เกิดอะไรขึ้น! 'ฮ.แบล็กฮอว์ก' สหรัฐฯ ตกกลางภูเขาในโคโลราโด หลัง CNN เพิ่งแฉสถิติ 'ฮ.อาปาเช่' โหม่งโลกถี่เป็นประวัติการณ์

เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กของกองทัพสหรัฐฯ ตกขณะฝึกบินในรัฐโคโลราโดเมื่อวันอังคาร (25 ส.ค.) เพียงหนึ่งวันหลังจากที่สื่อ CNN รายงานว่า เฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่ของกองทัพสหรัฐฯ เกิดอุบัติเหตุตกในอัตราที่สูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเผชิญปัญหาทางกลไกอย่างต่อเนื่อง
เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กลำนี้ตกที่บริเวณฝั่งตะวันออกของภูเขาโธโรดินในเทศมณฑลกิลปิน ทางตะวันตกของเมืองเดนเวอร์ และใกล้กับอุทยานแห่งรัฐโกลเดนเกตแคนยอน ขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสาร 4 คนอยู่บนเครื่อง แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่พบการรั่วไหลของเชื้อเพลิงหรือไฟไหม้ และกล่าวว่าไม่มีอันตรายต่อชุมชนโดยรอบ
คลิปวิดีโอและภาพถ่ายทางอากาศจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นเฮลิคอปเตอร์ตั้งตรงอยู่ท่ามกลางต้นไม้ โดยใบพัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กลำดังกล่าวบินมาจากฟอร์ตแคมป์เบลล์ รัฐเคนทักกี และเป็นของกองบินปฏิบัติการพิเศษที่ 160 ของกองทัพบก ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "Night Stalkers" กองทัพสหรัฐฯ อธิบายเหตุการณ์นี้ว่าเป็น "อุบัติเหตุทางการบิน" ระหว่างการฝึกซ้อมตามปกติ และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน
หน่วยบินเดียวกันนี้เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อเดือน ก.ย. ปีที่แล้ว เมื่อเฮลิคอปเตอร์ MH-60M แบล็กฮอว์กตกขณะฝึกซ้อมในเวลากลางคืนใกล้ทะเลสาบซัมมิตในรัฐวอชิงตัน ทำให้ทหารทั้ง 4 นายบนเครื่องเสียชีวิต
กองบินของกองทัพบกสหรัฐฯ ยิ่งตกเป็นเป้าสนใจของสาธารณชนในวันที่ 29 ม.ค. ปี 2025 เมื่อเฮลิคอปเตอร์ UH-60L แบล็กฮอว์กของกองทัพบกชนกับเครื่องบินโดยสาร เที่ยวบิน 5342 ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ ขณะที่เครื่องบินกำลังเข้าใกล้สนามบินแห่งชาติโรนัลด์ เรแกน วอชิงตัน เครื่องบินทั้งสองลำตกลงไปในแม่น้ำโปโตแมค ทำให้ผู้โดยสาร 64 คนบนเครื่องบินและทหาร 3 นายในเฮลิคอปเตอร์ เสียชีวิตทั้งหมด
โศกนาฏกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นอุบัติเหตุทางการบินที่ร้ายแรงที่สุดของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 2001 ทำให้เกิดการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ทางทหารและความปลอดภัยทางการบิน ตัวเลขภายในของเพนตากอนที่ส่งให้คองเกรสและได้รับการตรวจสอบโดย AP เมื่อปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุระดับ A ซึ่งเป็นอุบัติเหตุทางการบินที่ร้ายแรงที่สุดของกองทัพ เพิ่มขึ้น 55% ระหว่างปี 2020 ถึง 2024
ข้อมูลล่าสุดจากกองทัพบกชี้ให้เห็นว่าปัญหายังไม่หมดไป เมื่อวันจันทร์ (24) CNN รายงานว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-64 Apache กำลังตกในอัตราที่สูงเป็นประวัติการณ์ โดยมีอุบัติเหตุทางการบินระดับ A เกิดขึ้นแล้ว 5 ครั้งในปีงบประมาณ 2026 จากข้อมูลความปลอดภัยภายในของกองทัพบก และตัวเลขชั่วโมงบินที่จัดหาโดยหน่วยงานดังกล่าว สำนักข่าวคำนวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ประมาณ 6.24 ครั้งต่อ 100,000 ชั่วโมงบิน
ที่มา : RT
A U.S. Army UH-60 Black Hawk helicopter has crashed in Colorado while carrying four crew members. The status of the crew and the cause of the crash are currently unknown. pic.twitter.com/0EWyqvLMqD— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 25, 2026