพไทยบริเวณชายแดนบึงตระกวน จิตวิญญาณแห่งชาตินิยมของประชาชนชาวกัมพูชาได้ปะทุขึ้น ทำให้คนไข้ที่มีฐานะชาวกัมพูชา ตัดสินใจถอนตัวจากการรักษาตัวในไทยด้วยเช่นกัน

รายงานของเคบีเอ็นนิวส์ ระบุว่าเวลานี้คนไข้ฐานะร่ำรวยกัมพูชา หันไปพึ่งบริการด้านสุขภาพที่มาตรฐานสูงกว่า ทันสมัยกว่าและปลอดภัยกว่า ในสิงคโปร์, มาเลเซีย หรือ เวียดนาม แทน ปล่อยให้โรงพยาบาลต่างๆของไทยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามชายแดน สูญเสียรายได้อย่างมหาศาล

สื่อมวลชนแห่งนี้ ระบุว่ากล่าวโดยสรุปก็คือ แม้ว่าไทยจะพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมทางการทูตหรือดำเนินการยกเลิกการใช้อักษรเขมรเพื่อข่มขู่กัมพูชา แต่ประชาชนชาวกัมพูชายังคงมีจุดยืนอย่างหนักแน่น อย่าได้หวั่นไหว และจงคว่ำบาตรโรงพยาบาลต่อไป การนำอักษรเขมรออกจากป้ายไม่ได้ทำให้คุณค่าของภาษาเขมรลดลง แต่เป็นการแสดงให้โลกเห็นชัดเจนกว่าเดิมว่า ไทย เป็นประเทศที่มีจิตใจคับแคบ ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์และไร้พรมแดน และการกระทำของเขาจะยิ่งทำให้พวกเขาต้องสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสูญเสียความไว้วางใจจากประชาชนชาวกัมพูชา

(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์)