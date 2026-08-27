น้ำท่วม-โคลนถล่มพรมแดน 'เนปาล-ทิเบต' ยอดดับพุ่งไม่ต่ำกว่า 157 คน นักท่องเที่ยวสูญหายอีกหลายร้อย

เหตุการณ์ที่มวลน้ำมหาศาลที่พัดพาทั้งดินโคลนและหินขนาดมหึมาถล่มลงสู่แม่น้ำบริเวณพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยระหว่างเนปาลและทิเบตของจีนเมื่อวานนี้ (26 ส.ค.) ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในฝั่งเนปาล โดยล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 157 คน และคาดว่าจะยังพุ่งขึ้นอีก และยังมีรายงานนักท่องเที่ยวสูญหายอีกหลายร้อยชีวิต
รายงานเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่า แผ่นดินไหวในพื้นที่อาจทำให้ส่วนล่างของธารน้ำแข็งถล่มและก่อให้เกิดน้ำท่วม ต่อมาสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) รายงานว่า แรงสั่นสะเทือนที่บันทึกไว้ได้ในขณะนั้นเกิดจากการถล่มของหินและน้ำแข็งจากธารน้ำแข็งลงสู่พื้นหุบเขา
คลิปวิดีโอจากในพื้นที่แสดงให้เห็นผู้คนหลายสิบคนถูกกระแสน้ำพัดพาไปที่ชายแดน โดยทางการทั้งสองฝ่ายเกรงจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายอาจจะมากกว่าที่คาดคิด
บ้านเรือน ถนน และโครงการผลิตไฟฟ้าถูกน้ำพัดหายไปในเนปาล ขณะที่เจ้าหน้าที่ในทิเบตกล่าวว่า พวกเขากังวลว่าจะมี "ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก" หลังจากดินถล่มพัดถล่มด่านชายแดนในเขตจี๋หลง (Gyirong)
“มันเป็นกระแสน้ำโคลนขนาดมหึมาที่พุ่งตรงมาหาเรา ยิ่งใกล้เข้ามา มันก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ พอผมเห็นมันไหลเข้ามาในบ้าน ผมพยายามคว้ามือภรรยาแล้วพาเธอขึ้นไปบนดาดฟ้า แต่เธอก็ถูกโคลนพัดพาไป” เคชาฟ ปราสาด บาราล ผู้รอดชีวิตวัย 68 ปี ซึ่งกำลังรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเล็กๆ แห่งหนึ่งกล่าว
“4-5 ชั่วโมงต่อมา เฮลิคอปเตอร์ก็มาช่วยผม ภรรยาของผมยังคงติดอยู่ใต้โคลน เธอจากไปแล้ว”
เมื่อความมืดเริ่มปกคลุม เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจอันน่าเศร้าในการกู้ภัยและพยายามระบุตัวตนของผู้เสียชีวิต โดยตำรวจเนปาลแถลงเมื่อค่ำวันพุธ (26) ว่า พบศพแล้วประมาณ 157 ศพ
เจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวของเนปาลแจ้งต่อสื่อมวลชนว่า นักท่องเที่ยวมากกว่า 400 คนสูญหาย ในจำนวนนี้ประมาณ 340 คนเป็นชาวต่างชาติ
สุนิล ชาร์มา โฆษกคณะกรรมการการท่องเที่ยวเนปาล กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่า นักท่องเที่ยว 133 คนมาจากอินเดียเพื่อแสวงบุญ นอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายเป็นนักท่องเที่ยว 47 คนจากสหรัฐอเมริกา, 34 คนจากออสเตรเลีย, 33 คนจากสหราชอาณาจักร และ 24 คนจากแคนาดา
อันโตนิโอ กูเตียร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า ทีมงานและพันธมิตรของยูเอ็นกำลังระดมเสบียงและบุคลากรในเนปาลเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า "กระทรวงการต่างประเทศรับทราบถึงชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเนปาล และกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด"
นายกรัฐมนตรี มาร์ค คาร์นีย์ แห่งแคนาดากล่าวบน X ว่า แคนาดากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเรียกเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ว่า "ร้ายแรงอย่างยิ่ง"
พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนเส้นทางยอดนิยมไปยังเขาไกรลาส มานาซาโรวาร์ ในทิเบต ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้แสวงบุญชาวฮินดูหลายร้อยคนจากอินเดียและที่อื่นๆ เดินทางไปเยี่ยมชมทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ของปี
สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลจีนรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 3 คน และสูญหาย 265 คน ในเขตจี๋หลง โดยระบุว่ากำลังตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตและปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไป
เกาหลีใต้รายงานแยกต่างหากว่า พลเมืองของตน 8 คนที่ทำงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำสูญหาย
ภาพจากกล้องวงจรปิดฝั่งจีน บริเวณชายแดนเนปาล-ทิเบต แสดงให้เห็นผู้คนจำนวนมากพยายามวิ่งหนีตาย ก่อนที่กระแสน้ำ หิน และดินถล่ม จะทำลายอาคารและยานพาหนะ คร่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมาก
ศูนย์วิจัยธรณีวิทยาแห่งเยอรมนีระบุว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 แมกนิจูด ประมาณ 7 นาทีก่อนเวลาที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิด
จากการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมของ Planet Labs ในเบื้องต้นพบว่า ดินถล่มที่มีทั้งน้ำแข็งและหินทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำเลนเด (Lhende River) ห่างจากด่านชายแดนราสุวากาดีระหว่างเนปาลและจีนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ตามข้อมูลจากหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาล
เจ้าหน้าที่ระบุด้วยว่า เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยไม่สามารถลงจอดในพื้นที่ประสบภัยของเนปาลในหมู่บ้านซยาปรู เบซี และทิมูเร ในเขตภูเขาของราสุวา (Rasuwa) ซึ่งมีประชากรประมาณ 50,000 คน เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าระดับปกติ
สำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานว่า ดินถล่มได้พัดถล่มจุดผ่านแดนจี๋หลง ทำให้ถนน การสื่อสาร และระบบไฟฟ้าในภูมิภาคชิกัตเซใกล้ชายแดนถูกตัดขาด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนว่า พวกเขาพยายามติดต่อกับจุดผ่านแดนจี๋หลงแต่ "จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลใดๆ" เจ้าหน้าที่กู้ภัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ถนนทุกสายที่มุ่งหน้าไปยังด่านชายแดน "ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง" หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยโดรน
ด้วยกระแสน้ำโคลนที่ไหลบ่าลงมาจากระดับความสูงเกือบ 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้มีการประกาศเตือนภัยน้ำท่วมในรัฐอุตตรประเทศและรัฐพิหารทางตอนเหนือของอินเดีย ซึ่งมีประชากรหนาแน่น และอยู่ติดกับเนปาล โดยมีแม่น้ำหลายสายไหลลงมาจากภูเขาสู่ที่ราบ
ทางการในรัฐพิหารระบุว่า พวกเขาได้อพยพประชาชนประมาณ 5,000 คนจาก 6 เขต และวางแผนที่จะอพยพประชาชนทั้งหมด 10,000 ถึง 12,000 คน
ที่มา: รอยเตอร์