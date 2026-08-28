ทรัมป์สางแค้นแคนาดา!เอาจริงเซ็นเปลี่ยนชื่อ 'ออนแทรีโอเลคเป็นทะเลสาบอเมริกา' ไม่พอเล็งเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรด้วย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งบริหาร เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอเป็น "ทะเลสาบอเมริกา" ในวันพฤหัสบดี(27ส.ค.) ยกระดับความขัดแย้งกับแคนาดา ที่โหมกระพือศึกรีดภาษีระหว่าง 2 ชาติ คิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ในการค้าข้ามชายแดน
คำสั่งบริหารของทรัมป์ เกี่ยวกับทะเลสาบออนแทรีโอ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ทะเลสาบเกรตเลกส์(กลุ่มทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ 5 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างสหรัฐฯและแคนาดา) บังคับใช้กับการใช้งานของรัฐบาลกลางอเมริกา ที่เกี่ยวข้องกับทะเลสาบแห่งนี้ แต่ไม่ได้กำหนดว่าแคนาดา, องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรอื่น ๆ จะเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่าอย่างไร
ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงตามหลังคำแถลงของทรัมป์ ทางนายกรัฐมนตรีแคนาดาและผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กจากพรรคเดโมแครต ซึ่งมีทะเลสาบออนแทรีโอคั่นกลาง ต่างประสานเสียงพูดตรงกันว่าจะไม่เปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้ ที่ใช้กันมานานกว่า 400 ปี
"เรากำลังเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอเป็นทะเลสาบอเมริกา โดยมีผลบังคับใช้ในทันที" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ "การเปลี่ยนชื่อทะเลสาบเป็นทะเลสาบอเมริกา เป็นบางอย่างที่ผมคิดมานานแล้ว"
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับแคนาดาพังครืนลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างกล่าวโทษกันและกันว่าเป็นคนทำให้การเจรจาอันเข้มข้นลากยาว 3 วัน ต้องสะดุดลง
ท่ามกลางคะแนนนิยมดำดิ่งสู่ระดับต่ำสุดในวาระดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ทรัมป์ ซึ่งรณรงค์หาเสียงหลีกเลี่ยงเริ่มสงครามใหม่ๆในต่างแดนและต่อสู้กับเงินเฟ้อ กำลังประสบความยากลำบากในการหาทางยุติสงครามการค้าที่รัฐบาลของเขาเป็นผู้ก่อขึ้นกับออตตาวา เช่นเดียวกับสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อ 6 เดือนก่อน ซึ่งทั้ง 2 สงครามต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักให้ค่าครองชีพของชาวอเมริกาพุ่งสูง
มาร์ค คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา กล่าวว่าชื่อของทะเลสาบนี้มีมาก่อนที่แคนาดาและสหรัฐฯจะถือกำเนิดขึ้นในฐานะประเทศเสียอีก "เรารู้ว่าอเมริกากำลังเปลี่ยนไป ทั้งในด้านความสัมพันธ์ทางการค้า นโยบายต่างประเทศ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และชื่อเรียกแหล่งน้ำต่างๆ" เขากล่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ "แต่ชาวแคนาดารู้ดีว่า การเรียกขานสิ่งนั้น ในความเป็นจริงคือ มันหมายถึงทะเลสาบออนแทรีโอ ไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรือตลอดไป"
ราว 52% ของพื้นที่พื้นผิวของทะเลสาบออนแทรีโอ อยู่ในแคนาดา ส่วนที่เหลืออยู่ในนิวยอร์ก ภายใต้สนธิสัญญาปี 1909
ฟิล สกอตต์ ผู้ว่าการรัฐเวอร์มอนต์ จากรีพับลิกัน ซึ่งมีเขตแดนติดกับแคนาดาและรัฐนิวยอร์ก ในวันพฤหัสบดี(27ส.ค.) เรียกการตัดสินใจของทรัมป์ ว่าไร้สาระและน่าผิดหวัง ส่วน ปีแอร์ พิการ์ด หัวหน้าชนเผ่าเวนแดต ในรัฐควิเบก ออกถ้อยแถลงประณามการเปลี่ยนชื่อ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภาษาแวนแดต และมีความหมายว่าทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม
"ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามลบประวัติศาสตร์ของเรา" เขากล่าว "มันน่าเดือดดาล ตกตะลึง และช็อกสุดขีด ไม่มีคำอื่นใดที่จะบรรยายความรู้สึกของผมได้ หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอเป็น ทะเลสาบอเมริกา"
นอกเหนือจากทะเลสาบแห่งนี้แล้ว ทรัมป์ยังพูดเป็นนัยในวันพฤหัสบดี(27ส.ค.) ว่าเขาจะพิจารณาพยายามเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรต่างๆด้วย "เรามีอ่าว เรามีทะเลาบ และตอนนี้ที่ทุกคนต้องการคือมหาสมุทร ดังนั้นบางทีเราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อแอตแลนติกหรือแปซิฟิก หรือบางทีเราอาจเปลี่ยนชื่อทั้ง 2 มหาสมุทร"
นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2025 ทรัมป์ ล้อเลียนแคนาดาซ้ำแล้วซ้้ำเล่า เกี่ยวกับการผนวกเข้าเป็นรัฐที่ 51 ของอเมริกา ความคิดที่แคนาดาปฏิเสธและเรียกมันว่า "ไร้สาระ" ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ดูเหมือนจะยิ่งทำให้การเจรจาการค้าใดๆในอนาคตระหว่างสหรัฐฯกับแคนาดาเผชิญอุปสรรคมากขึ้นไปอีก เนื่องจากชาวแคนาดาส่วนใหญ่มองว่าเป็นการยั่วยุและดูหมิ่นที่ไม่จำเป็น
ทั้งนี้ตั้งแต่กลับสู่ตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว ทรัมป์ยังพยายามนำชื่อของตนไปประทับไว้บนอาคารและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่แสดงถึงอำนาจของสหรัฐฯ ในนั้นรวมถึงอาคารที่โด่งดังต่างๆของวอชิงตัน, มีแผนตั้งชื่อเรือรบชั้่นทรัมป์ เช่นเดียวกับโครงการวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติผู้มั่งมี, เว็บไซต์สำหรับยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐ และบัญชีออมทรัพย์ของรัฐบาลกลางสำหรับเด็ก
ทรัมป์ เคยออกคำสั่งเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาในเดือนมกราคม 2025 หลังจากนั้นคณะกรรมการว่าด้วยชื่อทางภูมิศาสตร์ของสหรัฐฯ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการอัปเดทข้อมูลชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกลาง ในระบบข้อมูลชื่อทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมีผลบังคับใช้สำหรับการใช้งานของหน่วยงานรัฐบาลกลางในทันที
(ที่มา:รอยเตอร์ส)