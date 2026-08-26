หน่วยอารักขาปธน.สหรัฐฯ 'ซีเคร็ตเซอร์วิส' ยืนยันรับรู้ 'อิหร่าน' แพร่คลิปขู่สังหาร 'แบร์รอน ทรัมป์'

โฆษกหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซีเคร็ตเซอร์วิส (Secret Services) กล่าวเมื่อวันอังคาร (25 ส.ค.) ว่า ทางหน่วยได้รับทราบเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งกล่าวถึงแผนการลอบสังหาร แบร์รอน บุตรชายคนเล็กของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
“ซีเคร็ตเซอร์วิสรับทราบเกี่ยวกับคลิปวิดีโอดังกล่าว และจะตรวจสอบทุกสิ่งที่อาจถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อบุคคลที่เราคุ้มครอง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เราจึงไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข่าวกรองด้านการคุ้มครอง” เนท เฮอร์ริง โฆษกซีเคร็ตเซอร์วิส กล่าวผ่านอีเมล
สื่อ CNN รายงานว่า คลิปวิดีโอความยาวเกือบ 3 นาทีที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเริ่มต้นด้วยภาพกราฟฟิกภาษาอังกฤษที่เขียนว่า “จะสังหาร แบร์รอน ทรัมป์ ที่ไหนดี” และมีภาพกราฟฟิกแสดงถึงสถานที่ต่างๆ ที่ แบร์รอน มักใช้เวลาอยู่ รวมถึงอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์ก
ในช่วงท้ายของวิดีโอ ผู้บรรยายกล่าวว่า ผู้คนต่าง “รอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะได้รับรางวัลค่าหัว 10 ล้านดอลลาร์”
CNN ระบุว่า สื่ออิหร่านสายแข็งได้นำเสนอเนื้อหาที่ข่มขู่เอาชีวิต ทรัมป์ และครอบครัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลังจากการลอบสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และสมาชิกในครอบครัวหลายคน ในช่วงเริ่มต้นสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านในเดือน ก.พ.
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยคำขู่คุกคามต่อ เมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาแล้ว แต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ แบร์รอน บุตรชายของพวกเขา ถูกกล่าวถึงอย่างเปิดเผย
รอยเตอร์รายงานเมื่อต้นเดือนนี้ว่า สหรัฐฯ ได้รับคำเตือนหลายครั้งจากอิสราเอลในช่วงปีที่ผ่านมาว่าอิหร่านตั้งใจจะลอบสังหารทรัมป์ ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ที่ ทรัมป์ ต้องแอบเปลี่ยนเครื่องบินไม่นั่งแอร์ฟอร์ซวันระหว่างเดินทางกลับจากการประชุมนาโตที่ตุรกี
ทรัมป์ เคยกล่าวว่าตัวเองเป็น "เป้าหมายอันดับหนึ่งของอิหร่าน"
ที่มา: รอยเตอร์, CNN