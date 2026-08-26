แหล่งซุกตัวอาชญากร!ตร.เกาหลีใต้ขอหมายจับอินเตอร์โพล ล่าแก๊งโต๊ะพนันออนไลน์หนีมากบดานในไทย

เกาหลีใต้ร้องขอไปยังอินเตอร์โพล ให้ช่วยติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอาชญากร 5 รายที่เกี่ยวข้องในการบงการลักลอบเปิดให้บริการเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย ซึ่งเชื่อว่าได้หลบหนีมากบดานในประเทศไทย
ตำรวจเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อวันจันทร์(24ส.ค.) มีการส่งสำนวนคดีของบุคคล 12 รายให้อัยการ และอีก 5 ราย อยู่ภายใต้ประกาศหมายแดง(Red Notice) แจ้งเตือนทั่วโลก ฐานต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมาย ซึ่งมียอดเงินกว่า 60,000 ล้านวอน(ราว 1,420 ล้านบาท)
ผู้ต้องสงสัยทั้ง 17 ปี ซึ่งมีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 30 ปี ถูกกล่าวหากอบโกยเงินที่ได้จากการกระทำความผิดทางอาญา เป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านวอน ผ่านการลักลอบเปิดแพลตฟอร์มพนันกีฬา, คาสิโนออนไลน์และเกมสล็อต ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2022 ถึงกรกฏาคม 2025 ในพื้นที่ต่างๆ ในนั้นรวมถึงอินชอน ทางตะวันตกของโซล และเมืองอุลซาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ จากการเปิดเผยของตำรวจอุลซาน
ตำรวจเผยว่าอุบายของพวกเขาคือใช้การไลฟ์สดทางยูทูบ โฆษณาล่อลวงผู้ใช้ให้เข้าเล่นพนันออนไลน์ ฉายภาพปลอมๆเกี่ยวกับอัตราการชนะที่สูงและเงินรางวัลมหาศาลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง และมีรายงานว่าพวกเขาได้นำโปรแกรมจัดการการจราจรที่พัฒนาขึ้นเองมาใช้ เพื่อเพิ่มการมองเห็นให้ได้มากที่สุด และกระทั่งจัดตั้งทีมงานส่งเสริมการขายโดยเฉพาะเพื่อปั่นยอดวิวและจำนวนผู้ชมแบบเรียลไทมส์ ปั้นให้คลิปโปรโมทของพวกเขาอยู่ในลำดับต้นๆของผลการค้นหาในยูทูบและบนฟีดแนะนำ
ทางตำรวจเกาหลีใต้ระบุว่าพวกเขาเปิดการสืบสวนในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับแจ้งมา และติดตามไล่ล่าจนพบฐานปฏิบัติการของผู้ต้องสงสัย สามารถยึดหลักฐานสำคัญๆต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงโทรศัพท์ที่ถูกจุดไฟเผา บัญชีม้าและคอมพิวเตอร์
หลังดำเนินการไล่ล่านาน 18 เดือน เจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จในการระบุตัวแก๊งอาชญากรรมกลุ่มนี้ และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 12 คนในเวลาต่อมา ขณะเดียวกันตำรวจยังได้รับอนุมัติหมายจับและร้องขอประกาศหมายแดงของอินเตอร์โพล สำหรับตามล่าตัวผู้ต้องสงสัยอีก 5 คน ซึ่งเชื่อกันว่ายังคงหลบหนีในไทย
"เราจะติดตามตัวผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีไปต่างประเทศอย่างไม่ลดละ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ" ตำรวจเกาหลีใต้รายหนึ่งระบุ
(ที่มา:ยอนฮับ)