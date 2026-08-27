"ญี่ปุ่น" สั่งอพยพด่วน 180,000 เตือนภัยสีแดง หลังฝนตกหนักถล่มภาคกลาง ทั้งเมืองจมน้ำ “ดินถล่ม-น้ำท่วมฉับพลัน”

เอเจนซีส์ – ฝนตกลงมาอย่างหนักตอนกลางของญี่ปุ่นวันพฤหัสบดี(27 ส.ค) ส่งผลทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันใน 2 จังหวัดชื่่อดัง จ.อิชิคาวะ (Ishikawa) และจังหวัดโทยามะ (Toyama) เจ้าหน้าที่สั่งอพยพด่วนไม่ต่ำกว่า180,000 คน
สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานวันนี้(27 ส.ค)ว่า สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกคำเตือนพิเศษถึง ฝนตกหนักในบางพื้นที่ของจ.อิชิคาวะ (Ishikawa) และจังหวัดโทยามะ (Toyama) โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับคำเตือนให้อพยพหรือใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวเอง
คำเตือนภัยระดับ 5 สีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับฝนตกหนักบ่งชี้ว่า ภัยพิบัติน่าจะเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดในอนาคตอันใกล้ถูกออกมาเตือนครอบคลุมหลายเมืองรวม ฮิมิ(Himi) ในจ.โทยามา และเมืองฮาคูอิ(Hakui), ชิกะ( Shika), โฮดะสึชิมิซุ (Hodatsushimizu) และ นากาโนโตะ( Nakanoto) ในจ.อิชิคาวะ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความสูญเสีย อ้างอิงจากรัฐบาลจ.อิชิคาวะ
โดยตลอด 12 ชั่วโมงมาจนถึงเวลา 07.20 น. ของวันนี้(27) พบปริมาณฝนตกลงมากว่า 300 มิลลิเมตรในเมืองฮิมิและฮาคูอิ นอกจากนี้พบฝนตกกว่า 200 มิลลิเมตรที่เมืองโฮดะสึชิมิซุ ทำลายสถิติเดิมของแต่ละพื้นที่ไปในทันที
หนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานว่า เมืองฮาคูอิทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ำ และมีบ้านกว่า 80 หลังประสบน้ำท่วมสูงกว่าพื้นเรือน
การเตือนภัยอพยพขั้นสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.20 น. จากมาตรการความปลอดภัยฉุกเฉินญี่ปุ่นออกมาครอบคลุมประชาชน180,169 คนใน 77,057 ครัวเรือนที่จ.อิชิคาวะและจ.โทยามะ อ้างอิงจากสำนักงานดับเพลิงและจัดการภัยพิบัติญี่ปุ่น
สำนักข่าวเกียวโดรายงานต่อว่า ตลอด 24 ชั่วโมงมาถึงบ่ายวันศุกร์(28) คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำฝนจะตกลงมาสูงสุดที่ 200 มิลลิเมตรที่โฮคุริคุ(Hokuriku) และปริมาณฝนตกหนัก 150 มิลลิเมตรเกิดขึ้นที่ภูมิภาคคันโต-โคชิน(Kanto-Koshin) และภูมิภาคโทไค(Tokai)
ฝนตกหนักยังเกิดขึ้นที่จ.นีงาตะ(Niigata) ที่อยู่ติดจ.โทยามะสำนักข่าวเกียวโดรายงาน