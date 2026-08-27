ไทยอย่านิ่งเฉย!ชาวศรีลังกาประท้วงต้านคนอิสราเอล ทำท่ายึดเมืองหาเรื่องคนท้องถิ่น ตั้งชาบัดและทำธุรกิจไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา พระสงฆ์ศรีลังกาเข้าร่วมกับพวกชาวบ้านในเมืองหิริเกติยา ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล ในการประท้วงต่อต้านการเข้ามาพักอาศัยอยู่ของนักท่องเที่ยวอิสราเอล กล่าวหาชาวอิสราเอลจัดตั้งสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายและทำลายความสงบสุข ใกล้วัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
หิริเกติยา เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่ในอ่าวเล็กๆ ตามแนวชายฝั่งทางใต้ของศรีลังกา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พื้นที่แถบนี้กลายมามีชื่อเสียงโด่งดัง ในฐานะจุดหมายปลายทางการเล่นกระดานโต้คลื่นลำดับต้นๆของประเทศ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวพุทธและมีชุมชนชาวสิงหลอาศัยอยู่ มันมีวัดอยู่หลายแห่ง ในนั้นรวมถึงวัดเววูรุกันนาลา วิหารยา วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 18 และเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปางนั่งสูงที่สุดของศรีลังกา
อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ พวกผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนหิริเกติยาและหมู่บ้านใกล้เคียง พบเห็นการไหลบ่าของผู้มาเยือนชาวอิสราเอล ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีได้มีการจัดตั้งชาบัดแห่งหนึ่ง อันเป็นศูนย์ชุมชนและสถานที่แสวงบุญของศาสนายูดายแบบฮาซิดิก
ชาบัดแห่งนี้ถูกจัดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับการยินยอมจากชุมชน โหมกระพือการประท้วง ซึ่งมีผู้ชนุมราว 300 คน ในนั้นรวมถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของวัดพุทธท้องถิ่น 2 แห่ง รวมตัวกันประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์วันที่ 15 -16 สิงหาคม ที่ผ่านมา
"อิทธิพลของอิสราเอลกำลังกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ แม้แต่เรื่องเล็กน้อย พวกเขาก็ยังหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนในท้องถิ่น และก่อความปั่นป่วนแก่สันติภาพในพื้นที่" ผู้ประท้วงรายหนึ่งระบุ
ชาวบ้านเล่าด้วยว่าพวกผู้มาเยือนชาวอิสราเอลยังได้จัดตั้งธุรกิจที่ประกอบกิจการนอกกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น จ้างงานเพื่อนร่วมชาติชาวอิสราเอลโดยไม่มีวีซ่าทำงานอย่างถูกต้อง และเลือกปฏิบัติกับชาวบ้านท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ
เจ้าอาวาสวัดติคเวลา ดีกาวาลุการามา ดีฆวาปี ราชมหาวิหาร หนึ่งใน 2 วัน ที่มีพระสงฆ์เข้าร่วมประท้วงกับพวกชาวบ้าน บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่าการปล่อยให้มีการจัดตั้งชาบัด จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง "เราไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเข้ามาในพื้นที่ของเรา เพราะการมีอยู่ของพวกเขาเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ที่ต้องการมาเยือนดินแดนของเรา" ท่านกล่าว "จำนวนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆลดลงอย่างมาก เพราะว่านักท่องเที่ยวอิสราเอลก่อมลพิษกับสถานที่นี้"
ความตึงเครียดระหว่างชาวบ้านท้องถิ่นในพื้นที่กับผู้มาเยือนชาวอิสราเอล เริ่มหนักหนักขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่เข้าสู่ปี 2026 ชาวบ้านส่งเสียงโวยวายว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่เดินทางมานั้น จำนวนมากเป็นทหารที่มาพักผ่อนหลังเข้าร่วมโจมตีเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ขณะที่การชุมนุมประท้วงเริ่มต้นขึ้น ตามหลังชาวอิสราเอลเปิดชาบัดแห่งหนึ่งในพื้นที่โดยไม่ได้รับความยืนยอมจากผู้คนในชุมชน
โฆษกสำนักงานเลขาธิการติคเวลา ให้สัมภาษณ์กับอาหรับนิวส์ ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังตรวจสอบกรณีดังกล่าว และบอกว่า "ชาบัดแห่งนี้ดำเนินงานอย่างผิดกฎหมาย และเราจะไม่ยอมให้การกระทำผิดกฎหมายใดๆเกิดขึ้นภายในขอบเขตอำนาจของสภาเมือง"
เหตุการณนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวคราวชาวบ้านท้องถิ่นในประเทศต่างๆมีเหตุกระทบกระทั่งหรือเอือมระอาคนอิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับความกังวลที่จะถูกชาวอิสราเอลยึดครอง ในนั้นรวมถึงประเทศไทย ที่มีกรณีนักท่องเที่ยวและผู้พำนักชาวอิสราเอลบางรายถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม หรือมีข้อพิพาทกับประชาชนและผู้ประกอบการไทย
นอกจากนี้ยังมีประเด็นชาวอิสราเอลประกอบธุรกิจและครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ผ่านกระบวนการนอมินีหรือใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมาย ขณะเดียวกันยังมีคำกล่าวอ้างด้วยว่าพบชาวอิสราเอลเปิดชาบัดโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ในนั้นรวมถึงใจกลางกรุงเทพฯ
(ที่มา:อาหรับนิวส์/mgronline)