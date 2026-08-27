ไปไม่รอด!สื่ออังกฤษตีข่าว'เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน' บินอย่างเงียบๆกลับมาใช้ชีวิตในUKแล้ว

เจ้าชายแฮร์รีและเมแกน พระชายา พร้อมด้วยพระโอรส-พระธิดา บินกลับสู่สหราชอาณาจักรแล้วในวันพุธ(26ส.ค.) ตามรายงานของสื่อมวลชนอังกฤษ หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีกระแสข่าวลือที่น่าประหลาดใจว่าทั้งคู่จะย้ายถิ่นฐานจากสหรัฐอเมริกา กลับมาใช้ชีวิตในแผ่นดินเกิดของเจ้าชาย
หนังสือพิมพ์เทเลกราฟและสื่อมวลชนอื่นๆ รายงานว่าดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ซึ่งประกาศลดบทบาทและขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษ ออกจากสหราชอาณาจักรไปใช้ชีวิตในแคลิฟอร์เนีย เมื่อ 6 ปีก่อน เดินทางถึงสนามบินเบอร์มิงแฮม โดยเครื่องบินส่วนตัวลำหนึ่ง
ในวันพุธ(26ส.ค.)
สำนักข่าวแห่งนี้และสื่อมวลชนอื่นๆรายงานว่าทั้งคู่มีแผนที่จะพำนักอยู่เป็น "ระยะเวลานาน" ใช้ชีวิตอยู่ในคฤหาสน์หลังหนึ่งในภูมิภาคคอตส์โวลส์ ทางตอนกลางของอังกฤษ และได้ลงทะเบียนให้พระโอรสและพระธิดาเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง สำหรับปีการศึกษาที่จะถึงนี้
อย่างไรก็ตามรายงานข่าวของเทเลกราฟเน้นย้ำว่าทั้งคู่มีความตั้งใจเก็บบ้านพักในแคลิฟอร์เนียและโปรตุเกสเอาไว้
พระโอรส "อาร์ชี" พระชนมายุ 7 พรรษา และพระธิดา ลิลิเบต พระชนมายุ 5 พรรษา ได้ลงทะเบียนเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง สำหรับปีการศึกษานี้ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน เอเอฟพีรายงานอ้างสื่อมวลชนอังกฤษหลายสำนัก
เจ้าชายแฮร์รี พระชนมายุ 41 พรรษาและเมแกน วัย 45 ปี ย้ายจากสหราชอาณาจักรไปใช้ชีวิตในสหรัฐฯ ท่ามกลางความบาดหมางอย่างรุนแรงกับเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ และความสัมพันธ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีก หลังจากเจ้าชายแฮร์รีเปิดตัวหนังสือเรื่อง "Spare" บันทึกความทรงจำที่เปิดเผยทุกเรื่องราว และไปให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจโดยไม่มีการปิดบังใดๆ กับรายการทอล์คโชว์ชื่อดังของสหรัฐฯ ที่มี โอปราห์ วินฟรีย์ เป็นพิธีกร
ดูเหมือนว่าเจ้าชายแฮร์รี จะปรับความสัมพันธ์ทำความเข้าใจได้ดีขึ้นแล้วกับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 พระบิดา ที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง ระหว่างเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเมื่อเร็วๆนี้ แต่มีรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รียังคงหมางเมินกับเจ้าชายวิลเลียม พระเชษฐาซึ่งเป็นรัชทายาทลำดับ 1 และแคเธอรีน พระชายา
รายงานข่าวระบุว่ามีคำถามมากมายที่้ยังไม่ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการเดินทางกลับมาใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรของทั้งคู่ ในนั้นรวมถึงจะได้รับการอารักขาคุ้มกันความปลอดภัยที่ใช้งบประมาณของภาครัฐหรือไม่
ทั้งนี้เข้าชายแฮร์รี เคยบอกว่าพระองค์รู้สึกไม่ปลอดภัยในการพาครอบครัวกลับมายังสหราชอาณาจักร หลังพ่ายแพ้ในการต่อสู้คดีในศาล เกี่ยวกับการมอบการคุ้มครองโดยตำรวจภายใต้งบประมาณของภาครัฐ ในระหว่างที่พระองค์พำนักอยู่ในต่างแดน
(ที่มา:เอเอฟพี)