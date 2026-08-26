xs
xsm
sm
md
lg

อินเดียทำลาย 'ปลาดุกไทย' สายพันธุ์ต้องห้ามหนัก 36 ตัน ถูกลักลอบเพาะเลี้ยงที่เมืองนัคปูร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทางการอินเดียในเมืองนัคปูร์ รัฐมหาราษฏระ เปิดปฏิบัติการทำลายปลาดุกไทย (Thai Mangur) ที่ถูกเลี้ยงอย่างผิดกฎหมาย โดยจับปลาต้องห้ามได้กว่า 36 ตันในบ่อเลี้ยงจำนวน 11 บ่อ

ปลาดุกไทยซึ่งเป็นปลาห้ามเลี้ยงกว่า 36 ตันถูกทำลายในเมืองนัคปูร์ (Nagpur) รัฐมหาราษฏระ หลังจากกรมประมงอินเดียตรวจพบการเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้อย่างผิดกฎหมายในบ่อเลี้ยง 11 บ่อ ในพื้นที่ ชิโชลี-มาฮาดุลา ของตำบลปาร์ศิวณี

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการทำฟาร์มและการจำหน่ายปลาดุกไทยอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่

ทางกรมได้ใช้ Google Maps เพื่อระบุตำแหน่งของบ่อเลี้ยง และยังได้ส่งลูกค้าปลอมไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะทำการบุกตรวจค้น 

ตามรายงานของ Nagpur Today และสื่อต่างๆ ทีมงานที่นำโดยผู้ช่วยผู้บัญการตำรวจ ชูบัม คอมเรวาร์ ได้ดำเนินการดังกล่าว โดยได้รับความช่วยเหลือจากชาวประมงท้องถิ่น 25 คน

ชาวประมงใช้แหจับปลาจากบ่อเลี้ยง พบปลาดุกไทยมากกว่า 36 ตัน และนำไปฝังทำลายในภายหลัง
มีรายงานว่ามีการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีกับ ชาคีล ข่าน อับดุล ซาลาม ข่าน เจ้าของฟาร์ม ในข้อหาทำฟาร์มปลาต้องห้ามอย่างผิดกฎหมาย

คลิปวิดีโอของเจ้าหน้าที่ขณะดำเนินการดังกล่าวได้แพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดีย

การดำเนินการล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามครั้งใหญ่ในภูมิภาคนัคปูร์

จากข้อมูลของกรมประมง พบว่าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีการทำลายปลาดุกไทยไปแล้วประมาณ 51 ตัน ส่วนการยึดครั้งล่าสุดที่มีปริมาณมากกว่า 36 ตันนับเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของกรมฯ ในการปราบปรามการเลี้ยงปลาดุกไทยผิดกฎหมายในพื้นที่

ทั้งนี้ คาดว่าเจ้าหน้าที่จะยังคงตรวจสอบบ่อเลี้ยงและสถานที่อื่นๆ ที่อาจมีการเลี้ยงปลาต้องห้ามต่อไป

ปลาดุกไทยหรือ Thai Mangur ถือเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศในอินเดียที่ขึ้นชื่อเรื่องการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และความสามารถในการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก

ที่มา: Times of India