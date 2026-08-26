อินเดียทำลาย 'ปลาดุกไทย' สายพันธุ์ต้องห้ามหนัก 36 ตัน ถูกลักลอบเพาะเลี้ยงที่เมืองนัคปูร์

ทางการอินเดียในเมืองนัคปูร์ รัฐมหาราษฏระ เปิดปฏิบัติการทำลายปลาดุกไทย (Thai Mangur) ที่ถูกเลี้ยงอย่างผิดกฎหมาย โดยจับปลาต้องห้ามได้กว่า 36 ตันในบ่อเลี้ยงจำนวน 11 บ่อ
ปลาดุกไทยซึ่งเป็นปลาห้ามเลี้ยงกว่า 36 ตันถูกทำลายในเมืองนัคปูร์ (Nagpur) รัฐมหาราษฏระ หลังจากกรมประมงอินเดียตรวจพบการเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้อย่างผิดกฎหมายในบ่อเลี้ยง 11 บ่อ ในพื้นที่ ชิโชลี-มาฮาดุลา ของตำบลปาร์ศิวณี
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการทำฟาร์มและการจำหน่ายปลาดุกไทยอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่
ทางกรมได้ใช้ Google Maps เพื่อระบุตำแหน่งของบ่อเลี้ยง และยังได้ส่งลูกค้าปลอมไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะทำการบุกตรวจค้น
ตามรายงานของ Nagpur Today และสื่อต่างๆ ทีมงานที่นำโดยผู้ช่วยผู้บัญการตำรวจ ชูบัม คอมเรวาร์ ได้ดำเนินการดังกล่าว โดยได้รับความช่วยเหลือจากชาวประมงท้องถิ่น 25 คน
ชาวประมงใช้แหจับปลาจากบ่อเลี้ยง พบปลาดุกไทยมากกว่า 36 ตัน และนำไปฝังทำลายในภายหลัง
มีรายงานว่ามีการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีกับ ชาคีล ข่าน อับดุล ซาลาม ข่าน เจ้าของฟาร์ม ในข้อหาทำฟาร์มปลาต้องห้ามอย่างผิดกฎหมาย
คลิปวิดีโอของเจ้าหน้าที่ขณะดำเนินการดังกล่าวได้แพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดีย
การดำเนินการล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามครั้งใหญ่ในภูมิภาคนัคปูร์
จากข้อมูลของกรมประมง พบว่าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีการทำลายปลาดุกไทยไปแล้วประมาณ 51 ตัน ส่วนการยึดครั้งล่าสุดที่มีปริมาณมากกว่า 36 ตันนับเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของกรมฯ ในการปราบปรามการเลี้ยงปลาดุกไทยผิดกฎหมายในพื้นที่
ทั้งนี้ คาดว่าเจ้าหน้าที่จะยังคงตรวจสอบบ่อเลี้ยงและสถานที่อื่นๆ ที่อาจมีการเลี้ยงปลาต้องห้ามต่อไป
ปลาดุกไทยหรือ Thai Mangur ถือเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศในอินเดียที่ขึ้นชื่อเรื่องการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และความสามารถในการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก
ที่มา: Times of India
A major crackdown in Nagpur saw the Fisheries Department seize and destroy 36 tonnes of banned Thai Mangur fish from 11 ponds in the Chicholi-Mahadula area of Parseoni taluka. The operation targeted illegal rearing of the fish and was carried out citing concerns over public… pic.twitter.com/IvUVIL3ONT— The Daily Jagran (@TheDailyJagran) August 21, 2026