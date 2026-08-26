มาเลย์ไม่เผาผีคนยิว!ลูกชาย'มหาเธร์'ประกาศลั่น'เกลียดสหรัฐฯ' เพราะอเมริกาสนับสนุนอิสราเอล

มูคริซ มหาเธร์ นักการเมืองมาเลเซีย โหมกระพือประเด็นถกเถียงบนสื่อสังคมออนไลน์ ประกาศผ่านคลิปวิดีโอหนึ่งว่าเขา "เกลียดอเมริกา เกลียดพวกเขาทั้งหมด" เพราะว่าวอชิงตันสนับสนุนอิสราเอล คำพูดที่สะท้อนจุดยืนกับอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ผู้เป็นพ่อ ที่ใช้วาทกรรมอันดุเดือดต่อต้านสหรัฐฯมาช้านาน
"ผมเกลียดคนอเมริกา ผมเกลียดชังชาวอิสราเอล ผมเกลียดคนอเมริกา พวกเขาทั้งหมด" มูคริซ กล่าวในวิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ "ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะเป็นพรรครีพับลิกันหรือเดโมแครต ฝักใฝ่อิสราเอลหรือฝักใฝ่ปาเลสไตน์ มันไม่สำคัญกับผม" เขากล่าว อ้างว่าประชาชนคนธรรมดาชาวอเมริกาก็ต้องร่วมรับผิดชอบเช่นกัน ต่อการกระทำต่างๆของพวกผู้นำที่พวกเขาเลือกมา
มาเลเซีย ชาติที่มีชาวมุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่ เป็นหนึ่งในชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้การสนับสนุนเหตุผลของชาวปาเลสไตน์อย่างแข็งขันที่สุด และไม่รับรองอิสราเอลในฐานะรัฐหนึ่งๆ
เมื่อปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ขึ้นปราศรัยในเวทีชุมนุมแสดงความเห็นหนึ่งเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์เมื่อแที่แล้ว ขณะที่รัฐบาลของเขาส่งเสียงประณามซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซา จุดยืนที่ทำให้กัวลาลัมเปอร์มีความขัดแย้งกับวอชิงตันมากขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องจากการที่มาเลเซียปฏิเสธไม่ให้พลเมืองอิสราเอลเข้าประเทศ
ช่วงกลางเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ประกาศจุดยืนของรัฐบาลอย่างชัดเจนว่า หากตรวจพบว่ามีพลเมืองอิสราเอลเดินทางเข้าหรือพำนักอยู่ในประเทศ จะถูกดำเนินการเนรเทศออกนอกประเทศทันที เนื่องจากมาเลเซียไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตและไม่รับรองรัฐอิสราเอล
คำแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดข้อกล่าวหาว่า อาจมีชาวอิสราเอลบางรายใช้หนังสือเดินทางของประเทศที่สาม เดินทางเข้าร่วมโครงการ Network School ภายในโครงการ Forest City รัฐยะโฮร์ ส่งผลให้รัฐบาลมาเลเซียสั่งการให้กรมตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ และหน่วยงานด้านความมั่นคง เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
การเคลื่อนไหวครั้งนั้นได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากสะท้อนจุดยืนด้านนโยบายต่างประเทศของมาเลเซียที่สนับสนุนปาเลสไตน์มาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลยืนยันว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนโยบายหรือกฎหมายด้านการเข้าเมืองของประเทศ
(ที่มา:เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์/เพรสนิวส์เอเจนซี)