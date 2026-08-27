ยอดผู้สูญหายน้ำท่วม 'เนปาล-ทิเบต' พุ่งเกือบ 1,500 คน ผู้เชี่ยวชาญคาดสาเหตุเกิดจาก 'ธารน้ำแข็งพังถล่ม'

ทางการเนปาลและทิเบตของจีนแถลงเมื่อวันนี้ (27 ส.ค.) ว่า ยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 1,500 คน รวมถึงชาวต่างชาติเกือบ 800 คน หลังจากกำแพงโคลนและหินถล่มลงสู่แม่น้ำในเทือกเขาหิมาลัย ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในเมืองและหุบเขาต่างๆ
หน่วยกู้ภัยในเนปาลใช้เฮลิคอปเตอร์ค้นหาผู้รอดชีวิตและส่งเสบียงฉุกเฉินให้แก่ผู้คนหลายพันคนที่ถูกตัดขาดหลังจากภัยพิบัติเมื่อวันพุธ (26) ซึ่งได้พัดถล่มภูมิประเทศอันเป็นเทือกเขาสูงชันซึ่งเชื่อมต่อลาซาในทิเบตกับกาฐมาณฑุเมืองหลวงของเนปาล และเต็มไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยว คนเดินป่า และผู้แสวงบุญ
ตำรวจระบุว่า พวกเขาคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 165 คน
"จำนวนนี้จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเราได้เริ่มการค้นหาอีกครั้งและคาดว่าจะพบศพเพิ่มเติม" อบี นารายัน คาฟเล โฆษกตำรวจ กล่าวกับรอยเตอร์
ตำรวจและเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวกล่าวว่า มีชาวต่างชาติเกือบ 500 คนอยู่ในจำนวนผู้สูญหาย 826 คนในเนปาล
ในบรรดานักท่องเที่ยวที่สูญหายจากกว่า 20 ประเทศ มี 177 คนจากอินเดีย 63 คนจากสหรัฐอเมริกา 34 คนจากออสเตรเลีย 33 คนจากสหราชอาณาจักร และ 25 คนจากแคนาดา
สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี (27) ว่า จำนวนผู้สูญหายในเขตจี๋หลงของทิเบตอยู่ที่ 558 คน รวมถึงชาวต่างชาติ 260 คน แต่จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 3 ราย
คลิปวิดีโอที่ได้รับการยืนยันแสดงให้เห็นมวลน้ำและเศษซากจำนวนมหาศาลพัดพาผู้คนหลายสิบคนที่ด่านชายแดนในจี๋หลง ขณะที่บ้านเรือน ถนน และโครงการไฟฟ้าในเนปาลถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำที่ไหลลงสู่ปลายน้ำ
"มันเป็นกระแสน้ำโคลนขนาดใหญ่ที่ไหลตรงมาหาเรา" เคชาฟ ปราสาด บาราล ผู้รอดชีวิตวัย 68 ปี ที่กำลังรับการรักษาที่โรงพยาบาลเนปาล กล่าว
“ยิ่งมันเข้ามาใกล้ มันก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผมเห็นมันเข้ามาในบ้าน ผมพยายามคว้ามือภรรยาแล้วพาเธอไปที่ระเบียง แต่เธอก็ถูกโคลนพัดพาไป”
หลังผ่านไป 4 ชม. มีเฮลิคอปเตอร์มาช่วยรับเขาออกไปยังสถานที่ปลอดภัย
“ภรรยาผมยังคงอยู่ใต้โคลนที่ไหนสักแห่ง” เขากล่าวเสริม “เธอจากไปแล้ว”
ราชา ราม บาสเน็ต โฆษกกองทัพเนปาล กล่าวว่า ในเขตที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เฮลิคอปเตอร์กำลังลำเลียงเต็นท์ อาหาร และสิ่งของจำเป็นฉุกเฉินอื่นๆ ที่จัดหาโดยอินเดีย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากกองทัพและตำรวจกว่า 5,000 นาย เข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัย ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ 125 คนในวันพฤหัสบดี (27) รวมถึงชาวต่างชาติ 20 คน
สำนักงานของนายกรัฐมนตรี บาเลนดรา ชาห์ แถลงผ่านโซเชียลมีเดียว่า นายกรัฐมนตรีได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยังบิดูร์ในเขตนูวาคอตซึ่งเป็นหนึ่งในเขตที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพื่อประเมินสถานการณ์
ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญอ้างภาพถ่ายดาวเทียมจาก Planet Labs ว่า เหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันร้ายแรงใกล้ชายแดนเนปาล-ทิเบตเมื่อวันพุธ (26) อาจเกิดจากการที่ส่วนล่างของธารน้ำแข็งแตกและพังถล่มลงสู่พื้นหุบเขาที่อยู่ต่ำลงไปหลายร้อยเมตร
ภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังเหตุการณ์จาก Planet Labs ซึ่งตรวจสอบโดยรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่า เนินเขาสีเขียวชอุ่มถูกฝังอยู่ใต้เศษซากและตะกอนสีน้ำตาล
“ได้รับการยืนยันแล้วว่า ส่วนปลายของธารน้ำแข็งส่วนใหญ่พังทลายลงจนก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงหรือดึงเอาหินและตะกอนจำนวนมากไปด้วย” วิกรม กุปตา ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาวิศวกรรมและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสิกขิมในอินเดีย กล่าว
แดน ชูการ์ นักวิทยาศาสตร์ด้านโลก และรองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคาลการี กล่าวว่า ภาพถ่ายดูเหมือนจะแสดงให้เห็นว่า หิมะจำนวนมากละลายไปใน 24 ชั่วโมงก่อนเกิดภัยพิบัติ
“ธารน้ำแข็งบางส่วนในหุบเขายังคงปกคลุมด้วยหิมะเมื่อวานนี้ และวันนี้ส่วนใหญ่กลายเป็นน้ำแข็งเปล่าๆ ดังนั้นในอีกแง่หนึ่ง (และผมยังไม่เห็นข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ) อากาศน่าจะอบอุ่นขึ้น” เขากล่าว
องค์การสหประชาชาติแถลงในปี 2023 ว่า ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของเนปาลสูญเสียน้ำแข็งไปเกือบ 1 ใน 3 ในเวลาเพียง 30 กว่าปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยูเอ็นยังกล่าวเพิ่มเติมในปีนั้นว่า ธารน้ำแข็งในเนปาลซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสองประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวนมากคืออินเดียและจีน ละลายเร็วขึ้น 65% ในทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับทศวรรษก่อนหน้า
"จากภาพถ่ายดาวเทียมของ Planet Labs ในเช้านี้ ผมเห็นว่าส่วนล่างของธารน้ำแข็งแตกออกที่ระดับความสูงประมาณ 5,200 เมตร และพังทลายลงสู่พื้นหุบเขาที่ระดับความลึกประมาณ 1,200 เมตร" ชูการ์ กล่าว
เขากล่าวว่า การก่อสร้างอาจเป็นปัจจัยหนึ่งด้วย และ "ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีบทบาทหรือไม่นั้น เป็นสิ่งที่เราจะตรวจสอบอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้"
สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) กล่าวว่า แผ่นดินไหวที่มีขนาดความรุนแรงเบื้องต้นรายงานที่ 4.4 แมกนิจูดนั้น แท้จริงแล้วเป็นพลังงานแผ่นดินไหวที่เกิดจากการถล่มของหินและน้ำแข็งจากธารน้ำแข็ง ตามด้วยการไหลของเศษหินและดิน
ทางการจีนระบุถึงความเสี่ยงจากทะเลสาบที่ยังคงถูกกั้นไว้ในเมืองจี๋หลงซึ่งอยู่เหนือจุดผ่านแดนทิเบต-เนปาลที่ประสบภัยดินถล่มและน้ำท่วม ซึ่งอาจทำให้การช่วยเหลือในพื้นที่ภูเขาเป็นไปได้ยากขึ้นอย่างมาก ตามรายงานของ CCTV ในวันพฤหัสบดี (27)
ผู้เสียชีวิตจำนวนมากกำลังเดินทางไปแสวงบุญที่ไกลาส มันสโรวาร์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงในทิเบต ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวฮินดูและชาวพุทธ
เขาไกลาสซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นที่ประทับของพระศิวะ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมันสโรวาร์ ซึ่งผู้คนจำนวนมากนับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน
สาคร ปันเดย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทท่องเที่ยวในเทือกเขาหิมาลัย กล่าวว่า ชาวอินเดีย-ออสเตรเลีย 15 คนที่เดินทางไปแสวงบุญกับบริษัทดังกล่าวสูญหาย
“ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ ของมนุษย์ ไม่มีชุมชนใดเหลืออยู่ ทุกอย่างราบเรียบไปหมด” เขากล่าวกับรอยเตอร์หลังจากบินสำรวจพื้นที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์
“ดังนั้น ผมเชื่อว่า ทุกคนที่อยู่ในโรงแรม ร้านอาหาร หรือรถยนต์ คงเสียชีวิตหมดแล้ว”
นายกรัฐมนตรี แอนโทนี อัลบานีส ของออสเตรเลียกล่าวว่า รายละเอียดเกี่ยวกับภัยพิบัติครั้งนี้ยังไม่ชัดเจน
“เนปาล...เป็นประเทศกำลังพัฒนา” เขากล่าว “เนปาลไม่มีทรัพยากรมากพอเมื่อเทียบกับเหตุการณ์เช่นนี้ในออสเตรเลีย ดังนั้น ข้อมูลจึงหาได้ยาก”
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่ากำลังส่งที่ปรึกษาด้านการรับมือภัยพิบัติ และให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน 500,000 ดอลลาร์
แคนาดาก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกัน โดยนายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ กล่าวผ่าน X ว่าภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้ “ร้ายแรงอย่างยิ่ง”
อันโตนิโอ กูเตียร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ระบุว่า ทีมงานและพันธมิตรของสหประชาชาติกำลังส่งเสบียงและบุคลากรไปสนับสนุนชุมชนเนปาลที่ได้รับผลกระทบ
ที่มา: รอยเตอร์