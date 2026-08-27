อิหร่านชื่นชม 'จีน' ไม่หงอสหรัฐฯ ขู่คว่ำบาตร ชี้สัมพันธ์เตหะราน-ปักกิ่ง 'ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใคร'

อิหร่านออกมากล่าวยกย่องจีนที่ปฏิเสธไม่อ่อนข้อตามคำขู่ของสหรัฐฯ ที่บอกว่าจะคว่ำบาตรทุกประเทศที่ยังคงทำการค้ากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดย โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน กล่าวเมื่อวันพุธ (26 ส.ค.) ว่า ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างเตหะรานกับปักกิ่ง “ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใคร”
ในโพสต์บน X กาลิบาฟ แสดงความชื่นชมกับ “แถลงการณ์ที่มีหลักการ” ของจีนซึ่งปฏิเสธ “การคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายต่ออิหร่าน”
“ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างอิหร่านและจีนนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน ความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน และวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับโลกหลายขั้วอำนาจ”
“ความสัมพันธ์นี้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใคร”
คำกล่าวของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่ปักกิ่งปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อคำขู่ของวอชิงตันที่จะคว่ำบาตรประเทศและบริษัทที่ยังคงทำธุรกิจกับอิหร่าน กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุเมื่อวันอังคาร (25) ว่า ปักกิ่งขอคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่ตั้งอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศ หรือการอนุญาตจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
จีนกล่าวว่า ความร่วมมือกับอิหร่านเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ควรถูกแทรกแซง พร้อมทั้งเตือนว่าปักกิ่งจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตน
เมื่อวันจันทร์ (24) สหรัฐฯ ได้เปิดเผยมาตรการทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่อเตหะราน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ฝ่ายบริหาร ทรัมป์ อธิบายว่าจะเป็นการโดดเดี่ยวอิหร่านออกจากเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคล นิติบุคคล และเรือเกือบ 60 ราย และเตือนประเทศและบริษัทต่าง ๆ ว่าอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษ หากยังคงมีความสัมพันธ์ทางการเงินกับเตหะราน
มาตรการดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่บริษัทที่ตั้งอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง แต่ไม่ได้คว่ำบาตรสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของจีน ปักกิ่งเป็นผู้ซื้อน้ำมันจากอิหร่านรายใหญ่ที่สุดมาหลายปีแล้ว แม้ว่าปริมาณการส่งออกไปจีนจะลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ที่วอชิงตันกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งในช่วงกลางเดือน ก.ค.
มาตรการกดดันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเกือบ 6 เดือนหลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. แม้การสู้รบในวงกว้างจะสงบลงแล้วหลังจากข้อตกลงชั่วคราวหลายฉบับ แต่ความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืนกลับหยุดชะงัก ในขณะที่วอชิงตันก็หาวิธีเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อเตหะรานมากขึ้นเรื่อยๆ
อิหร่านประณามการขยายมาตรการคว่ำบาตรว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และโต้แย้งว่าความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะบังคับให้ประเทศอื่นตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเตหะรานนั้น เท่ากับเป็นการแทรกแซงอธิปไตยของประเทศเหล่านั้น
ที่มา: RT