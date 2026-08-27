“เนปาล-ทิเบต” พรมแดนเทือกเขาหิมาลัยเกิดน้ำท่วมมโหฬาร ดับไม่ต่ำกว่า 95 นักท่องเที่ยวต่างชาติสูญหายพุ่ง 341 รวมสหรัฐฯ-อังกฤษ-เกาหลีใต้-อินเดีย-จีน(ชมภาพ)

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - เกิดน้ำท่วมฉับพลันในภูมิภาคพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและทิเบตวันพุธ(26 ส.ค) ล่าุดพบศพผู้เสียชีวิตกว่า 95 ราย มีต่างชาติสูญหายไม่ต่ำกว่า 341 คน รวมสหรัฐฯ อังกฤษ เกาหลีใต้ อินเดีย และจีน สุดวิตก ฮ.กู้ภัยเนปาลไม่สามารถลงจอดในพื้นที่ประสบภัย ส่วนรัฐบาลปักกิ่งส่งเจ้าหน้าที่ 601 คน และรถอีก 113 คันพร้อมสุนัขค้นหาและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อปฎิบัติการในฝั่งทืเบต
รอยเตอร์รายงานวันนี้(26 ส.ค)ว่า กองทัพโคลนและหินไหลทะลักลงแม่น้ำบนพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยระหว่างเนปาลและทิเบตของจีนในวันพุธ(26)
ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งมโหฬารในฝั่งเนปาลทันที มีผู้เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 95 รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายร้อยสูญหาย
คลิปเหตุการณ์แสดงให้เห็นหลายสิบคนถูกพัดพาไปกับกระแสน้ำที่บริเวณพรมแดน พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากทั้งเนปาลและจีนต่างวิตกว่ายอดสูญเสียอาจเพิ่มรวมไปถึงความเสียหายจำนวนมาก
บ้านเรือน ถนน และโครงการพลังงานถูกพัดพาในเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เนปาล
ด้านเจ้าหน้าที่ทิเบตวิตกถึงความสูญเสียครั้งใหญ่และมีผู้สูญหายที่เกิดขึ้นในเทศมณฑลจีร็อง( Gyirong)หลังโคลนถล่มบริเวณจุดข้ามแดน
รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาล ศิศิระ คานาล (Shisir Khanal)แถลงต่อรัฐสภาเนปาลวันพุธ(26)ว่า รายงานเบื้องต้นชี้ว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหิมะถล่มและส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ขึ้นมา
กองทัพน้ำสีโคลนไหลผ่านความสูงจากน้ำทะเลเกือบ 2,000 เมตร มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันออกไปยังประชาชนอินเดียในรัฐอุตตรประเทศและรัฐพิหารที่มีพรมแดนติดเนปาลและมีแม่น้ำไม่กี่สายไหลผ่านภูเขาลงสู่ที่ราบ
เจ้าหน้าที่อินเดียในรัฐพิหารแถลงว่า พวกเขาสั่งอพยพประชาชนราว 5,000 คนจาก 6 เขตโดยวางแผนที่จะอพยพราว 10,000 คนจากทั้งหมด 12,000 คน
รอยเตอร์รายงาน นอกจากนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 341รายสูญหายจากภูมิภาคดังกล่าว
รวมชาวอินเดียกว่า 142 คน อเมริกัน 3 คน และชาวอังกฤษอีก 12 คน ออสเตรเลีย 1 ราย เกาหลีใต้ 8 คน แอฟริกาใต้ 4 เนเธอร์แลนด์ 1 คน อิตาลี 2 คน อ้างอิงจากกระทรวงการท่องเที่ยวเนปาล
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า PA News รายงานตัวเลขชาวอังกฤษที่สูญหายเพิ่มเป็น 33 คนล่าสุด และไอริช 2 คน รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ เอ็ด มิลลิแบนด์ (Ed Miliband) แสดงความวิตกลึกซึ้งต่อภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่พรมแดนเนปาล-ทิเบตในภูมิภาคภูเขาหิมาลัยและมีพลเมืองอังกฤษได้รับผลกระทบ
ด้านสื่อทางการ CCTV ของจีนรายงานว่า มีพลเมืองจีนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 3 คน และสูญหายอีก 265 คนหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในเขตเทศมณฑลจีร็อง (Gyirong) ของทิเบตในวันพุ(26)
รอยเตอร์รายงานว่า ตำรวจเนปาลเปิดเผยว่าทีมกู้ภัยค้นพบศพผู้เสียชีวิต 95 ราย และมีผู้บาดเจ็บราว 65 คนกำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่และที่กรุงกาฐมาณฑุ
เกาหลีใต้แถลงว่า พลเมืองเกาหลีใต้ 8 คนที่กำลังทำงานในโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำสูญหาย
สาเหตุการเกิดโคลนถล่มยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ทว่าศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์เยอรมัน GFZ แถลงว่า เกิดแผ่นดินไหว 4.4 แมกนิจูดนานราว 7 นาที
ภาพถ่ายดาวเทียมของ Planet Labs แสดงให้เห็นถึงหิมะถล่มและหินถล่มตกลงไปในแม่น้ำเลนเด( Lhende) มีความยาวราว 20 ก.ม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเนปาล-จีน
เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยไม่สามารถลงจอดในพื้นที่ประสบภัยของเนปาล สยาปรู เบซี( Syapru Besi) และ ติมูเร(Timure) ในภูมิภาคภูเขา ราซูวา (Rasuwa )ที่มีประชากรร่วม 50,000 คน เจ้าหน้าที่เปิดเผบว่า แม่น้ำไหลเชี่ยวกรากเอ่อล้นริมตลิ่ง
ภาพข่าวทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นบ้านเรือนพังทลาย รถราลอยน้ำ และสะพานเหล็กถูกพัดพาไป พยานในเหตุการณ์เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า น้ำท่วมหมู่บ้านทั้งหมดเกิดขึ้นหลายแห่ง
สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงาน เกิดโคลนถล่มที่ท่าเรือจีร็อง ถนนถูกตัดขาด รวมถึงระบบการสื่อสารและกระแสไฟฟ้าในภูมิภาคซีกาเจ( Shigatse) ใกล้พรมแดน แต่ไม่เปิดเผยต่อในรายละเอียด รอยเตอร์ชี้
สถานีโทรทัศน์ทางการจีน CCTV รายงานว่า รัฐบาลปักกิ่งส่งเจ้าหน้าที่ 601 คน และรถอีก 113 คันพร้อมสุนัขค้นหาและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อปฎิบัติการ
ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง สั่งการให้ใช้ความพยายามค้นหาทั้งหมดสำหรับผู้สูญหายรวมไปถึงการเฝ้าระวังที่ดีกว่านี้และระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติซ้ำสอง