ออกอาการผวา!สื่อเขมรโวยทัพไทยใช้'ป้องกันตนเอง'เป็นข้ออ้าง จัดหนักซื้ออาวุธล้ำสมัยจากสหรัฐฯ

สื่อกัมพูชาตีข่าวกองทัพไทยร้องของบประมาณเพิ่มเติม ในการจัดซื้ออาวุธหนัก ในนั้นรวมถึงยานเกราะและจรวด HIMARS ของอเมริกา รวมถึงแถลงจัดตั้งศูนย์การสงครามโดรนที่ทันสมัย พร้อมตั้งคำถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แผนการทางทหารเชิงรุกของไทย ที่ก่อความกังวลแก่บรรดานักวิเคราะห์และชาติเพื่อนบ้านในภูมิภาค
เคบีเอ็นนิวส์ สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานว่าไทยเปิดตัวยุทธศาสตร์ใหม่ด้านการทหารอย่างเงียบๆ โดยกองทัพไทยร้องของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้ออาวุธหนัก ในนั้นรวมถึงยานเกราะและจรวด HIMARS ของสหรัฐฯ รวมถึงแถลงตัดตั้งศูนย์การสงครามโดรนทันสมัย อ้างว่าเพื่อตอบสนองต่อลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน สื่อมวลชนเขมรอ้างว่าความทะเยอทะยานของเพื่อนบ้านแห่งนี้ เกี่ยวกับแผนการปรับปรุงกองทัพให้มีความทันสมัย ดึงดูดความสนใจและก่อความกังวลอย่างร้ายแรงในหมู่นักสังเกตการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค
สื่อกัมพูชารายงานว่า กองทัพไทยได้ยื่นรายงานอย่างเป็นทางการต่อกระทรวงกลาโหม เรียกร้องให้อนุมัติแพ็คเกจงบประมาณเร่งด่วน สำหรับจัดซื้อยุทโธปกรณ์หนักจากสหรัฐฯ ในนั้นรวมถึงยานเกราะลำเลียงพล, ปืนใหญ่เบาวิถีโค้งลากจูง(howitzer) M777 ขนาด 155 มม. และระบบยิงจรวดพิสัยไกล HIMARS อาวุธทางยุทธวิธีอันทรงพลัง นอกเหนือจากการเพิ่มเติมอาวุธในแนวหน้าแล้ว กองทัพไทยยังเสนอจัดตั้ง "ศูนย์การสงครามอากาศยานไร้คนขับ" หรือกองพันโดรน เพื่อเสริมสร้างความเหนือกว่าทางอากาศในยุคดิจิทัล
นอกเหนือจากความพร้อมด้านการทหารแล้ว เคบีเอ็นนิวส์รายงานด้วยว่าทางกระทรวงกลาโหมของไทยยังได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ "สงครามข้อมูลข่าวสาร" โดยกองทัพไทยมีแผนสถาปนาระบบบริหารจัดการข้อมูลของรัฐที่เป็นระบบเดียวขึ้นมา เพื่อสังเกตการณ์ ตอบสนองและตอบโต้การแพร่กระจายข้อมูลเท็จทั้งหมดบนสื่อสังคมออนไลน์
รายงานของเคบีเอ็นนิวส์ ปิดท้ายด้วยการใส่ร้ายไทย โดยบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ การเร่งเรีบจัดซื้ออาวุธโจมตีพิสัยไกลและจัดตั้งกองโดรนภายใต้ข้ออ้างปกป้องความมั่นคงของประเทศ กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของระลอกใหม่ของการแข่งขันสะสมอาวุธทางทหาร และก่อความกังวลด้านเสถียรภาพแก่บรรดาชาติเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน นี่เป็นข้อควรระวังใหม่ที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์)