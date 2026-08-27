สหรัฐฯ กล่าวหา 'แฮกเกอร์จีน' พยายามเจาะระบบหน่วยงานสำคัญ โดนหมดทั้ง 'นาซา-เฟด'

สหรัฐฯ ระบุในวันพุธ (26 ส.ค.) ว่าได้ขัดขวางปฏิบัติการของแฮกเกอร์จีนที่ก่อเหตุบุกรุกและพยายามโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ธนาคารกลางสหรัฐฯ วุฒิสภา และหน่วยงานสำคัญอื่นๆ ของรัฐบาล
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า ได้ยึดโดเมนที่ใช้โดยแพลตฟอร์มแฮกเกอร์จำนวน 2 แพลตฟอร์ม ชื่อ QScan และ QTRouter
คำให้การระบุว่า กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสุขภาพแห่งชาติ และบริษัทที่ไม่ระบุชื่ออีก 4 แห่งในสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในบรรดาเหยื่อของแฮกเกอร์
โฆษกสถานทูตจีนในวอชิงตันชี้แจงผ่านอีเมลว่า แม้จะไม่คุ้นเคยกับรายละเอียดที่กล่าวถึงในคำแถลงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แต่ "รัฐบาลจีนคัดค้านและต่อสู้กับการโจมตีทางไซเบอร์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย"
โฆษกสถานทูตจีน กล่าวด้วยว่า สหรัฐฯ ใช้ประเด็นด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อ "ใส่ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของจีน" และจีน "คัดค้านการที่สหรัฐฯ ขยายแนวคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเกินขอบเขต และใช้เป็นข้ออ้างในการกำหนดข้อจำกัดที่เลือกปฏิบัติกับบริษัทจีน และจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทจีนอย่างมั่นคง"
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ชี้ว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวบริหารงานโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในจีนชื่อ Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company ซึ่งมีลูกค้าเป็นหน่วยงานข่าวกรองพลเรือนของจีน กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
Nanjing Xinjiuwei ยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที เนื่องจากอยู่นอกเวลาทำการ
คำให้การระบุว่า กลุ่มแฮกเกอร์ใช้เครื่องมือที่พวกเขาพัฒนาขึ้นเพื่อเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและเครือข่ายที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ในสหรัฐฯ และทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2018 เป็นอย่างน้อย ทว่าความพยายามในการเข้าถึงของพวกเขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทั้งหมด ในเดือน ส.ค. ปี 2019 แฮกเกอร์พยายามเข้าถึงเครือข่ายของ NASA โดยใช้ช่องโหว่ของเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) แต่ไม่สำเร็จ
ในเดือน ก.ย. ปี 2024 แฮกเกอร์ได้ทำการบุกรุกเครือข่ายห้องปฏิบัติการของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ 3 แห่งที่ไม่ระบุชื่อ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข (HHS) ที่ไม่ระบุชื่อ และผู้ผลิตอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของสหรัฐฯ
คำแนะนำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมที่ออกโดยสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI), สำนักงสนความม่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ (NSA) และหน่วยปฏิบัติการภารกิจแห่งชาติทางไซเบอร์ของกองบัญชาการไซเบอร์สหรัฐฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามในการแฮกหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการขโมยข้อมูลที่ประสบความสำเร็จจากผู้รับเหมาด้านกลาโหม สถาบันการเงิน และมหาวิทยาลัยที่ไม่ระบุชื่อ ในเดือน พ.ค. ปี 2024
นอกจากนี้ แฮกเกอร์ยังได้สแกนหาช่องโหว่และพยายามเข้าถึงเครือข่ายของวุฒิสภาสหรัฐฯ และโรงพยาบาลของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. ปี 2026 แต่ไม่สำเร็จอีกเช่นกัน
โฆษกของ NASA กล่าวว่า หน่วยงานไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ส่วนกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งต่อคำถามไปยังกระทรวงยุติธรรม ขณะทีกระทรวงยุติธรรมไม่ได้ตอบคำขอรายละเอียดเพิ่มเติม
การโจมตีทางไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับจีนได้เจาะระบบเครือข่ายที่สำคัญของรัฐบาลและเอกชนของสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในเดือนมีนาคม FBI ได้แจ้งหน่วยงานรัฐสภาว่าแฮกเกอร์ได้เจาะระบบเครือข่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของ FBI โดยรายงานสาธารณะในภายหลังระบุว่า การโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือของจีน
ผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามกิจกรรมทางไซเบอร์ของจีนกล่าวว่า ผู้รับเหมาเอกชนมักรับงานเจาะระบบใหญ่ๆ แทนหน่วยงานรัฐบาลจีน
"ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนบริษัทที่ให้บริการโจมตีเฉพาะทางได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก" ดาโกตา แครี นักวิเคราะห์จีนจากบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ SentinelOne กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์