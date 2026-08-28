ระอุ! หัวหน้า CIA บินลับเข้า “มอสโก” ส่งสัญญาณแรงเตือน “ปูติน” อย่าเปิดศึกโจมตี NATO เขตบอลติก

เอเจนซีส์/เอเอฟพี – ลือไปทั่วอเมริกา-ยุโรปหลังเครื่องบินทหารอเมริกัน C-17A Globemaster III ร่อนลงจอดที่กรุงมอสโกวันอังคาร(18 ส.)ทริปลับสุดยอดหัวหน้า CIA จอห์น แรตคลิฟฟ์ (John Ratcliffe) บุกเข้ารัสเซียเตือน “ปูติน” อย่าโจมตีชาติสมาชิกนาโต ลัตเวีย ลิทัวเนีย และเอสโตเนีย ไม่ต่างจากเมื่อครั้งอดีตหัวหน้า CIA สมัยไบเดนบินเข้ามอสโก 3 เดือนก่อนยูเครนโดนรุกราน
CNBC ของสหรัฐฯรายงานว่า การเดินทางเข้ารัสเซียแบบปิดลับของผู้อำนวยการข่าวกรองลับสหรัฐฯ CIA จอห์น แรตคลิฟฟ์ (John Ratcliffe) กลายเป็นข่าวต่อสาธารณะในวันอังคาร(25) เมื่อเครื่องบินทหารอเมริกัน C-17A Globemaster III ร่อนลงจอดที่สนามบินกรุงมอสโกก่อนที่ขบวนรถทางการทูตจะออกเดินทางจากไปแพร่ไปทั่วโลกโซเชียล
จุดประสงค์การเดินทางของหัวหน้า CIA ถูกรายงานครั้งแรกวันพุธ(26)โดยวอลสตรีทเจอร์นัล โดยอ้างจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ
โดยเอเอฟพีรายงานว่า วอลสตรีทเจอร์นัลและ CBS News รายงานว่า เป้าหมายการเดินทางเข้ามอสโกด้วยตัวเองของแรตคลิฟฟ์เพื่อ ล้มเลิกความตั้งใจของรัสเซียจากการโจมตีชาติสมาชิกนาโตท่ามกลางการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯที่ระบุว่า รัสเซียอาจกำลังต้องการทดสอบ NATO
วอลสตรีทเจอร์นัลเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน อาจต้องการทดสอบ NATOด้วยยุทธวิธี “การโจมตีแบบจำกัด” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
เดลีบีสต์ของสหรัฐฯชี้ว่า เป็นที่เชื่อกันว่า 'สหรัฐฯ' ในเวลานี้อาจอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงร่อยหรอระหว่างทรัมป์กำลังทำสงครามกับอิหร่านนั้นอาจส่งอิทธิพลให้ 'ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน' ตัดสินใจโจมตีประเทศนาโต
สหรัฐฯถือเป็นชาติหลักในการส่งอาวุธและกระสุนให้แก่ยูเครนเพื่อป้องกันอธิปไตยจากการรุกรานของรัสเซีย
โดยโพลิติโกรายงานว่า มีคำเตือนว่า รัสเซียมีเป้าหมายไปที่ประเทศคาบสมุทรบอลข่านโดยเฉพาะ เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า “การพบปะของเขามีเป้าหมายเพื่อเตือนรัสเซียต่อการยกระดับใดๆต่อรัฐบอลติก”
ขณะที่ CBS News รายงานเสริมว่า แรตคลิฟฟ์ยังออกคำเตือนไปถึงประเด็นอิหร่าน พร้อมเตือนถึงมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมหากว่าช่องแคบฮอร์มุซยังไม่เปิดเพื่อการสัญจร
CBS News ยังรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันการเยือนกรุงมอสโกของแรตคลิฟฟ์ผ่านการรายการของเกลนน์ เบค (Glenn Beck) อดีตผู้จัดชื่อดังของสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ เมื่อช่วงต้นของวันพุธ(26)
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงการบินเข้ารัสเซียของแรตคลิฟฟ์ว่า “เป็นงานกึ่งประจำวัน” (semi-routine)
CNBC รายงานต่อว่า ด้านโฆษกเครมลิน ดมิตรี เพสคอฟ ออกมาเปิดเผยว่า หัวหน้า CIA ของพวกอเมริกันไม่ได้พบประธานาธิบดีปูติน พร้อมปฎิเสธที่จะเปิดเผยประเด็นการบินหารือว่าเกี่ยวข้องกับยูเครนและอิหร่าน
โพลิติโกของสหรัฐฯรายงานว่า ทั้งนี้แรตคลิฟฟ์นั่งเครื่องบินทหาร C-17 ออกจากลัตเวียไปรัสเซีย โดยอ้างอิงจากข้อมูลการติดตามไฟลท์การบิน
ซึ่งการเดินทางเข้ากรุงมอสโกครั้งนี้บังเอิญคล้ายกับการเดินทางเข้ารัสเซียครั้งสุดท้ายของหัวหน้า CIA คนก่อนสมัยไบเดนเกิดขึ้นเมื่อพฤศจิกายนปี 2021 เมื่อวิลเลียม เบิร์นส์ (William Burns) บินเข้ารัสเซียอย่างลับๆเพื่อเตือนรัสเซียต่อการส่งกองกำลังทหารเข้าไปในยูเครน
รัสเซียบุกข้ามพรมแดนในอีก 3 เดือนหลังจากนั้น