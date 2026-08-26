สถิติใหม่อยู่ได้แค่ 3 วัน หุ่นยนต์จีนทำลายสถิติวิ่ง 100 เมตรอีกแล้ว

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนสร้างสถิติใหม่ในการวิ่งระยะสั้น 100 เมตร ด้วยเวลา 8.86 วินาที ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคาร (25 ส.ค.) เอาชนะคู่แข่งหุ่นยนต์ตัวอื่นๆ รวมถึงสถิติเวลาที่เร็วที่สุดของมนุษย์เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้
การแข่งขันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน World Humanoid Robot Games ของจีน ซึ่งเป็นการแข่งขันสไตล์โอลิมปิกที่จัดขึ้นเป็นปีที่สองในกรุงปักกิ่ง งานนี้ยังเป็นเวทีแสดงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ของจีน ท่ามกลางการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับสหรัฐอเมริกา
สถิติเดิมของหุ่นยนต์ที่ 9.39 วินาที เพิ่งถูกทำไว้เมื่อสามวันก่อนหน้านั้น คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (22 ส.ค.)
เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพ สถิติโลกวิ่ง 100 เมตรชายอยู่ที่ 9.58 วินาที ซึ่ง ยูเซน โบลต์ นักวิ่งระยะสั้นชาวจาเมกาทำไว้ในปี 2009
บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างรู้สึกทึ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
"นี่เป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพียงเพราะหุ่นยนต์วิ่งเร็วกว่ามนุษย์ แต่เป็นเพราะความท้าทายในการสร้างหุ่นยนต์สองขาให้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วระดับนี้" เดนนิส ฮง ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยานจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) กล่าว
"เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น ความสมดุล การควบคุม แรงกระแทก ประสิทธิภาพของตัวขับเคลื่อน และความทนทานของเครื่องกล ล้วนกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นอย่างมาก" ฮง กล่าว
หุ่นยนต์ที่ทำลายสถิติได้ล้มลงหลังจากพุ่งเข้าชนเส้นชัยซึ่งเป็นแผงกั้นกันกระแทก โดยมีประกายไฟกระเด็นออกมาจากบริเวณเอว
ฮง ชี้ให้เห็นว่าการล้มดังกล่าวนำไปสู่คำถามที่มีความหมายและยากยิ่งขึ้น นั่นคือ หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่และหยุดได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ สามารถรับรู้สิ่งกีดขวางที่ไม่คาดคิด ฟื้นตัวจากความผิดพลาด และทำงานต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งความสามารถเหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้พวกมันมีประโยชน์มากขึ้นในท้ายที่สุด
งานแข่งขันนี้มีแมตช์การแข่งขันกว่า 1,300 รายการ โดยมีหุ่นยนต์เข้าร่วมมากกว่า 2,000 ตัวใน 51 ประเภทกีฬา เช่น วิ่ง กระโดดไกล เทเบิลเทนนิส ไปจนถึงการเต้นลีลาศ
สิ่งที่แตกต่างจากโอลิมปิกทั่วไปคือ หุ่นยนต์ยังต้องแข่งขันกันเป็นทีมในสถานการณ์จำลองจากโลกความเป็นจริงด้วย ซึ่งรวมถึงงานบ้าน การบริการในโรงแรม และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
หนังสือพิมพ์ พีเพิล เดลี ของทางการของจีนระบุเมื่อวันจันทร์ว่า หุ่นยนต์ 'แม่บ้าน' และ 'ผู้ดูแล' ยังอยู่ในช่วงนำร่องและทดสอบประสิทธิภาพ ความท้าทายเหล่านี้แหละคือจุดมุ่งเน้นของการพัฒนา อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนกำลังพัฒนาไปสู่คุณภาพและนวัตกรรมที่สูงขึ้น
ที่มา เอพี