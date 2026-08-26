ไฟไหม้โรงพยาบาลในปากีสถาน คร่าชีวิตทารก 14 ราย

ทางการปากีสถานระบุว่า เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณแผนกสูติกรรมของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงอิสลามาบัดในวันพุธ (26 ส.ค.) ส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต 14 ราย โดยระบุสาเหตุของเพลิงไหม้ว่ามาจากเครื่องปรับอากาศขัดข้อง
สำนักงานเขตอิสลามาบัดระบุในแถลงการณ์ว่า เหตุไฟไหม้ในช่วงรุ่งเช้าเกิดขึ้นที่ชั้น 3 ของตึกหอผู้ป่วยสุขภาพแม่และเด็ก ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถาน (PIMS) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ
แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ ระบุยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 14 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นทารก พร้อมเรียกร้องให้มีการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว
ที่โรงพยาบาล นักข่าว AFP รายงานว่าพบเห็นพยาบาลกำลังขานชื่อทารกที่เสียชีวิตในกองเพลิง ขณะที่ครอบครัวต่างมารวมตัวกันอยู่ด้านนอก
คูร์รัม เมห์มูด ชายวัย 40 ปี บอกกับ AFP ว่าเขาสูญเสียลูกสาววัยเพียง 3 วันในเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ และทีมกู้ภัยใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเดินทางมาถึง
"ผมเสียลูกสาวไป เธอเพิ่งเกิดได้แค่ 3 วัน ภรรยาของผมอยู่ในวอร์ด พวกเขาอพยพทุกคนออกมา เราต้องมานั่งรอความช่วยเหลือกันอยู่ริมถนน" เขากล่าว
แม่คนหนึ่งซึ่งมือมีคราบเขม่าควันสีดำเกาะติด ยืนร้องไห้อยู่หน้าโรงพยาบาลขณะอุ้มทารกวัย 10 วันของเธอไว้ในอ้อมกอด
"ผู้คนต่างพากันกรีดร้อง มีควันดำเต็มไปหมด เราวิ่งหนีเอาชีวิตรอด ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกของฉันปลอดภัย" ชากุฟตา พาร์วีน กล่าวกับ AFP
ผู้สื่อข่าว AFP ยังเห็นครอบครัวอื่นๆ ที่กำลังร้องไห้ และมีชายคนหนึ่งกำลังเก็บกวาดเศษกระจกจากหน้าต่างที่แตก 2 บาน ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนเฝ้าอยู่ที่ทางเข้าของสถานพยาบาลชั้นนำแห่งนี้
นายกรัฐมนตรีชารีฟ และ โมห์ซิน นัคาวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกแถลงการณ์แยกกัน ทั้งคู่ต่างแสดงความ "โศกเศร้าและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของทารกทั้ง 14 ราย"
"สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ เช่นนี้ ถือเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าหรือนำกลับคืนมาได้" นายกรัฐมนตรี กล่าว
"ควรมีการตรวจสอบสถานการณ์ที่นำไปสู่เหตุการณ์นี้อย่างถี่ถ้วน ต้องมีการระบุตัวผู้รับผิดชอบ และดำเนินการขั้นเด็ดขาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้" นายกรัฐมนตรี กล่าว
อานิซา จาลิล โฆษกหญิงของโรงพยาบาล PIMS กล่าวกับ AFP ว่าไฟไหม้เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้าและ "มีประกายไฟปะทุออกมาจากเครื่องปรับอากาศ"
โซฮาอิล อัชราฟ หัวหน้าผู้บัญชาการกรุงอิสลามาบัด กล่าวว่า มีการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนเวลา 07.00 น. เล็กน้อย โดยทีมกู้ภัยและตำรวจได้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ "ในทันที" และสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เหตุไฟไหม้ในอาคารขนาดใหญ่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถาน ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากกฎหมายความปลอดภัยและมาตรฐานอาคารที่ย่ำแย่ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวม
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 65 รายในเหตุไฟไหม้ศูนย์การค้าในเมืองท่าอย่างการาจี
ในปี 2023 มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 รายจากเหตุไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าอีกแห่งในเมืองการาจี
ในปี 2021 คนงานอย่างน้อย 16 รายเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงงานในเมืองเดียวกัน
และในปี 2012 คนงานอย่างน้อย 250 รายเสียชีวิตที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในเมืองบัลเดียทาวน์ ทางตะวันตกของเมืองการาจี เมื่อเปลวเพลิงลุกท่วมตัวอาคาร ซึ่งอาคารดังกล่าวไม่มีทางหนีไฟ
ที่มา เอเอฟพี