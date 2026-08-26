ปธน.เกาหลีใต้จี้ตรวจสอบการทำงานของตำรวจ หลังพบ 'คนหาย' กลายเป็น 'ศพ' ต่อเนื่องหลายรายบนเกาะเชจู

ประธานาธิบดี อี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้ เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจมากยิ่งขึ้น หลังประชาชนออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการจัดการคดีคนหายหลายคดีบนเกาะเชจู ขณะกำลังจะมีการปฏิรูปเพื่อเพิ่มบทบาทของตำรวจในการสืบสวนคดีอาญา
“ตำรวจน่าจะมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาสถาบันของรัฐ” อี กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคาร (25 ส.ค.) พร้อมเสริมว่าประชาชนกำลังตั้งคำถามว่าตำรวจจะแบกรับความรับผิดชอบนี้ได้หรือไม่
“ความรับผิดชอบต้องได้รับการเสริมสร้างให้สอดคล้องกับขนาดของอำนาจ” อี กล่าว
เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุว่า พบศพคนหายมากถึง 4 รายบนเกาะเชจูภายในระยะเวลา 3 วันจนถึงวันจันทร์ (24)
คดีเหล่านี้ไม่มีความเชื่อมโยงกัน แต่มีรายงานว่า สองคดีถูกปิดโดยตำรวจนายเดียวกัน ซึ่งไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันว่าคนหายเหล่านั้นปลอดภัยจริง
ข้อกล่าวหานี้ทำให้ตำรวจต้องเร่งตรวจสอบรายงานคนหายทั้งหมด 298 คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจคนดังกล่าว โดยมีประมาณ 10 คดีที่กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกปิดอย่างไม่เหมาะสม
กรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับ จาง มีรัน หญิงวัย 37 ปี ที่การหายตัวไปของเธอเป็นประเด็นถกเถียงระดับชาติ หลังจากที่ตำรวจปิดคดีโดยไม่ตรวจสอบความปลอดภัยของเธอ ศพของเธอถูกพบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (24) หรือ 104 วันหลังจากที่เธอหายตัวไป
อีกกรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับชายวัย 60 ปี ที่ครอบครัวเข้าแจ้งความอีกครั้งว่าเขาหายตัวไป ทำให้มีการค้นหาใหม่ ซึ่งจบลงด้วยการพบศพของเขา
สำนักข่าว Yonhap รายงานว่า ศาลได้ควบคุมตัวตำรวจนายหนึ่งเมื่อวันอังคาร (25) ในข้อหาละเลยหน้าที่ ปลอมแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจคนดังกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหา และอ้างว่าเขาได้ติดต่อกับผู้ที่หายตัวไปแล้ว
ตำรวจเชจูแจ้งกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า พวกเขาไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคดีเหล่านี้ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย
ยู แจซอง รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ ได้ออกมาขอโทษสังคม และสัญญาว่าจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก ยู กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ (14) ว่า ตำรวจได้สั่งให้มีการลงนามอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในการปิดคดีคนหายชั่วคราว เพื่อรอการปรับปรุงระบบการจัดการคดี
“เราจะตรวจสอบระบบทั้งหมด และทำการปรับปรุงในระดับสถาบัน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก” ยู กล่าว พร้อมให้คำมั่นว่าจะทบทวนคดีทั้งหมดที่ตำรวจนายนี้รับผิดชอบ
ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่า ตำรวจเกาหลีใต้ได้รับรายงานคนหาย 70,814 รายเมื่อปีที่แล้ว มีการแจ้งรายงานดังกล่าวมากกว่า 70,000 รายต่อปีตั้งแต่ปี 2022 แม้ว่าส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไขภายใน 30 วันก็ตาม
ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นหลังจากพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลได้ตัดอำนาจการสืบสวนที่เหลืออยู่ของอัยการในเดือน ก.ค. โดยอ้างถึงประวัติการละเมิดอำนาจ การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือน ต.ค. ทำให้ตำรวจมีบทบาทในการสืบสวนที่ขยายวงกว้างขึ้นอย่างมาก
ที่มา: รอยเตอร์