Transporter ของจริง! อิตาลีจับกุม “คนขับรถตู้ฝรั่งเศสวัย 46” พร้อมมิสไซล์ต่อต้านรถถัง 3 กระบอก ตีเนียนแอบใช้เทปแปะปลอมสัญลักษณ์ NATO หลอกตา ขนผ่านเรือเฟอร์รีออกจาก "กรีซ"

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – ชาวฝรั่งเศสวัย 46 ปีอ้างกับตำรวจอิตาลีว่าเป็นแค่ “คนขับรถ” หลังพบมิสไซล์ต่อต้านรถถัง Akeron จำนวน 3 กระบอกในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้มีตรานาโตปลอมติดไว้ซุกอยู่ในรถตู้หลังส่งจากกรีซทางเรือ คนขับอ้างเอาไปส่งโรงซ่อมที่กรีซก่อนส่งกลับ
เอเอฟพีรายงานวันนี้(27 ส.ค)ว่า ชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งโดนจับกุมได้ที่อิตาลีฐานแอบลักลอบขนอาวุธ พบมิสไซล์ต่อต้านรถถัง 3 กระบอกและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆอยู่ในรถตู้ เจ้าหน้าที่แถลงวานนี้(26)
ชายคนดังกล่าววัย 46 ปีถูกจับกุมที่ท่าเรือบารี(Bari) เมื่อมิถุนายนและยังคงอยู่ในการควบคุมตัวของอิตาลี อัยการแถลงต่อเอเอฟพี
สื่ออิตาลี La Sicilla รายงานในรายละเอียดว่า คนร้ายฝรั่งเศส รีจีซ โคลด อัลแบร์ต์ นอร์ม็องด์ (Régis Claude Albert Normand)อายุ 46 ปี
พร้อมชี้ว่า การตรวจสอบมิสไซล์สีเหลืองที่ติดตรานาโตปลอมเกิดขึ้นที่ท่าเรือบารีของอิตาลี
กลายเป็นการเปิดเผยแสดงถึงจุดอ่อนในการควบคุมและกฎเกณฑ์ป้องกันยุโรป
La Sicilla รายงานต่อว่า การจับกุมเกิดขึ้นที่เทียบท่าของท่าเรือบารีเมื่อเช้าวันที่ 9 มิ.ย ที่ผ่านมา โดยหน่วยสารวัตรทหารอิตาลี (Guardia di finanza)ปรากฎตัวที่นั่น
รถตู้นั้นติดป้ายทะเบียนฝรั่งเศสวิ่งออกจาก เรือเฟอร์รีซุปเปอร์ฟาสต์ 2 (Superfast II ferry)ที่ออกเดินทางจากพาตราส (Patras) ในกรีซ โดยมีนอร์ม็องด์เป็นคนขับ
โดยด้านหลังรถตู้พบ กล่องคอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บระบบอาวุธต่อต้านรถถังจำนวน 5 ใบ โดยกล่องแรกนั้นว่างเปล่า กล่องที่ 2 มาพร้อมมิสไซล์สำหรับซ้อมรบ 1 กระบอกแต่ไม่มีหัวรบ และ 3 กล่องที่เหลือ มีมิสไซล์ต่อต้านรถถัง Akeron มาพร้อมสภาพใช้งานจำนวน 3 กระบอก
ทั้งนี้พบว่ามีการใช้เทปสีน้ำเงินแปะเพื่อปลอมตราสัญลักษณ์นาโตเป็นการอำพรางที่ระบุว่าเป็นยุทโธปกรณ์เพื่อการศึกษาและไม่มีระเบิดเพื่อให้ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงการตรวจทางศุลกากรและด่าน
ทั้งนี้เมื่อคนร้ายฝรั่งเศสวัย 46 ปีโดนสอบปากคำพบว่า เขาตอบกลับมาว่าเป็นแค่คนขับรถของบริษัทผลิตมิสไซล์ฝรั่งเศสชื่อดัง MNDA ที่มี Airbus ,BAE Systems และ Leonardo เป็นเจ้าของ
เอเอฟพีรายงานว่า นอร์ม็องด์ที่ออกเดินทางจากภูมิภาคกรุงปารีสได้เปิดเผยกับตำรวจว่า มิสไซล์อยู่ระหว่างการซ่อมแซมบนเกาะครีตของกรีซ และตัวเขานำพวกมันกลับไปที่ MBDA ผู้ผลิตมิสไซล์ต่อต้านรถถังในฝรั่งเศส