แผ่นดินไหวเขย่าขวัญซ้ำในทิเบต มีพลเมืองต่างชาติกว่า30ประเทศสูญหาย ในเหตุมวลน้ำมหาศาลถล่มชายแดนติดเนปาล

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 5.0 สั่นสะเทือนเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนในช่วงค่ำวันพฤหัสบดี(27ส.ค.) ตามข้อมูลของศูนย์วิจัยศูนย์ธรณีศาสตร์แห่งเยอรมนี(GFZ) จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหนครั้งนี้อยู่ห่างจากพื้นที่ของเนปาลและจีนที่ถูกทำลายล้างโดยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มไปไม่กี่ร้อยกิโลเมตร คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายร้อยรายและอีกกว่า 1,000 คนสูญหาย ในนั้นรวมถึงพลเมืองต่างชาติหลายสิบประเทศ
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยศูนย์ธรณีศาสตร์แห่งเยอรมนี ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณทางเหนือของทิเบต ลึกลงไปใต้ดิน 10 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร ทางเหนือของภูมิภาคต่างๆของเนปาลและจีน ที่ถูกทำลายล้างจากน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม เมื่อวันพุธ(26ส.ค.) คร่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยรายและมีผู้สูญหายมากกว่า 1,000 คน นอกจากนี้แล้วสำนักข่าวซินหัวของจีน รายงานว่าก่อนหน้านี้ศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของประเทศ ยังตรวจพบแผ่นดินไหวระดับ 4.7 สั่นสะเทือนในเมืองน่าฉวี่ของทิเบต เช่นกันในวันพุธ(26ส.ค.)
สำนักข่าวซินหัวรางานว่าเริ่มใช้มาตรการรับมืออุทกภัยระดับ 4 ในทิเบต ท่ามกลางความเสี่ยงมวลน้ำจะล้นทะลักทะเลสาบกั้นทางน้ำ โดยทางกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เฝ้าระวังทะเลสาบกั้นขวางธรรมชาติแห่งนี้และฝนที่ตกลงมา และส่งคณะผู้เชี่ยวชาญชุดหนึ่งไปยังเมืองจีหรง
แผ่นดินไหวในเขตปกครองตนเองทิเบต มีขึ้นในขณะที่ทีมกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาตามทุบเขาและเนินเขาต่างๆในแถบเทือกเขาหิมาลัยในวันพฤหัสบดี(27ส.ค.) หลังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 392 ราย ตามแนวชายแดนเนปาล-ทิเบต และสูญหายอีกมากกว่า 1,000 คน ในนั้นจำนวนมากเป็นชาวต่างชาติ ท่ามกลางคำเตือนของเจ้าหน้าที่จีนเกี่ยวกับความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากรอบใหม่ จากน้ำที่ขังอยู่ในทะเลสาบ 2 แห่ง
สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติของเนปาล เปิดเผยว่าจนถึงวันพฤหัสบดี(27ส.ค.) ตัวเลขผู้สูญหายอยู่ที่ 910 ราย ในนั้นอย่างน้อย 517 คนเป็นชาวต่างชาติ ส่วนในทิเบต ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ข้อมูลเบื้องต้นมีผู้สูญหาย 558 ราย ในนั้นเป็นชาวต่างชาติ 260 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากประเทศต่างๆมากกว่า 30 ประเทศ
คณะกรรมการการท่องเที่ยวของอินเดีย เผยว่ามีชาวอินเดียสูญหาย 178 คนและอีก 11 คนได้รับความช่วยเหลือแล้ว ส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมีพลเมืองสูญหาย 90 ราย พร้อมบอกว่ามี 3 รายได้รับความช่วยเหลือและเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวอเมริกัน
กระทรวงการต่างประเทศยูเครนเปิดเผยว่าจนถึงช่วงเย็นในวันพฤหัสบดี(27ส.ค.) ยอดรวมชาวยูเครนที่ติดต่อไม่ได้อยู่ที่ 56 คน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่พอจะหาได้ในปัจจุบัน ยังไม่พบว่ามีชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้
อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวว่ามีชาวมาเลเซียมากกว่า 50 คนในเนปาล ยังติดต่อไม่ได้ ส่วนแอนโทนี แอลบานีซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เผยว่ามีชาวออสเตรเลยสูญเสียหายตามหลังน้ำป่าไหลหลาก 34 คน ขณะที่ตัวเลขผู้สูญหายของพลเมืองสหราชอาณาจักร อยู่ที่ 33 ราย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาเปิดเผยรัฐบาลได้รับข้อมูลว่า "ยังไม่ทราบแหล่งที่อยู่ของชาวแคนาดาและผู้อยู่อาศัยถาวรชาวแคนาดาราว 30 คนในเนปาลและทิเบต และไม่สามารถยืนยันชะตากรรมของพวกเขาได้"
นอกเหนือจากที่กล่าวมา ยังมีอีกหลายประเทศที่รายงานพลเมืองสูญหายในเนปาลและทิเบต ประกอบด้วย เกาหลีใต้ 9 ราย, สิงคโปร์ 9 ราย, เยอรมนี 8 ราย, รัสเซีย 8 ราย, แอฟริกาใต้ 6 ราย, ลัตเวีย 6 ราย, ญี่ปุ่น 5 ราย, นิวซีแลนด์ 5 ราย, ฝรั่งเศส 4 ราย, สเปน 4 ราย, เบลเยียม 3 ราย, ฮังการี 3 ราย, โปรตุเกส 3 ราย
เนเธอร์แลนด์ 2 ราย, อิตาลี 3 ราย, ไอร์แลนด์ 2 ราย, คาซัคสถาน 2 ราย, เบลารุส 1 ราย, ฟินแลนด์ 1 ราย, อิสราเอล 1 ราย, ลิทัวเนีย 1 ราย, ฟิลิปปินส์ 1 ราย, เซอร์เบีย 1 ราย และ สวีเดน 1 คน
อย่างไรก็ตามในส่วนของตัวเลขของผู้สูญหายที่เผยแพร่โดยฝ่ายจีนในวันพฤหัสบดี(27ส.ค.) นั้น บอกเพียงว่ามีชาวต่างชาติ 260 คน แต่ไม่ได้แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดแยกตามสัญชาติใดๆ
(ที่มา:รอยเตอร์ส/เอเอฟพี)