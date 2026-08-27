น้ำมันลงจากข้อมูลคลังสำรองUS หุ้นสหรัฐฯ-ทองปิดลบหลังเงินเฟ้อร้อนแรงเกินคาด

ราคาน้ำมันขยับลงเล็กน้อยท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนในวันพุธ(26ส.ค.) นักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ และข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐฯ ส่วนวอลล์สตรีทและทองคำปิดลบ หลังตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาออกมาร้อนแรงเกินคาด
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 13 เซนต์ ปิดที่ 82.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 74 เซนต์ ปิดที่ 87.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ช่วงหนึ่งของการซื้อขาย ราคาน้ำมันทั้ง 2 สัญญาแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม จากความหวังการสัญจรที่เพิ่มขึ้นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตามจากนั้นมันแกว่งตัวลง ถูกฉุดจากข้อมูลคลังเชื้อเพลิงสำรองของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดหมาย
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯ เปิดเผยในวันพุธ(26ส.ค.) คลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคม เพิ่มขึ้น 95,000 บาร์เรล เป็น 428.9 ล้านบาร์เรล น้อยกว่าที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้่น 597,000 บาร์เรล
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบเล็กน้อยในวันพุธ(26ส.ค.) หลังตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาออกมาร้อนแรงเดินคาด ในขณะที่นักลงทุนชะลอดูสถานการณ์ ก่อนเอ็นวิเดีย บริษัทปัญญาประดิษฐ์ยักษ์ใหญ่ เผยแพร่รายงานผลประกอบการหลังจากนี้ในวันเดียวกัน
ดาวโจนส์ ลดลง 133.52 จุด (0.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 53,463.88 เอสแอนด์พี ลดลง 1.58 จุด (0.02 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,675.70 จุด แนสแดค ลดลง 21.10 จุด (0.08 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,130.20 จุด
กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เผยแพร่ข้อมูลระบุว่าตัวเลขเงินเฟ้อรายปีของอเมริกา เพิ่มขึ้น 3.7% ในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนกรกฏาคม เหนือกว่าที่คาดหมายไว้ อีกข้อมูลแยกกัน พบว่าเศรษฐกิจของประเทศเติบโตเพียง 1.5% ในไตรมาส 2
ตัวเลขล่าสุดได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เพิ่มความสำคัญแก่ข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆที่กำลังเผยแพร่ออกมา ขณะเดียวกันนักลงทุนจะจับตามองอย่างใกล้ชิด ต่อคำแถลง ณ ที่ประจำปีของ เควิน วอร์ช ประธานเฟด ที่แจ็คสัน โฮล ในวันศุกร์(28 ส.ค.)
เงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาด เพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้า แนวโน้มดังกล่าวฉุดให้ทองคำปรับลดในวันพุธ(26ส.ค.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 41.20 ดอลลาร์ หรือ 0.9% ปิดที่ 4,694.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)